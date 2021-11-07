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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
0:1
Перерыв
Сентраль Кордоба Росарио
0'
39' Желтая карточка
Браво Федерико
0:1
44' Гол
Риано Клаудио
1
Manuel
Vicentini
25
Matias
Molina
22
Браво
Федерико
2
Federico
Mancinelli
35
Federico
Rasmussen
17
Gabriel
Alanis
32
Guido
Mainero
5
Julian
Chicco
10
Sergio
Quiroga
9
Jonathan
Torres
19
Luciano
Gondou
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
4
Oscar
Salomon
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
16
Мелано
Лукас
5
Cristian
Vega
18
Jesus
Soraire
22
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
45
Milton
Gimenez
Сармиенто
5-3-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Сармиенто
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПБНПО
0:0
ПБНПО
1:1
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 0.3
Jonathan Torres 6 (1) 0.3
Gabriel Alanis 3 (1) 0.15
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.05
Yair Arismendi 1 0.05
Guido Mainero 1 0.05
Patricio Cucchi 1 0.05
Lautaro Montoya 1 0.05
Braian Salvareschi 1 0.05
Мартин Гарсия 0 0
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 7 (2) 0.35
Мартинес Алекс 3 0.15
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.1
Рибас Себастьян 2 0.1
Мелано Лукас 2 0.1
Pablo Arganaraz 1 0.05
Риано Клаудио 1 0.05
Lucas Brochero 0 0
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jesus Soraire 0 0
Jonathan Bay 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 6 1
Julian Chicco 6 0
Браво Федерико 5 0
Lautaro Montoya 4 0
Мартин Гарсия 3 0
Нуньес Хервасио 3 0
Nicolas Bazzana 3 0
Yair Arismendi 3 0
Jonathan Torres 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Manuel Vicentini 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Milton Gimenez 5 0
Oscar Salomon 5 0
Federico Andueza 4 0
Cristian Vega 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Jesus Soraire 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Franco Sbutoni 2 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Lucas Brochero 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
7%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
5
45%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
57%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
4
24%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
5%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
7
33%
2
11%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
6
29%
5
28%
76-90

Пропущено

23
26
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
1
4%
4
15%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
7
30%
5
19%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Ла Плата 0:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
6. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
7. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
8. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Химнасия Ла-Плата 0:0 20 7 8 5 17 - 18 29
11. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
15. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 0:1 20 6 5 9 21 - 24 23
18. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 0:0 20 3 10 7 15 - 22 19
25. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 20 3 8 9 19 - 26 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
7. Химнасия Ла-Плата 0:0 11 4 6 1 9 - 6 18
8. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
9. Сармиенто 0:1 11 5 1 5 14 - 12 16
10. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
18. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
19. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 0:0 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
4. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
5. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
6. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
7. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
11. Химнасия Ла-Плата 0:0 9 3 2 4 8 - 12 11
12. Банфилд 0:0 11 1 8 2 6 - 8 11
13. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
14. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
15. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
16. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
17. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 10 1 5 4 6 - 9 8
21. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
22. Сармиенто 0:1 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Риано Клаудио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Браво Федерико получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Federico Rasmussen уходит с поля. Николас Баццана выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
9.00
3.90
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио онлайн


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