Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Команда Мальорка сравняла счет! Игра продолжается!

94' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Удар от ворот произведет Эльче

93' Матч возобновлен

93' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Пратс Абдон бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Судье надоело, что Бигас Педро тянет время и он наказал его горчичником

87' Фернандо Ниньо из команды Мальорка в офсайде

87' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Маффео Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Бое Лукас из команды Эльче сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

85' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

83' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Игрок Мбула Хорди из команды Мальорка неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

81' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

80' Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Фернандес Хосан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Сегодняшная посещаемость составляет 12933 болельщиков

77' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Г О О О О Л - Бое Лукас забивает с правой ноги!

74' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' 'Г О О О О О Л - Сальва Севилья из команды Мальорка забил правой с пенальти! Эдгар Бадия решил остаться по центру ворот.'

68' Г О О О О Л - Бое Лукас забивает ударом с правой ноги!

68' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Мальорка выполняет удар от ворот.

68' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Барраган Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Эльче выполняет удар от ворот.

65' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Эльче

64' Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Фернандо Ниньо

64' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Дьедью Амат

63' Какой промах! Анхель Луис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

63' Баба Иддрису нанес удар издали, а Эдгар Бадия отбил его обратно в игру!

61' Антонио Санчес из команды Мальорка в офсайде

60' Баба Иддрису совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Матч возобновлен

59' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

58' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Антонио Санчес из команды Мальорка в офсайде

56' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

56' Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Вальент Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Бое Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ли Кан Ин бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

51' Бое Лукас из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Антонио Санчес из команды Мальорка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

50' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля