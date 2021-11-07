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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
1:0
Первый тайм: 29'
Патронато Парана
0'
1:0
13' Гол
Палавесино Агустин
29'
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
28
Пенья
Фелипе
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
8
Палавесино
Агустин
9
Альварес
Хулиан
30
Рольхейсер
Бенхамин
12
Ибанес
Матиас
28
Facundo
Cobos
30
Lucas
Kruspzky
22
Rolando
Garcia
14
Hugo
Magallanes
21
Martin
Garay
33
Matias
Pardo
7
Кантерос
Гектор
15
Fabio
Vazquez
8
Gabriel
Gudino
9
Sebastian
Sosa
II
Ривер Плейт
4-4-2
Патронато Парана
5-4-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Патронато Парана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:0
С
1:3
С
0:1
П
2:1
П
2:1
НБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 11 0.55
Ромеро Брайан 7 0.35
Де ла Крус Николас 4 0.2
Суарес Матиас 3 0.15
Карраскаль Хорхе 3 0.15
Сукулини Бруно 2 0.1
Рохас Роберт 2 0.1
Перес Энцо 2 0.1
Палавесино Агустин 1 0.05
Зидан Энцо 1 0.05
Диас Пауло 1 0.05
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 7 0.35
Junior Arias 4 (1) 0.2
Gabriel Gudino 1 0.05
Oliver Paz Benitez 1 0.05
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.05
Марин Леандро 1 0.05
Fabio Vazquez 1 0.05
Franco Leys 1 0.05
Brian Nievas 1 0.05
Ибанес Матиас 1 (1) 0.05
Кантерос Гектор 0 0
Охеда Серхио 0 0
Rolando Garcia 0 0
Matias Pardo 0 0
Martin Garay 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Сукулини Бруно 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Диас Пауло 3 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Зидан Энцо 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Pardo 5 1
Oliver Paz Benitez 5 0
Lautaro Geminiani 5 0
Brian Nievas 4 0
Rolando Garcia 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Tiago Banega 3 0
Lucas Kruspzky 2 0
Sebastian Sosa II 2 0
Hugo Magallanes 2 0
Охеда Серхио 0 1
Кантерос Гектор 1 0
Ибанес Матиас 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Nicolas Albarracin 1 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
Facundo Cobos 1 0
Junior Arias 1 0
Matias Palavecino2 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
33%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
33%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
14%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
12%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
6
35%
3
30%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

36
19
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
4
11%
3
16%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
9
25%
6
32%
31-45
6
17%
1
5%
46-60
8
22%
2
11%
61-75
7
19%
4
21%
76-90

Пропущено

15
25
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
20%
3
12%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
2
13%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0
Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1
Патронато Парана
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 20 14 4 2 39 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Велес Сарсфилд 20 9 7 4 29 - 16 34
5. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
6. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
7. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
8. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
11. Химнасия Ла-Плата 20 7 7 6 17 - 19 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
15. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 20 6 5 9 22 - 26 23
18. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Банфилд 20 4 9 7 16 - 22 21
21. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
22. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
23. Сан-Лоренсо 20 5 5 10 18 - 27 20
24. Патронато Парана 0:1 20 4 8 8 20 - 25 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 20 3 8 9 21 - 27 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 11 8 2 1 21 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
8. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
9. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
10. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
18. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
19. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Патронато Парана 0:1 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
4. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
5. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
6. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
7. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
9. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
11. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
13. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
14. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
15. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
16. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
17. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 0:1 11 1 4 6 9 - 17 7
22. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Патронато Парана
1.35
5.20
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 1:0 Патронато Парана онлайн


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