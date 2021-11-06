Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 17876
1:0
74' ГолЧилуфя Эдвард
89' Желтая карточкаФиннделл Хампус
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Корник ЛеоЗащитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
74'
1:0
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 15
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Юргорден
Хальмстад
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
66.7%
5.6%
27.7%
12 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|7
|0.26
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.19
|Эрикссон Магнус
|4
|0.15
|Беркрот Никлас
|4
|0.15
|Экдаль Хьяльмар
|4
|0.15
|Банда Эммануэль
|4
|0.15
|Радетинац Харис
|3
|0.11
|Ларссон Якоб
|3
|0.11
|Финнделл Хампус
|3
|0.11
|Асоро Йоэль
|2
|0.07
|Хольмберг Карл
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.22
|Карим Садат
|5
|0.19
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.11
|Боман Микаэль
|2
|0.07
|Кроон Самуэль
|2
|0.07
|Юханссон Андреас
|1
|0.04
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|1
|Ларссон Якоб
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Банда Эммануэль
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Куртулус Эдвин
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Бенгтссон Андреас
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
10
16 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 21
4
14%
2
20%
1-15
6
21%
1
10%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
3
11%
3
30%
76-90
Пропущено
15
18
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
1
7%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
6
40%
1
6%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Забито
14
10
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Забито
42
20
25 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
6
14%
4
20%
1-15
8
19%
4
20%
16-30
11
26%
4
20%
31-45
4
10%
2
10%
46-60
8
19%
1
5%
61-75
5
12%
5
25%
76-90
Пропущено
26
26
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 21
1
4%
4
15%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
9
35%
2
8%
46-60
4
15%
6
23%
61-75
6
23%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3
АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2
Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1
Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|2.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|45 - 29
|49
|4.
|АИК
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|33 - 21
|47
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 33
|43
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|42 - 35
|43
|7.
|Кальмар
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|35 - 32
|41
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|10.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|11.
|Хеккен
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 40
|32
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 25
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|28 - 44
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|18 - 50
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|13.
|Хеккен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 20
|18
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|8.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3