Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Ион Облеменко
42' Желтая карточкаПаун Николае
43' Желтая карточкаConstantin Albu
23
Бушу
Сорин
51
Сидибе
Секу
10
Ахабар
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
-
-
-
16 Vlad Pop
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
Ход матча
42'
43'
Владение мячом
История личных встреч
Университатя Крайова
Сепси
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|7 (2)
|0.25
|Маркович Йован
|6
|0.21
|Густаво Важенин
|3
|0.11
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0.11
|Нистор Дан
|2
|0.07
|Кымпану Георге
|2
|0.07
|William Baeten
|2
|0.07
|Сидибе Секу
|2
|0.07
|Баярам Штефан
|2
|0.07
|Банку Никусор
|1
|0.04
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.04
|Бауса Хуан
|1
|0.04
|Хури Льес
|1 (1)
|0.04
|Виейра Угу
|1
|0.04
|Рогульич Анте
|1
|0.04
|Кольич Элвир
|1
|0.04
|Alexandru Raicea
|1
|0.04
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митря Богдан
|2
|0.13
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.13
|Фофана Бубакар II
|2
|0.13
|Лукассен Кевин
|2 (1)
|0.13
|Боич Петар
|1
|0.07
|Аганович Аднан
|1
|0.07
|Реп Райко
|1
|0.07
|Асковски Стефан
|1
|0.07
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.07
|Думитреску Андрес
|1
|0.07
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Constantin Albu
|4
|1
|Jeremy Huyghebaert
|5
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Andrea Compagno
|1
|1
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Marko Gajic1
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|0
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
3
9 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
1
33%
16-30
3
11%
1
33%
31-45
9
33%
1
33%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
7
26%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
20 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
5
45%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
6
38%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Забито
38
14
13 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
5%
1
7%
1-15
6
16%
3
21%
16-30
5
13%
2
14%
31-45
11
29%
2
14%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
10
26%
5
36%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
6
25%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
3
13%
5
31%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0
Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0
Сепси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|28
|12
|6
|10
|36 - 26
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|0
|2
|20 - 8
|36
|3.
|ФКСБ
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|5.
|УТА Арад
|15
|6
|6
|3
|15 - 10
|24
|6.
|Волунтари
|14
|8
|0
|6
|17 - 16
|24
|7.
|Рапид Бухарест
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|8.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|14
|6
|3
|5
|17 - 9
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|5
|6
|10 - 10
|17
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|12.
|Сепси
|0:0
|15
|2
|8
|5
|14 - 16
|14
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|14
|2
|2
|10
|12 - 33
|8
|15.
|Академика Клинчени
|14
|0
|4
|10
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|15
|9
|4
|2
|26 - 9
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|14
|4
|2
|8
|10 - 19
|14
|3.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|ФКСБ
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|Сепси
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0