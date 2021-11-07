Испания: Ла Лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Эль-Садар Зрители: 21741
28' Желтая карточкаРико Диего
0:1
72' ГолМерино Микель
0:2
82' ПенальтиЯнузай Аднан
90' Желтая карточкаСубименди Мартин
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
15
Рико
Диего
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
-
32 Аресо ХесусЗащитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
72'
0:1
82'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Осасуна
Реал Сосьедад
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
88.9%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.15
|Гарсия Давид III
|2
|0.15
|Авила Эсекьель
|2
|0.15
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.15
|Санчес Мануэль
|1
|0.08
|Анхель Хосе
|1
|0.08
|Монкайола Хон
|1
|0.08
|Перес Иньиго
|1
|0.08
|Торро Лукас
|1
|0.08
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.08
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.46
|Ариц Элустондо
|3
|0.23
|Исак Александр
|3 (1)
|0.23
|Мерино Микель
|2
|0.15
|Лобете Хулен
|2
|0.15
|Барренечеа Андер
|1
|0.08
|Сорлот Александр
|1
|0.08
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.08
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Будимир Анте
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Мерино Микель
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Янузай Аднан
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
6
43%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
5
33%
8
42%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2
Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2
Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 0:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Осасуна
3.7% (5)
Ничья
31.1% (42)
Реал Сосьедад
65.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
79.7% (106)
Нет
20.3% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
41.5% (56)
1:1 Ничья
29.6% (40)
0:1 Реал Сосьедад
15.6% (21)
1:3 Реал Сосьедад
3.7% (5)
0:2 Реал Сосьедад
2.2% (3)
1:0 Осасуна
1.5% (2)
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