Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Первый тайм: 29'
1:0
13' ГолПалавесино Агустин
28
Пенья
Фелипе
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
21
Martin
Garay
33
Matias
Pardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Martin GarayЗащитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
-
-
27 Juan Guasone
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
Ход матча
13'
История личных встреч
Ривер Плейт
Патронато Парана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|11
|0.55
|Ромеро Брайан
|7
|0.35
|Де ла Крус Николас
|4
|0.2
|Суарес Матиас
|3
|0.15
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.15
|Сукулини Бруно
|2
|0.1
|Рохас Роберт
|2
|0.1
|Перес Энцо
|2
|0.1
|Палавесино Агустин
|1
|0.05
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Диас Пауло
|1
|0.05
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|7
|0.35
|Junior Arias
|4 (1)
|0.2
|Gabriel Gudino
|1
|0.05
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.05
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.05
|Марин Леандро
|1
|0.05
|Fabio Vazquez
|1
|0.05
|Franco Leys
|1
|0.05
|Brian Nievas
|1
|0.05
|Ибанес Матиас
|1 (1)
|0.05
|Кантерос Гектор
|0
|0
|Охеда Серхио
|0
|0
|Rolando Garcia
|0
|0
|Matias Pardo
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Сукулини Бруно
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Pardo
|5
|1
|Oliver Paz Benitez
|5
|0
|Lautaro Geminiani
|5
|0
|Brian Nievas
|4
|0
|Rolando Garcia
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|Sebastian Sosa II
|2
|0
|Hugo Magallanes
|2
|0
|Охеда Серхио
|0
|1
|Кантерос Гектор
|1
|0
|Ибанес Матиас
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Facundo Cobos
|1
|0
|Junior Arias
|1
|0
|Matias Palavecino2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
33%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
14%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
12%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
6
35%
3
30%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
36
19
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
4
11%
3
16%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
9
25%
6
32%
31-45
6
17%
1
5%
46-60
8
22%
2
11%
61-75
7
19%
4
21%
76-90
Пропущено
15
25
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
20%
3
12%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
2
13%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0
Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1
Патронато Парана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|20
|14
|4
|2
|39 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|7
|4
|29 - 16
|34
|5.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|6.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|8.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|7
|7
|6
|17 - 19
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Банфилд
|20
|4
|9
|7
|16 - 22
|21
|21.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|23.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|24.
|Патронато Парана
|0:1
|20
|4
|8
|8
|20 - 25
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|3
|8
|9
|21 - 27
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|11
|8
|2
|1
|21 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|9.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|18.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Патронато Парана
|0:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|14.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|16.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|0:1
|11
|1
|4
|6
|9 - 17
|7
|22.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2