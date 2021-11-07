Испания: Ла Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Visit Mallorca Estadi Зрители: 12933
17' Желтая карточкаРуссо Франко
33' Желтая карточкаБое Лукас
38' Желтая карточкаБарраган Антонио
60' Желтая карточкаБаба Иддрису
0:1
68' ГолБое Лукас
1:1
72' ПенальтиСальва Севилья
1:2
75' ГолБое Лукас
87' Желтая карточкаБигас Педро
2:2
90' ГолМаффео Пабло
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
22
Анхель
Луис
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pedro Rostoll
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
33'
38'
60'
67'
68'
0:1
72'
1:1
75'
1:2
77'
87'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Мальорка
Эльче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.15
|Фернандо Ниньо
|2
|0.15
|Баба Иддрису
|2
|0.15
|Сальва Севилья
|1 (1)
|0.08
|Маффео Пабло
|1
|0.08
|Ли Кан Ин
|1
|0.08
|Оливан Бриан
|1
|0.08
|Анхель Луис
|1
|0.08
|Санчес Антонио
|1
|0.08
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|4
|0.31
|Бенедетто Дарио
|2
|0.15
|Лукас Перес
|2
|0.15
|Мохика Хоан
|1
|0.08
|Милья Пере
|1
|0.08
|Роко Энсо
|1
|0.08
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Иддрису
|5
|0
|Седлар Александр
|3
|1
|Дьедью Амат
|4
|0
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Оливан Бриан
|3
|0
|Коста Хауме
|1
|1
|Гарсия Луис
|1
|1
|Ли Кан Ин
|1
|1
|Рейна Маноло
|2
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Руссо Франко
|2
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
8%
2
18%
1-15
5
42%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
20
17
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
7
35%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2
Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Мальорка 2:2 Эльче
Исход игры
Мальорка
79.4% (108)
Ничья
20.6% (28)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
24.06% (32)
Меньше
75.94% (101)
Обе команды забьют
Да
42.11% (56)
Нет
57.89% (77)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
49.3% (67)
2:1 Мальорка
22.1% (30)
1:1 Ничья
17.6% (24)
2:0 Мальорка
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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