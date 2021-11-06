Швеция: Аллсвенскан 2021
2:3
Конец матча
Стадион: Страндваллен Зрители: 2685
1:0
19' ГолМоро Мамудо
36' Желтая карточкаХелльборг Адам
40' Желтая карточкаГустафссон Виктор
2:0
52' ГолСарр Амин
2:1
58' ГолШтоль Адам
2:2
65' ГолСилисуфай Эди
85' Желтая карточкаНетабай Нахом Гирмай
2:3
89' ГолШтоль Адам
15
Кричак
Иван
11
Сарр
Амин
10
Моро
Мамудо
30
August
Ahlin
17
Штоль
Адам
12
Ортмарк
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминНападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
-
17 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
19'
1:0
36'
52'
2:0
58'
2:1
65'
2:2
89'
2:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Мьельбю
Сириус
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Амин
|7
|0.26
|Моро Мамудо
|6
|0.22
|Нильссон Джоэл
|5
|0.19
|Бергстрем Якоб
|5
|0.19
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.07
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.04
|Джонсон Сэм
|1
|0.04
|Грасия Карлос
|1
|0.04
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Йоханссон Херман
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|11 (1)
|0.41
|Штоль Адам
|3
|0.11
|Ортмарк Якоб
|3
|0.11
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Силисуфай Эди
|2
|0.07
|Зейдан Мустафа
|2
|0.07
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Булут Экин
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|1
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Густафссон Виктор
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|10
|0
|Ортмарк Якоб
|7
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|6
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Колли Джозеф
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
6
35%
5
31%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Пропущено
10
30
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 13
1
10%
5
17%
1-15
1
10%
8
27%
16-30
1
10%
3
10%
31-45
1
10%
6
20%
46-60
4
40%
2
7%
61-75
2
20%
6
20%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
19%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
30
30
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
5
17%
4
13%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
2
7%
2
7%
31-45
7
23%
8
27%
46-60
4
13%
6
20%
61-75
8
27%
7
23%
76-90
Пропущено
26
47
10 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 23
4
15%
7
15%
1-15
3
12%
12
26%
16-30
3
12%
4
9%
31-45
5
19%
9
19%
46-60
5
19%
4
9%
61-75
6
23%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0
Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2
Сириус
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1
Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2 Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 26
|53
|2.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|45 - 29
|49
|4.
|АИК
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|33 - 21
|47
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 33
|43
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|42 - 35
|43
|7.
|Кальмар
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|35 - 32
|41
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|32 - 32
|34
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|10.
|Сириус
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|31 - 46
|33
|11.
|Хеккен
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 40
|32
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|29 - 27
|31
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|21 - 25
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|28 - 44
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|18 - 50
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Юргорден
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 13
|27
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|19
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|13.
|Хеккен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 20
|18
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Сириус
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 30
|14
|8.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|12.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3