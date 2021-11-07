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Доброго времени суток вам, уважаемые любители суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках очередного поединка 13-го тура Примеры сойдутся лицом к лицу игроки «Бетиса» и «Севильи». Встреча состоится в Севилье, на стадионе «Бенито Вильямарин».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Крипак Михаил. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!