Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Месталья
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
11
Кошта
Элдер
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
14 Гайя ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Атлетико М
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
36 матчей
19.4%
33.3%
47.3%
7 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
6 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|4 (3)
|0.33
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.25
|Гайя Хосе
|2
|0.17
|Дуро Уго
|2
|0.17
|Васс Даниэль
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Макси Гомес
|1
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.08
|Альдерете Омар
|1
|0.08
|Гильямон Уго
|1
|0.08
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6 (1)
|0.55
|Корреа Анхель
|3
|0.27
|Лемар Тома
|2
|0.18
|Карраско Янник
|2
|0.18
|Фелиш Жоау
|1
|0.09
|Гризманн Антуан
|1
|0.09
|Кунья Матеус
|1
|0.09
|Врсалько Шиме
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|7
|0
|Макси Гомес
|4
|1
|Гильямон Уго
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Фулкье Димитри
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
5
63%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
13
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
5
38%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
7
44%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1
Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Атлетико М
Исход игры
Валенсия
7.4% (10)
Ничья
30.4% (41)
Атлетико М
62.2% (84)
Тотал 2.5
Больше
63.08% (82)
Меньше
36.92% (48)
Обе команды забьют
Да
85.38% (111)
Нет
14.62% (19)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
43.7% (59)
1:1 Ничья
22.2% (30)
0:1 Атлетико М
12.6% (17)
2:2 Ничья
5.9% (8)
2:1 Валенсия
5.2% (7)
1:3 Атлетико М
3% (4)
3:2 Валенсия
1.5% (2)
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