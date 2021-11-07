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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
 
Позже

Стадион:
Севилья
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
18
Гуардадо
Андрес
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
28
Родри
Родриго
12
Виллиан
Жозе
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
5
Окампос
Лукас
Бетис
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Севилья

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

26 матчей

19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 5 0.42
Виллиан Жозе 5 (1) 0.42
Иглесиас Борха 3 (1) 0.25
Фекир Набиль 1 0.08
Каналес Серхио 1 0.08
Родри Родриго 1 0.08
Песселья Херман 1 0.08
Морено Алекс 1 0.08
Эрмосо Кике 1 0.08
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 4 0.36
Мир Рафа 4 0.36
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.27
Карлос Диего Сантос 2 0.18
Фернандо Режес 1 0.09
Торрес Оливер 1 0.09
Гомес Алехандро 1 0.09
Окампос Лукас 1 0.09
Мунир Эль-Хаддади 1 0.09
Монтьель Гонсало 1 0.09
Навас Хесус 0 0
Ракитич Иван 0 0
Делани Томас 0 0
Акунья Маркос 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 4 0
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Гидо Родригес 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Браво Клаудио 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Ракитич Иван 3 0
Фернандо Режес 3 0
Хордан Хоан 3 0
Карлос Диего Сантос 1 1
Навас Хесус 2 0
Акунья Маркос 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
4
50%
2
13%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
10%
4
21%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
3
16%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2
Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0
Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3
Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках очередного поединка 13-го тура Примеры сойдутся лицом к лицу игроки «Бетиса» и «Севильи». Встреча состоится в Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Крипак Михаил. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания);
    Ассистент: Пау Себрьян Девис (Мельяна, Испания);
    Ассистент: Рубен Поррас Рико (Испания);
    Резервный: Антонио Санчес (Испания).
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2021, осталось 18 минут.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 135
Бетис 11.1% (15)
X 43.7% (59)
Севилья 45.2% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Севилья
3.10
3.33
2.75
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бетис - Севилья онлайн


Прогнозы на матч Бетис - Севилья

Исход игры
Бетис
10.9% (14)
Ничья
44.2% (57)
Севилья
45% (58)
Тотал 2.5
Больше
40.8% (51)
Меньше
59.2% (74)
Обе команды забьют
Да
82.4% (103)
Нет
17.6% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (52)
1:2 Севилья
29.5% (38)
0:1 Севилья
10.9% (14)
2:1 Бетис
5.4% (7)
1:0 Бетис
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Бетис
2.3% (3)
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