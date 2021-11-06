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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Юргорден
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 17876
Хальмстад
0'
1:0
74' Гол
Чилуфя Эдвард
89' Желтая карточка
Финнделл Хампус
90'+6
15
Васютин
Александр
2
Нюхольм
Йеспер
4
Ларссон
Якоб
16
Лёфгрен
Йеспер
5
Кёкк
Эллиот
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
10
Асоро
Йоэль
9
Радетинац
Харис
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
11
Кроон
Самуэль
14
Боман
Микаэль
10
Карим
Садат
Юргорден
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Юргорден
Хальмстад

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
4:2
А
2:3
А
2:1
А
3:0
КШ
4:1
А
1:4
А
1:0
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 7 0.26
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.19
Эрикссон Магнус 4 0.15
Беркрот Никлас 4 0.15
Экдаль Хьяльмар 4 0.15
Банда Эммануэль 4 0.15
Радетинац Харис 3 0.11
Ларссон Якоб 3 0.11
Финнделл Хампус 3 0.11
Асоро Йоэль 2 0.07
Хольмберг Карл 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.22
Карим Садат 5 0.19
Аль-Аммари Амир 3 0.11
Боман Микаэль 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Юханссон Андреас 1 0.04
Викстрём Эмиль 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 1
Ларссон Якоб 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Кёкк Эллиот 3 0
Экдаль Хьяльмар 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Банда Эммануэль 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Куртулус Эдвин 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
10
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 21
4
14%
2
20%
1-15
6
21%
1
10%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
3
11%
3
30%
76-90

Пропущено

15
18
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
1
7%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
6
40%
1
6%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Забито

42
20
25 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
6
14%
4
20%
1-15
8
19%
4
20%
16-30
11
26%
4
20%
31-45
4
10%
2
10%
46-60
8
19%
1
5%
61-75
5
12%
5
25%
76-90

Пропущено

26
26
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 21
1
4%
4
15%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
9
35%
2
8%
46-60
4
15%
6
23%
61-75
6
23%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3
АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2
Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
2. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
3. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
4. АИК Заявка 26 14 5 7 33 - 21 47
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю Заявка 26 12 7 7 42 - 35 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
9. Гётеборг Заявка 26 9 7 10 33 - 33 34
10. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
11. Хеккен Заявка 26 8 8 10 42 - 40 32
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс Заявка 26 8 4 14 28 - 44 28
15. Эребру Заявка 26 4 5 17 18 - 50 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
3. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
11. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
12. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
13. Хеккен Заявка 13 5 3 5 27 - 20 18
14. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Юргорден 1:0 Хальмстад онлайн


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