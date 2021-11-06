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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эльфсборг
0:0
Конец матча

Стадион:
Варберг БоИС
0'
31' Желтая карточка
Симович Робин
34' Желтая карточка
Эджупи Альберт
45' Желтая карточка
Менса Гидеон
59' Желтая карточка
Ларссон Йохан
62' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
75' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
84' Желтая карточка
Занден Оливер
90' Желтая карточка
Транберг Робин
90'+7
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
4
Маквей
Кристофер
26
Ндионе
Мароки
16
Emmanuel
Boateng2
10
Ольссон
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
30
Лукич
Стоян
15
Менса
Гидеон
4
Станисич
Оливер
18
Линднер
Йоаким
23
Лильенбэк
Антон
8
Ле
Ру
Люк
88
Эджупи
Альберт
36
Салес
Жеан
Карлос
24
Мун
Райан
99
Симович
Робин
17
Мэтьюз
Ташрик
Эльфсборг
4-3-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Варберг БоИС

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:0
А
1:3
А
0:0
А
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 7 0.26
Оккельс Йеппе 7 0.26
Ндионе Мароки 5 (1) 0.19
Бернхардссон Александер 4 0.15
Альм Расмус 4 0.15
Ларссон Йохан 3 0.11
Вяйсянен Лео 3 0.11
Гудьонсен Свейнн 3 0.11
Ольссон Симон 2 0.07
Хольст Фредерик 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Рёмер Андре 1 (1) 0.04
Ондрейка Якоб 1 0.04
Мауду 1 0.04
Холмен Самуэль 1 (1) 0.04
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Райан 6 (1) 0.22
Мэтьюз Ташрик 5 0.19
Станисич Оливер 5 0.19
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.15
Симович Робин 3 0.11
Йоханссон Александр 2 0.07
Карлссон Виктор 2 0.07
Лильенбэк Антон 1 0.04
Линднер Йоаким 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 9 0
Хольст Фредерик 6 1
Странд Симон 5 1
Фрик Пер 6 0
Холмен Самуэль 5 0
Роннинг Тим 3 1
Ларссон Йохан 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Альм Расмус 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Мауду 1 1
Гояни Роберт 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Ольссон Симон 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Занден Оливер 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 6 2
Транберг Робин 7 0
Закриссон Хампус 7 0
Менса Гидеон 7 0
Винбо Альбин 7 0
Салес Жеан Карлос 6 0
Эджупи Альберт 6 0
Симович Робин 5 0
Мун Райан 4 0
Станисич Оливер 4 0
Мэтьюз Ташрик 4 0
Лильенбэк Антон 3 0
Йоханссон Александр 3 0
Лукич Стоян 2 0
Линднер Йоаким 2 0
Фофана Адама 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Альфонси Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
7
29%
29%
1
6%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
6
46%
4
21%
76-90

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
6
29%
3
20%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
4
19%
4
27%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
5
38%
61-75
6
38%
3
23%
76-90

Забито

45
32
25 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
13
29%
4
13%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
6
13%
5
16%
31-45
5
11%
3
9%
46-60
7
16%
6
19%
61-75
8
18%
8
25%
76-90

Пропущено

29
32
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
10%
5
16%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
3
10%
8
25%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
3
10%
8
25%
61-75
12
41%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3
Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
2. Юргорден Заявка 26 15 5 6 41 - 26 50
3. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
4. АИК Заявка 26 14 5 7 33 - 21 47
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю Заявка 26 12 7 7 42 - 35 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
9. Гётеборг Заявка 26 9 7 10 33 - 33 34
10. Хеккен Заявка 26 8 8 10 42 - 40 32
11. Мьельбю Заявка 26 7 10 9 27 - 24 31
12. Сириус Заявка 26 8 6 12 28 - 44 30
13. Хальмстад Заявка 26 6 12 8 21 - 24 30
14. Дегерфорс Заявка 26 8 4 14 28 - 44 28
15. Эребру Заявка 26 4 5 17 18 - 50 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Мьельбю Заявка 13 5 4 4 14 - 8 19
11. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
12. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
13. Хеккен Заявка 13 5 3 5 27 - 20 18
14. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
8. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
9. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Гидеон Менса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Эджупи Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Симович Робин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эльфсборг 0:0 Варберг БоИС онлайн


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