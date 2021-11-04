Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
История личных встреч
Бетис
Севилья
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
26 матчей
19.2%
23.1%
57.7%
5 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|5
|0.42
|Виллиан Жозе
|5 (1)
|0.42
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.25
|Фекир Набиль
|1
|0.08
|Каналес Серхио
|1
|0.08
|Родри Родриго
|1
|0.08
|Песселья Херман
|1
|0.08
|Морено Алекс
|1
|0.08
|Эрмосо Кике
|1
|0.08
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|4
|0.36
|Мир Рафа
|4
|0.36
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.27
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.18
|Фернандо Режес
|1
|0.09
|Торрес Оливер
|1
|0.09
|Гомес Алехандро
|1
|0.09
|Окампос Лукас
|1
|0.09
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.09
|Монтьель Гонсало
|1
|0.09
|Навас Хесус
|0
|0
|Ракитич Иван
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Фекир Набиль
|4
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Ракитич Иван
|3
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|1
|Навас Хесус
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
4
27%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
4
50%
2
13%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
10%
4
21%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2
Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0
Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3
Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|15.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 14
|11
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 14
|10
|17.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|20.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|8.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|11.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис - Севилья
Исход игры
Бетис
7.5% (3)
Ничья
35% (14)
Севилья
57.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
1:2 Севилья
47.5% (19)
1:1 Ничья
32.5% (13)
0:1 Севилья
7.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!