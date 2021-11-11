Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
14
Матар
Надер
11
Кдох
Мохамад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матар НадерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кдох МохамадНападающий
- Запасные игроки
-
23 Сабих АлиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Хамис ХалилЗащитник
- Защитник
-
16 Шайту ХассанЗащитник
-
15 Шоур ВалидПолузащитник
-
20 Атая РабиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хэди ГандурНападающий
-
Главный тренер: Иван Хасек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири ВахидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
20 Азмун СердарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сарлак МиладПолузащитник
-
16 Салмани ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гайеди МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Резаи КавехНападающий
-
Главный тренер: Скошич Драган
История личных встреч
Ливан
Иран
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кдох Мохамад
|2
|0.4
|Саад Суни
|1
|0.2
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0.6
|Тареми Мехди
|2
|0.4
|Голизадех Али
|1
|0.2
Карточки
Ливан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишель Феликс
|2
|0
|Умари Жоан
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Маатук Хассан
|1
|0
|Кдох Мохамад
|1
|0
|Атая Раби
|1
|0
|Аль-Зейн Кассем
|1
|0
|Шоур Валид
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурафкан Омид
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Эзатолахи Саид
|1
|0
|Тареми Мехди
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Халилазадех Шоя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сирия - Ливан 2:3 Ирак - Ливан 0:0 Южная Корея - Ливан 1:0 ОАЭ - Ливан 0:0
Ливан - Джибути 1:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Туркменистан - Ливан 3:2 Ливан - Шри-Ланка 3:2 Кувейт - Ливан 1:1 Иордания - Ливан 1:0 Ливан - Бахрейн 1:3 Ливан - КНДР 0:0 Ливан - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - Ливан 0:3 Ливан - Туркменистан 2:1 Оман - Ливан 1:0 КНДР - Ливан 2:0 Йемен - Ливан 2:1 Ливан - Палестина 0:0 Ливан - Сирия 2:1
Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0
Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0 Иран - Гонконг 3:1 Иран - Сирия 3:0 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Узбекистан - Иран 1:2 Ирак - Иран 2:1 Бахрейн - Иран 1:0 Иран - Камбоджа 14:0 Гонконг - Иран 0:2 Южная Корея - Иран 1:1 Иран - Сирия 5:0 Иран - Япония 0:3 Китай - Иран 0:3 Иран - Оман 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|1:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|Иран
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|3.
|Ливан
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Ирак
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|5.
|ОАЭ
|0:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Сирия
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Иран
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ОАЭ
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|Ливан
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Сирия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|Ирак
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
Прогнозы на матч Ливан 0:0 Иран
Исход игры
Ливан
6.7% (9)
Ничья
10.4% (14)
Иран
83% (112)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (48)
Меньше
63.64% (84)
Обе команды забьют
Да
42.42% (56)
Нет
57.58% (76)
Популярный счёт
0:1 Иран
35.6% (48)
1:2 Иран
25.9% (35)
0:2 Иран
12.6% (17)
1:1 Ничья
9.6% (13)
2:0 Ливан
3% (4)
0:3 Иран
3% (4)
2:1 Ливан
2.2% (3)
1:3 Иран
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!