При помощи коротких и средних передач хозяева проводят очередную позиционную атаку, которую безадресным кроссом с левого фланга завершает Мабиль.

Саудовская Аравия отвечает своим наступлением, причём тоже левым флангом, но острота также отсутствует - за боковую линию уходит мяч.

Аль-Амри сначала отбирает мяч на своей половине поля у Леки, а потом оказывается на газоне и держится за живот. Но повреждение оказалось несерьёзным, и Абдулела быстро поднялся и продолжил встречу.

Много остановок в концовке первого тайма. Сейчас ещё одна возникла - австралийцы нарушили правила после потери мяча.

Азиз Бехич принял мяч на левом фланге и решил сменить вектор атаки, но перевод на правый край оказался неудачным - в аут ушёл игровой снаряд.

37' Авер Мабиль принимает мяч на левом фланге, потом смещается в центр и пробивает в правый угол - круглый срезается с ноги и уходит за пределы поля.

36' Али Абдулайи уверенно действует на втором этаже в своей штрафной площадке, выбивая мяч после подачи соперника с левого фланга.

35' Аль-Биракан зарабатывает аут на левом фланге, оказываясь один в один с Сейнсбери. Вбрасывание выполнил Нассер Досари, и на сей раз не ошибся.

33' А вот и третий удар Австралии, но снова мяч разминается со створом ворот, пролетая рядом с правой штангой. Айдин Хрустиц стрелял издали.

32' Показали нам статистику ударов по воротам, она пока скромная: 2-1 всего, а в створ ещё ни одного не было, хотя активное начало от Австралии давало повод верить в то, что выстрелов будет много, а вместе с ними и опасных моментов.

31' Всё в порядке с Аль-Мальки, без вмешательства медиков он продолжает встречу, а пока лежал на газоне, успел повздорить с Хрустицем, который посчитал, что оппонент симулирует, и пошёл ему это высказывать повышенным тоном. Арбитр вовремя вмешался и огонь ненависти погасил.

30' Аль-Мальки берёт игру на себя и пробует прорваться по правому флангу - собирает двоих соперников и падает, а затем продолжает оставаться на газоне.

29' Айдин Хрустиц выполняет передачу в штрафную площадку с левого фланга - мяч закручивается в сторону ворот и едва не попадает в них, пролетая рядом с левой штангой.

27' Мартин Бойл продолжает смещаться с фланга на фланг. Сейчас оказался на левом крае и нарушил правила, переусердствовав в отборе мяча.

26' Австралийцы теперь выполнили вбрасывание из-за боковой линии - правильно, а вот зацепиться за мяч в штрафной площадке не смогли, отбились гости.

25' Нассер Доссари надёжно сыграл в обороне на левом фланге, заработав аут, который сам же взялся исполнять и допустил ошибку, что не часто увидишь.

24' Саудовская Аравия сразу же провела позиционную атаку, через центральную зону, но обошлась без остроты, нарушив правила в верховой борьбе.

23' Айдин Хрустиц взялся за исполнение штрафного - выполнил подачу в центр штрафной площадки и партнёров нашёл, но они забрались в офсайд.

22' Салем Аль-Доссари нарушает правила после потери мяча, роняя на газон Джегго Джеймса.

21' Азиз Бехич прорывается по левому флангу и выполняет подачу во вратарскую, куда немного не успевает Мэттью Леки.

19' Дождь продолжает сопровождать наш поединок, начавшись незадолго до стартового свистка, но пока не особо влияет на качество футбола, темп высокий, подходов до штрафных площадок достаточно.

18' Аль-Фаридж принимает мяч на правом крае штрафной площадки, а потом наносит удар с левой - самоотверженно действует защитник сборной Австралии, блокируя удар.

17' Атакой на атаку попытались ответить хозяева, но лишь сумели перейти центр поля, а потом допустили ошибку в передаче.

16' Райан Грант упал на газон после контакта с Нассером Доссари на правом фланге, но свисток арбитра предпочёл молчать.

15' Гостям удалось погасить стартовый атакующий порыв Австралии, которая сейчас снова возвращает себе мяч и начинает розыгрыш позиционного наступления.

14' Сенйсбери успешно выполняет подкат на правом фланге, выбивая мяч за боковую линию из-под ног Аль-Биракана.

13' Аль-Доссари дошёл до лицевой линии по левому флангу, а потом выполнил прострел в центр штрафной, куда никто из партнёров не отправился.

12' Азиз Бехич выполнил высокую подачу в штрафную площадь с левого фланга, с которой без проблем справился Аль-Ями, вовремя выйдя из ворот.

11' Мартин Бойл прошёл по правому флангу, добрался до штрафной площадки, а потом, столкнувшись с сопротивлением, выполнил пас назад.

10' Джеймс Джегго грубо встретил Абдулайи около центрального круга, выполнив подкат с нарушением правил.

9' Гости успешно играют в отборе в центре поля, но идти в атаку не торопятся, а предпочитают отойти назад, выполнив передачу Аль-Ями, которому вступать в игру пока не приходилось.

8' Аль-Амри выполнил перевод мяч с центра на правый фланг и ошибся, отправив игровой снаряд за боковую линию.

7' Мэттью Леки открылся под передачу из глубины поля, но раньше времени совершил рывок, в результате чего оказался в положении "вне игры".

6' Австралия продолжает оказывать давление на ворота оппонента, который находится в шоке, и не может толком зацепиться за мяч.

5' Саудовская Аравия перехватила мяч перед своей штрафной площадкой, а организовать стремительный выпад не смогла, зато аут заработала на правом фланге.

4' Хрустиц подключается к атаке правым флангом и выполняет подачу в штрафную на Бойла, Мартин мяч принимает, а потом его накрывают соперники.

3' Очень активно австралийцы начинают поединок и уже наносят первый удар, который точным не получается - выше перекладины пролетает мяч после дальнего выстрела Райана Гранта.

2' Подобие волейбола изобразили команды на первых минутах, устроив перепасовку головой, но в итоге хозяева перехватывают мяч и проводят атаку.