Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Капу Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вильярреал отменен из-за положения "вне игры".

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' ШАНС! Алькасер Пако вышел один на один с голкипером...

42' Унал Энес нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

41' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вильярреал выполняет удар от ворот.

38' Арамбарри Мауро из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Рефери не любит споров - именно за это Мата Хайме сейчас получил желтую

34' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Капу Этьен из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Отличные скиллы показывает Капу Этьен , обводя своих соперников

26' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Давид Сория не дал случится голу! Алькасер Пако должен был забивать, но Давид Сория сделал отличный сейв

20' ШАНС! Алькасер Пако вышел один на один с голкипером...

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Пино Йереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Данджума Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Данджума Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Г О О О О Л - Тригерос Мануэль забивает с правой ноги!

10' Игрок команды Вильярреал делает подачу своему товарищу по команде.

8' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Ох, нехорошо это выглядит. Данджума Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Данджума Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля