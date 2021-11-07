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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 21741
Реал Сосьедад
0'
28' Желтая карточка
Рико Диего
0:1
72' Гол
Мерино Микель
0:2
82' Пенальти
Янузай Аднан
90' Желтая карточка
Субименди Мартин
90'+4
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
Осасуна
4-1-4-1
Реал Сосьедад
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Рико Диего
46'
 
Муньос Айхен
Рико Диего
71'
 
Сорлот Александр
Исак Александр
71'
 
Порту Кристиан
Барренечеа Андер
71'
Авила Эсекьель
Барха Энрике
 
72'
0:1
Мерино Микель
(Порту Кристиан)
82'
0:2
Янузай Аднан
83'
Торрес Роберто
Гарсия Рубен
 
83'
Будимир Анте
Кике Гарсия
 
83'
Анхель Хосе
Санчес Мануэль
 
83'
 
Туррьентес Беньят
Сильва Давид
87'
 
Лобете Хулен
Янузай Аднан
90'
 
Субименди Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Осасуна
Реал Сосьедад

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.15
Гарсия Давид III 2 0.15
Авила Эсекьель 2 0.15
Кике Гарсия 2 (1) 0.15
Санчес Мануэль 1 0.08
Анхель Хосе 1 0.08
Монкайола Хон 1 0.08
Перес Иньиго 1 0.08
Торро Лукас 1 0.08
Мартинес Хавьер II 1 0.08
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.46
Ариц Элустондо 3 0.23
Исак Александр 3 (1) 0.23
Мерино Микель 2 0.15
Лобете Хулен 2 0.15
Барренечеа Андер 1 0.08
Сорлот Александр 1 0.08
Янузай Аднан 1 (1) 0.08
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Будимир Анте 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Янузай Аднан 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ариц Элустондо 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Рико Диего 1 0
Гевара Андер 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
6
43%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
33%
8
42%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2
Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Осасуна 3.7% (5)
X 31.1% (42)
Реал Сосьедад 65.2% (88)
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Где смотреть матч Осасуна 0:2 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Реал Сосьедад

Исход игры
Осасуна
3.7% (5)
Ничья
31.1% (42)
Реал Сосьедад
65.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
79.7% (106)
Нет
20.3% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
41.5% (56)
1:1 Ничья
29.6% (40)
0:1 Реал Сосьедад
15.6% (21)
1:3 Реал Сосьедад
3.7% (5)
0:2 Реал Сосьедад
2.2% (3)
1:0 Осасуна
1.5% (2)
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