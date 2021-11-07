Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ох, нехорошо это выглядит. Мерино Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мерино Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Гарсия Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Осасуна

43' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

39' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Осасуна

37' Барренечеа Андер завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

37' Отличные скиллы показывает Барренечеа Андер , обводя своих соперников

37' Санчес Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гарсия Рубен из команды Осасуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

28' Рико Диего получил желтую карточку от судьи

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

26' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Гарсия Давид III не смог попасть в створ ударом издали

18' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

12' Рико Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Унаи Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

5' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Отличные скиллы показывает Сильва Давид , обводя своих соперников

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Отличный пас сделал Брашанац Дарко из команды Осасуна . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть