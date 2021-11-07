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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12933
Эльче
0'
17' Желтая карточка
Руссо Франко
33' Желтая карточка
Бое Лукас
38' Желтая карточка
Барраган Антонио
60' Желтая карточка
Баба Иддрису
0:1
68' Гол
Бое Лукас
1:1
72' Пенальти
Сальва Севилья
1:2
75' Гол
Бое Лукас
87' Желтая карточка
Бигас Педро
2:2
90' Гол
Маффео Пабло
90'+7
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
8
Сальва
Севилья
19
Ли
Кан
Ин
10
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
15
Пасторе
Хавьер
21
Маскарель
Омар
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
9
Бое
Лукас
Мальорка
4-2-3-1
Эльче
4-4-2

Ход матча

17'
Руссо Франко
 
33'
 
Бое Лукас
38'
 
Барраган Антонио
60'
Баба Иддрису
 
64'
Дьедью Амат
Санчес Антонио
 
64'
Фернандо Ниньо
Анхель Луис
 
67'
 
Фернандес Хосан
Фидель Чавес
67'
 
Хосема
Пасторе Хавьер
68'
0:1
Бое Лукас
72'
Сальва Севилья
1:1
75'
1:2
Бое Лукас
(Мохика Хоан)
77'
Руис Иньиго
Баба Иддрису
 
77'
Пратс Абдон
Ли Кан Ин
 
80'
 
Бенедетто Дарио
Лукас Перес
82'
Мбула Хорди
Сальва Севилья
 
86'
 
Диего Гонсалес
Маскарель Омар
86'
 
Марконе Иван
Бое Лукас
87'
 
Бигас Педро
90'
Маффео Пабло
(Родригес Даниэль)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 6 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Мальорка
Эльче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
СБ
0:0
СБ
2:0
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.15
Фернандо Ниньо 2 0.15
Баба Иддрису 2 0.15
Сальва Севилья 1 (1) 0.08
Маффео Пабло 1 0.08
Ли Кан Ин 1 0.08
Оливан Бриан 1 0.08
Анхель Луис 1 0.08
Санчес Антонио 1 0.08
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 4 0.31
Бенедетто Дарио 2 0.15
Лукас Перес 2 0.15
Мохика Хоан 1 0.08
Милья Пере 1 0.08
Роко Энсо 1 0.08
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Иддрису 5 0
Седлар Александр 3 1
Дьедью Амат 4 0
Родригес Даниэль 3 0
Оливан Бриан 3 0
Коста Хауме 1 1
Гарсия Луис 1 1
Ли Кан Ин 1 1
Рейна Маноло 2 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Руссо Франко 2 0
Пратс Абдон 1 0
Руис Иньиго 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Мбула Хорди 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Касилья Кико 3 0
Маскарель Омар 3 0
Барраган Антонио 2 0
Фидель Чавес 2 0
Бигас Педро 2 0
Роко Энсо 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Гумбау Херард 1 0
Бое Лукас 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Забито

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
8%
2
18%
1-15
5
42%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

20
17
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
7
35%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2
Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Мальорка 79.4% (108)
X 20.6% (28)
Эльче 0% (0)
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Где смотреть матч Мальорка 2:2 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 2:2 Эльче

Исход игры
Мальорка
79.4% (108)
Ничья
20.6% (28)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
24.06% (32)
Меньше
75.94% (101)
Обе команды забьют
Да
42.11% (56)
Нет
57.89% (77)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
49.3% (67)
2:1 Мальорка
22.1% (30)
1:1 Ничья
17.6% (24)
2:0 Мальорка
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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