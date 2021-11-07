Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика Зрители: 13504
1:0
10' ГолТригерос Мануэль
36' Желтая карточкаМата Хайме
42' Undefined phrase: football_event_Алькасер Пако
52' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
71' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
25
Орье
Серж
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
19
Поведа
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
36'
42'
52'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Вильярреал
Хетафе
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.42
|Тригерос Мануэль
|3
|0.25
|Пино Йереми
|1
|0.08
|Диа Булайе
|1
|0.08
|Коклен Франсис
|1
|0.08
|Морено Альберто
|1
|0.08
|Морено Херард
|1
|0.08
|Торрес Пау II
|1
|0.08
|Алькасер Пако
|0
|0
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|3
|0.23
|Рамирес Сандро
|2
|0.15
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|4
|0
|Фойт Хуан
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Дьене Даконам
|3
|1
|Унал Энес
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Мата Хайме
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Тимор Давид
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
4
44%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
29%
4
67%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
18%
4
22%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
27%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|13.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Хетафе
Исход игры
Вильярреал
95.7% (134)
Ничья
4.3% (6)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (67)
Меньше
50% (67)
Обе команды забьют
Да
50.75% (68)
Нет
49.25% (66)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.9% (53)
1:0 Вильярреал
22.9% (32)
2:0 Вильярреал
22.1% (31)
3:1 Вильярреал
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:0 Вильярреал
2.1% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
3:2 Вильярреал
1.4% (2)
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