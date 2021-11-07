  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
0:0
Перерыв
Банфилд
0'
27' Желтая карточка
Доминго Николас
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
24
German
Guiffrey
22
Matias
Miranda
27
Manuel
Insurralde
5
Чеккини
Эмануэль
7
Карбонеро
Йохан
30
Rodrigo
Holgado
8
Luis
Miguel
Rodriguez
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
8
Giuliano
Galoppo
27
Доминго
Николас
20
Joel
Sonora
7
Куэро
Маурисио
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Банфилд
4-3-3

Ход матча

27'
 
Доминго Николас

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

КДМЭП
2:1
КДЛС
0:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
П
1:2
ТМК
1:4
П
2:0
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 4 (1) 0.2
Карбонеро Йохан 3 0.15
Leandro Contin 2 0.1
Матеас Перез Гарсия 2 0.1
Guillermo Fratta 2 0.1
Алеман Брайн 1 0.05
Maximiliano Angel Coronel 1 0.05
Leonardo Morales 1 0.05
German Guiffrey 1 0.05
Francisco Gerometta 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 7 0.35
Датоло Хесус 3 0.15
Ramiro Enrique 2 0.1
Giuliano Galoppo 2 (1) 0.1
Luciano Pons 1 0.05
Emanuel Coronel 0 0
Куэро Маурисио 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Урси Агустин 0 0
Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 4 1
Manuel Insurralde 4 1
Matias Melluso 5 0
Чеккини Эмануэль 4 0
Guillermo Fratta 3 0
Nery Leyes 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Leonardo Morales 2 0
Leandro Contin 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Рей Родриго 1 0
Erik Ramirez 1 0
Rodrigo Holgado 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 5 1
Lautaro Rios 6 0
Emanuel Coronel 5 0
Giuliano Galoppo 3 1
Лолло Лусиано 4 0
Franco Quinteros 3 0
Урси Агустин 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Куэро Маурисио 2 0
Доминго Николас 2 0
Nicolas Linares 2 0
Juan Alvarez2 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Valentin Barbero 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
5
42%
5
38%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
4
25%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
2
12%
6
38%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
17%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
5
28%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2
Банфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1
Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
6. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
7. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
8. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Химнасия Ла-Плата 0:0 20 7 8 5 17 - 18 29
11. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
15. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 0:1 20 6 5 9 21 - 24 23
18. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 0:0 20 3 10 7 15 - 22 19
25. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 20 3 8 9 19 - 26 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
7. Химнасия Ла-Плата 0:0 11 4 6 1 9 - 6 18
8. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
9. Сармиенто 0:1 11 5 1 5 14 - 12 16
10. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
18. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
19. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 0:0 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
4. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
5. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
6. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
7. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
11. Химнасия Ла-Плата 0:0 9 3 2 4 8 - 12 11
12. Банфилд 0:0 11 1 8 2 6 - 8 11
13. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
14. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
15. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
16. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
17. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 10 1 5 4 6 - 9 8
21. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
22. Сармиенто 0:1 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Доминго Николас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Банфилд
3.20
3.16
2.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 