Первый тайм

47' Andrea Compagno выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Andrea Compagno выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Митря Богдан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa перевел мяч на угловой.

46' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Constantin Albu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Паун Николае тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

40' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

38' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Бушу Сорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

35' Сидибе Секу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Claudiu Cristian Balan пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

33' Radu Alexandru Negru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

31' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Димитров Радослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бэрбуц Кристиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

19' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

18' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

17' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

17' Constantin Albu мяч отрикошетил от ворот

17' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Marius Stefanescu из команды Сепси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

11' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Митря Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Митря Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Плохо сыграл Ковачич Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Claudiu Cristian Balan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля