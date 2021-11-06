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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 2685
Сириус
0'
1:0
19' Гол
Моро Мамудо
36' Желтая карточка
Хелльборг Адам
40' Желтая карточка
Густафссон Виктор
2:0
52' Гол
Сарр Амин
2:1
58' Гол
Штоль Адам
2:2
65' Гол
Силисуфай Эди
85' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
2:3
89' Гол
Штоль Адам
90'+5
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
9
Нильссон
Джоэл
7
Густафссон
Виктор
96
Андерссон
Элиас
22
Густавссон
Йеспер
5
Ходжич
Кадир
11
Сарр
Амин
10
Моро
Мамудо
30
August
Ahlin
17
Штоль
Адам
4
Колли
Джозеф
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
2
Хелльборг
Адам
23
Зейдан
Мустафа
12
Ортмарк
Якоб
9
Куаку
Кристиан
III
18
Шабани
Лаорент
Мьельбю
3-5-2
Сириус
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Сириус

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:1
А
0:1
А
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:4
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Амин 7 0.26
Моро Мамудо 6 0.22
Нильссон Джоэл 5 0.19
Бергстрем Якоб 5 0.19
Ходжич Кадир 2 (1) 0.07
Андерссон Элиас 1 0.04
Бьёркандер Эрик 1 0.04
Джонсон Сэм 1 0.04
Грасия Карлос 1 0.04
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Ватсон Макс 0 0
Йоханссон Херман 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.41
Штоль Адам 3 0.11
Ортмарк Якоб 3 0.11
Матисен Маркус 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Силисуфай Эди 2 0.07
Зейдан Мустафа 2 0.07
Шабани Лаорент 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Булут Экин 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 1
Густавссон Йеспер 7 0
Густафссон Виктор 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Нильссон Джоэл 2 0
Моро Мамудо 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 10 0
Ортмарк Якоб 7 0
Нетабай Нахом Гирмай 6 0
Матисен Маркус 5 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Колли Джозеф 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
August Ahlin 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
6
35%
5
31%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Пропущено

10
30
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
10%
5
17%
1-15
1
10%
8
27%
16-30
1
10%
3
10%
31-45
1
10%
6
20%
46-60
4
40%
2
7%
61-75
2
20%
6
20%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

30
30
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
5
17%
4
13%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
7
23%
8
27%
46-60
4
13%
6
20%
61-75
8
27%
7
23%
76-90

Пропущено

26
47
10 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 23
4
15%
7
15%
1-15
3
12%
12
26%
16-30
3
12%
4
9%
31-45
5
19%
9
19%
46-60
5
19%
4
9%
61-75
6
23%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0
Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2
Сириус
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1
Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 27 16 5 6 42 - 26 53
2. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
3. Эльфсборг Заявка 27 15 4 8 45 - 29 49
4. АИК Заявка 26 14 5 7 33 - 21 47
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю Заявка 26 12 7 7 42 - 35 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Варберг БоИС Заявка 27 8 10 9 32 - 32 34
9. Гётеборг Заявка 26 9 7 10 33 - 33 34
10. Сириус Заявка 27 9 6 12 31 - 46 33
11. Хеккен Заявка 26 8 8 10 42 - 40 32
12. Мьельбю Заявка 27 7 10 10 29 - 27 31
13. Хальмстад Заявка 27 6 12 9 21 - 25 30
14. Дегерфорс Заявка 26 8 4 14 28 - 44 28
15. Эребру Заявка 26 4 5 17 18 - 50 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Юргорден Заявка 14 10 2 2 28 - 15 32
3. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
11. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
12. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
13. Хеккен Заявка 13 5 3 5 27 - 20 18
14. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
8. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
9. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
11. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
12. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
13. Хальмстад Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Густафссон Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Хелльборг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Моро Мамудо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьельбю 2:3 Сириус онлайн


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