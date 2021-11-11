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Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Ливан
FIFA #92
0:0
Первый тайм: 14'
Иран
FIFA #22
0' 14'
21
Матар
Мостафа
6
Дхайни
Мухаммед-Али
12
Мишель
Александер
13
Мишель
Феликс
18
Аль-Зейн
Кассем
10
Хайдар
Мохамад
22
Жради
Бассель
14
Матар
Надер
8
Саад
Суни
4
Асси
Аббас
11
Кдох
Мохамад
1
Бейраванд
Алиреза
2
Мохаррами
Садех
13
Канаани
Хуссейн
4
Халилазадех
Шоя
11
Амири
Вахид
8
Ноуроллахи
Ахмад
6
Эзатолахи
Саид
17
Голизадех
Али
14
Годдос
Саман
7
Джаханбакш
Алиреза
20
Азмун
Сердар
Ливан
4-4-2
Иран
4-4-2

История личных встреч

Ливан
Иран

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ММ
1:4
ЧМОМ
4:0
ММ
5:0
ЧМОМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кдох Мохамад 2 0.4
Саад Суни 1 0.2
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаханбакш Алиреза 3 0.6
Тареми Мехди 2 0.4
Голизадех Али 1 0.2

Карточки

Ливан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишель Феликс 2 0
Умари Жоан 1 0
Жради Бассель 1 0
Маатук Хассан 1 0
Кдох Мохамад 1 0
Атая Раби 1 0
Аль-Зейн Кассем 1 0
Шоур Валид 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурафкан Омид 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Азмун Сердар 1 0
Эзатолахи Саид 1 0
Тареми Мехди 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Халилазадех Шоя 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сирия - Ливан 2:3 Ирак - Ливан 0:0 Южная Корея - Ливан 1:0 ОАЭ - Ливан 0:0
Ливан - Джибути 1:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Туркменистан - Ливан 3:2 Ливан - Шри-Ланка 3:2 Кувейт - Ливан 1:1 Иордания - Ливан 1:0 Ливан - Бахрейн 1:3 Ливан - КНДР 0:0 Ливан - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - Ливан 0:3 Ливан - Туркменистан 2:1 Оман - Ливан 1:0 КНДР - Ливан 2:0 Йемен - Ливан 2:1 Ливан - Палестина 0:0 Ливан - Сирия 2:1
Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0
Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0 Иран - Гонконг 3:1 Иран - Сирия 3:0 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Узбекистан - Иран 1:2 Ирак - Иран 2:1 Бахрейн - Иран 1:0 Иран - Камбоджа 14:0 Гонконг - Иран 0:2 Южная Корея - Иран 1:1 Иран - Сирия 5:0 Иран - Япония 0:3 Китай - Иран 0:3 Иран - Оман 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 1:0 5 3 2 0 5 - 2 11
2. Иран 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Ливан 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
4. Ирак 4 0 3 1 2 - 5 3
5. ОАЭ 0:1 5 0 3 2 3 - 5 3
6. Сирия 4 0 1 3 4 - 7 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Иран 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ОАЭ 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Ливан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сирия 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Ирак 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Ливан 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
3. Ирак 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Южная Корея 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ОАЭ 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Сирия 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    16'
    Джаханбакш выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил головой в левый угол, но в створ не попал. 
  • Фол, нарушение
    15'
    А вот сейчас Ливан сумел провести атаку правым флангом, и даже заработал штрафной, но подача получилась слишком сильной, в результате чего Мишель добрался до мяча уже за лицевой линией. 
  • 14'
    Иран продолжает владеть мячом, а вместе с ним и инициативой, но до опасных моментов дело практически не доходит. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Ноуроллахи нарушает правила в центре поля, попадая по ногам Кдоха. 
  • 12'
    Сердар Азмун открылся под передачу на левом крае штрафной площадки, а потом выполнил передачу пяткой в касание и ошибся. 
  • Угловой
    11'
    Угловой в исполнении гостей опасным не получился, но им удалось оставить за собой подбор после того, как Ливан выбил мяч из штрафной. 
  • Опасный момент
    10'
    Мостафа Матар вступает в игру, отбивая мяч после удара Годдоса с правого края штрафной - ещё один корнер для Ирана. 
  • 9'
    Красиво сыграл Годдос перед штрафной площадью соперника, пропустив мяч после передачи с правого фланга, но за спиной оказались соперники. 
  • 8'
    Ахмад Ноуроллахи проник в штрафную площадку, получил мяч и пробил - попал в одного из защитников Ливана. 
  • 7'
    Мохамад Кдох принимает мяч на правом фланге, а потом выполняет прострел, с которым справляется Бейраванд. 
  • Угловой
    6'
    Гости разыграли корнер на правом фланге, первый в матче, а потом выполнили очень неточную подачу - за лицевую линию отправился мяч. 
  • 5'
    Снова Голизадех с мячом на правом фланге, на сей раз выполняет подачу на дальний угол вратарской, где надёжно действуют хозяева. 
  • 4'
    А вот и первая атака от Ирана, правым флангом она развивалась, но там же и захлебнулась - Али Голизадех выпустил мяч за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Суни Саад борется за мяч на левом фланге и делает это неудачно - нарушает правила, толкая в спину Хуссейна Канаани. 
  • 2'
    Хозяева начали с центра поля и отошли на свою половину поля, где и устраивают серию коротких передач. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча Ливан - Иран, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 135
Ливан 6.7% (9)
X 10.4% (14)
Иран 83% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливан
Ничья
Иран
9.22
4.40
1.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ливан 0:0 Иран онлайн


Прогнозы на матч Ливан 0:0 Иран

Исход игры
Ливан
6.7% (9)
Ничья
10.4% (14)
Иран
83% (112)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (48)
Меньше
63.64% (84)
Обе команды забьют
Да
42.42% (56)
Нет
57.58% (76)
Популярный счёт
0:1 Иран
35.6% (48)
1:2 Иран
25.9% (35)
0:2 Иран
12.6% (17)
1:1 Ничья
9.6% (13)
2:0 Ливан
3% (4)
0:3 Иран
3% (4)
2:1 Ливан
2.2% (3)
1:3 Иран
2.2% (3)
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