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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Перерыв

Стадион:
Сепси
0'
42' Желтая карточка
Паун Николае
43' Желтая карточка
Constantin Albu
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
5
Jeremy
Huyghebaert
23
Бушу
Сорин
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
51
Сидибе
Секу
33
Andrea
Compagno
9
Claudiu
Cristian
Balan
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
14
Гонсалес
Эдер
6
Паун
Николае
10
Ахабар
Анасс
21
Бэрбуц
Кристиан
42
Лукассен
Кевин
11
Штефэнеску
Мариус
Университатя Крайова
Сепси

Ход матча

42'
 
Паун Николае
43'
Constantin Albu
 

Владение мячом

История личных встреч

Университатя Крайова
Сепси

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 7 (2) 0.25
Маркович Йован 6 0.21
Густаво Важенин 3 0.11
Claudiu Cristian Balan 3 0.11
Нистор Дан 2 0.07
Кымпану Георге 2 0.07
William Baeten 2 0.07
Сидибе Секу 2 0.07
Баярам Штефан 2 0.07
Банку Никусор 1 0.04
Кэпэцынэ Михай 1 0.04
Бауса Хуан 1 0.04
Хури Льес 1 (1) 0.04
Виейра Угу 1 0.04
Рогульич Анте 1 0.04
Кольич Элвир 1 0.04
Alexandru Raicea 1 0.04
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митря Богдан 2 0.13
Штефэнеску Мариус 2 0.13
Фофана Бубакар II 2 0.13
Лукассен Кевин 2 (1) 0.13
Боич Петар 1 0.07
Аганович Аднан 1 0.07
Реп Райко 1 0.07
Асковски Стефан 1 0.07
Чунчуков Цветелин 1 0.07
Думитреску Андрес 1 0.07
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Constantin Albu 4 1
Jeremy Huyghebaert 5 0
Банку Никусор 4 0
Скречу Владимир 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Маркович Йован 3 0
Andrea Compagno 1 1
Мариус Марсел Константин 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Сидибе Секу 2 0
Баярам Штефан 2 0
Vlad Pop 2 0
William Baeten 2 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Крецу Александру 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Рогульич Анте 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Marko Gajic1 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 0
Ниняй Бранислав 4 0
Митря Богдан 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Аганович Аднан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Димитров Радослав 1 0
Боич Петар 1 0
Никзули Роланд 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
3
9 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 1
11 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
1
33%
16-30
3
11%
1
33%
31-45
9
33%
1
33%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
7
26%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
20 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
5
45%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
6
38%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Забито

38
14
13 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
2
5%
1
7%
1-15
6
16%
3
21%
16-30
5
13%
2
14%
31-45
11
29%
2
14%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
10
26%
5
36%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
6
25%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
3
13%
5
31%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0
Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0
Сепси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 28 12 6 10 36 - 26 42
2. ЧФР Клуж 14 12 0 2 20 - 8 36
3. ФКСБ 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
5. УТА Арад 15 6 6 3 15 - 10 24
6. Волунтари 14 8 0 6 17 - 16 24
7. Рапид Бухарест 14 6 5 3 16 - 10 23
8. Арджеш 15 6 3 6 13 - 10 21
9. Вииторул Констанца 14 6 3 5 17 - 9 21
10. Киндия Тырговиште 15 4 5 6 10 - 10 17
11. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
12. Сепси 0:0 15 2 8 5 14 - 16 14
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 14 2 2 10 12 - 33 8
15. Академика Клинчени 14 0 4 10 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 15 9 4 2 26 - 9 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 6 5 0 1 13 - 2 15
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 0:0 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Арджеш 7 2 1 4 3 - 5 7
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. Университатя Крайова 0:0 14 4 2 8 10 - 19 14
3. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 4 12
7. ФКСБ 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
13. Сепси 0:0 7 0 5 2 3 - 6 5
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
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Университатя Крайова
Ничья
Сепси
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