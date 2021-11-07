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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13504
Хетафе
0'
1:0
10' Гол
Тригерос Мануэль
36' Желтая карточка
Мата Хайме
42' Undefined phrase: football_event_
Алькасер Пако
52' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
71' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
90'+5
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
9
Алькасер
Пако
15
Данджума
Арно
13
Сория
Давид
4
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
10
Унал
Энес
19
Поведа
Дарио
Вильярреал
4-4-2
Хетафе
5-3-2

Ход матча

10'
Тригерос Мануэль
(Алькасер Пако)
1:0
13'
Пино Йереми
Данджума Арно
 
36'
 
Мата Хайме
42'
Алькасер Пако
 
46'
Диа Булайе
Пино Йереми
 
52'
 
Арамбарри Мауро
60'
 
Ньом Аллан
Поведа Дарио
60'
 
Иглесиас Хуан
Мата Хайме
71'
Альбиоль Рауль
 
71'
Гомес Мойсес
Тригерос Мануэль
 
71'
Чуквезе Саму
Алькасер Пако
 
82'
 
Витоло Виктор
Унал Энес
82'
 
Акуругу Аманква
Оливера Матиас
89'
Морено Альберто
Коклен Франсис
 
90'
 
Кабако Эрик
Митрович Стефан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Вильярреал
Хетафе

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
1:2
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
2:0
П
1:1
КК
0:1
КК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
П
0:0
П
2:1
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
П
3:3
ПД
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.42
Тригерос Мануэль 3 0.25
Пино Йереми 1 0.08
Диа Булайе 1 0.08
Коклен Франсис 1 0.08
Морено Альберто 1 0.08
Морено Херард 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Алькасер Пако 0 0
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 3 0.23
Рамирес Сандро 2 0.15
Митрович Стефан 1 0.08
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Акуругу Аманква 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 4 0
Фойт Хуан 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Данджума Арно 1 0
Торрес Пау II 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Дьене Даконам 3 1
Унал Энес 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Мата Хайме 3 0
Максимович Неманья 3 0
Арамбарри Мауро 3 0
Чема Родригес 1 1
Сория Давид 2 0
Тимор Давид 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Рамирес Сандро 2 0
Ньом Аллан 1 0
Митрович Стефан 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
4
44%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
29%
4
67%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
18%
4
22%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
27%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1
Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
11. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
8. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
9. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
10. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Вильярреал 95.7% (134)
X 4.3% (6)
Хетафе 0% (0)
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Где смотреть матч Вильярреал 1:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Хетафе

Исход игры
Вильярреал
95.7% (134)
Ничья
4.3% (6)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (67)
Меньше
50% (67)
Обе команды забьют
Да
50.75% (68)
Нет
49.25% (66)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
37.9% (53)
1:0 Вильярреал
22.9% (32)
2:0 Вильярреал
22.1% (31)
3:1 Вильярреал
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:0 Вильярреал
2.1% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
3:2 Вильярреал
1.4% (2)
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