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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
13
Силлессен
Яспер
12
Дьякаби
Муктар
6
Гильямон
Уго
15
Альдерете
Омар
20
Фулкье
Димитри
10
Солер
Карлос
8
Рачич
Урош
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
7
Гуэдеш
Гонсалу
11
Кошта
Элдер
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
8
Гризманн
Антуан
Валенсия
3-5-2
Атлетико М
3-4-3

История личных встреч

Валенсия
Атлетико М

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

36 матчей

19.4%
33.3%
47.3%
7 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
6 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 4 (3) 0.33
Гуэдеш Гонсалу 3 0.25
Гайя Хосе 2 0.17
Дуро Уго 2 0.17
Васс Даниэль 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Андре Маркос 1 0.08
Альдерете Омар 1 0.08
Гильямон Уго 1 0.08
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 (1) 0.55
Корреа Анхель 3 0.27
Лемар Тома 2 0.18
Карраско Янник 2 0.18
Фелиш Жоау 1 0.09
Гризманн Антуан 1 0.09
Кунья Матеус 1 0.09
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 7 0
Макси Гомес 4 1
Гильямон Уго 4 1
Дьякаби Муктар 4 0
Фулкье Димитри 3 0
Вальехо Ману 3 0
Васс Даниэль 2 0
Гайя Хосе 2 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
5
63%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

13
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
5
38%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
7
44%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1
Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
11. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
8. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
9. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
10. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Атлетико", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 10 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 138
Валенсия 7.2% (10)
X 30.4% (42)
Атлетико М 62.3% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Атлетико М
5.00
3.55
1.95
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Валенсия - Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Валенсия - Атлетико М

Исход игры
Валенсия
7.4% (10)
Ничья
30.4% (41)
Атлетико М
62.2% (84)
Тотал 2.5
Больше
63.08% (82)
Меньше
36.92% (48)
Обе команды забьют
Да
85.38% (111)
Нет
14.62% (19)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
43.7% (59)
1:1 Ничья
22.2% (30)
0:1 Атлетико М
12.6% (17)
2:2 Ничья
5.9% (8)
2:1 Валенсия
5.2% (7)
1:3 Атлетико М
3% (4)
3:2 Валенсия
1.5% (2)
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