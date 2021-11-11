Сердар Азмун открылся под передачу на левом крае штрафной площадки, а потом выполнил передачу пяткой в касание и ошибся.

Ноуроллахи нарушает правила в центре поля, попадая по ногам Кдоха.

Иран продолжает владеть мячом, а вместе с ним и инициативой, но до опасных моментов дело практически не доходит.

А вот сейчас Ливан сумел провести атаку правым флангом, и даже заработал штрафной, но подача получилась слишком сильной, в результате чего Мишель добрался до мяча уже за лицевой линией.

Джаханбакш выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил головой в левый угол, но в створ не попал.

11' Угловой в исполнении гостей опасным не получился, но им удалось оставить за собой подбор после того, как Ливан выбил мяч из штрафной.

10' Мостафа Матар вступает в игру, отбивая мяч после удара Годдоса с правого края штрафной - ещё один корнер для Ирана.

9' Красиво сыграл Годдос перед штрафной площадью соперника, пропустив мяч после передачи с правого фланга, но за спиной оказались соперники.

8' Ахмад Ноуроллахи проник в штрафную площадку, получил мяч и пробил - попал в одного из защитников Ливана.

7' Мохамад Кдох принимает мяч на правом фланге, а потом выполняет прострел, с которым справляется Бейраванд.

6' Гости разыграли корнер на правом фланге, первый в матче, а потом выполнили очень неточную подачу - за лицевую линию отправился мяч.

5' Снова Голизадех с мячом на правом фланге, на сей раз выполняет подачу на дальний угол вратарской, где надёжно действуют хозяева.

4' А вот и первая атака от Ирана, правым флангом она развивалась, но там же и захлебнулась - Али Голизадех выпустил мяч за лицевую линию.

3' Суни Саад борется за мяч на левом фланге и делает это неудачно - нарушает правила, толкая в спину Хуссейна Канаани.

2' Хозяева начали с центра поля и отошли на свою половину поля, где и устраивают серию коротких передач.