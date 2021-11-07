Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Перерыв
27' Желтая карточкаДоминго Николас
17
Рей
Родриго
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
Ход матча
27'
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (1)
|0.2
|Карбонеро Йохан
|3
|0.15
|Leandro Contin
|2
|0.1
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.1
|Guillermo Fratta
|2
|0.1
|Алеман Брайн
|1
|0.05
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0.05
|Leonardo Morales
|1
|0.05
|German Guiffrey
|1
|0.05
|Francisco Gerometta
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|7
|0.35
|Датоло Хесус
|3
|0.15
|Ramiro Enrique
|2
|0.1
|Giuliano Galoppo
|2 (1)
|0.1
|Luciano Pons
|1
|0.05
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Куэро Маурисио
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Alexis Maldonado
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|4
|1
|Manuel Insurralde
|4
|1
|Matias Melluso
|5
|0
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Lautaro Rios
|6
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|1
|Лолло Лусиано
|4
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Куэро Маурисио
|2
|0
|Доминго Николас
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Juan Alvarez2
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
5
42%
5
38%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
6
38%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
17%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
5
28%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2
Банфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1
Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|5.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|7.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|8.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|20
|7
|8
|5
|17 - 18
|29
|11.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|0:1
|20
|6
|5
|9
|21 - 24
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|24.
|Банфилд
|0:0
|20
|3
|10
|7
|15 - 22
|19
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|20
|3
|8
|9
|19 - 26
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|6.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|11
|4
|6
|1
|9 - 6
|18
|8.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|9.
|Сармиенто
|0:1
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|18.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|12.
|Банфилд
|0:0
|11
|1
|8
|2
|6 - 8
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|14.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|16.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|10
|1
|5
|4
|6 - 9
|8
|21.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|22.
|Сармиенто
|0:1
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2