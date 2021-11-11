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  3. Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Австралия
FIFA #34
0:0
Первый тайм: 43'
Саудовская Аравия
FIFA #49
0' 43'
1
Райан
Мэтт
4
Грант
Райан
20
Сейнсбери
Трент
19
Суттар
Гарри
16
Бехич
Азиз
22
Ирвайн
Джексон
8
Джегго
Джеймс
11
Мабиль
Авер
10
Хрустиц
Айдин
7
Леки
Мэттью
6
Бойл
Мартин
1
Аль-Ями
Мохаммед
2
Аль-Ганам
Султан
17
Аль-Амри
Абдулела
5
Абдулайи
Али
13
Аль-Досари
Насер
23
Канно
Мохамед
8
Аль-Мальки
Абдулела
19
Аль-Муваллад
Фахад
7
Аль-Фаридж
Сальман
10
Аль-Доссари
Салем
9
Аль-Биракан
Ферас
Австралия
4-2-3-1
Саудовская Аравия
4-2-3-1

История личных встреч

Австралия
Саудовская Аравия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМА
3:2
ОМА
2:2
ТМС
2:3
ЧМОМ
4:2
ЧМОМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 2 0.4
Дюк Митчелл 2 0.4
Мабиль Авер 2 0.4
Грант Райан 1 0.2
Хрустиц Айдин 1 0.2
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Биракан Ферас 2 0.4
Naji Al Sami 2 0.4
Аль Шехри Салех 2 (1) 0.4
Аль-Шахрани Яссер 1 0.2
Аль-Доссари Салем 1 (1) 0.2

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 1 0
Бехич Азиз 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Суттар Гарри 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мальки Абдулела 2 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0
Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3 Австралия - Иордания 0:1 Оман - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 3:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1
Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Бахрейн - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Кувейт 1:3 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0 Узбекистан - Саудовская Аравия 2:3 Палестина - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Сингапур 3:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 0:0 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Австралия 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Оман 4 2 0 2 5 - 5 6
4. Япония 4 2 0 2 3 - 3 6
5. Китай 4 1 0 3 5 - 9 3
6. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 0:0 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Австралия 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Оман 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Япония 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Китай 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Вьетнам 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Япония 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Австралия 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Оман 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Китай 2 0 0 2 2 - 6 0
6. Вьетнам 3 0 0 3 4 - 9 0
  • Первый тайм
  • 42'
    Азиз Бехич принял мяч на левом фланге и решил сменить вектор атаки, но перевод на правый край оказался неудачным - в аут ушёл игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Много остановок в концовке первого тайма. Сейчас ещё одна возникла - австралийцы нарушили правила после потери мяча. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Аль-Амри сначала отбирает мяч на своей половине поля у Леки, а потом оказывается на газоне и держится за живот. Но повреждение оказалось несерьёзным, и Абдулела быстро поднялся и продолжил встречу. 
  • 39'
    Саудовская Аравия отвечает своим наступлением, причём тоже левым флангом, но острота также отсутствует - за боковую линию уходит мяч. 
  • 38'
    При помощи коротких и средних передач хозяева проводят очередную позиционную атаку, которую безадресным кроссом с левого фланга завершает Мабиль. 
  • 37'
    Авер Мабиль принимает мяч на левом фланге, потом смещается в центр и пробивает в правый угол - круглый срезается с ноги и уходит за пределы поля. 
  • 36'
    Али Абдулайи уверенно действует на втором этаже в своей штрафной площадке, выбивая мяч после подачи соперника с левого фланга. 
  • 35'
    Аль-Биракан зарабатывает аут на левом фланге, оказываясь один в один с Сейнсбери. Вбрасывание выполнил Нассер Досари, и на сей раз не ошибся. 
  • 33'
    А вот и третий удар Австралии, но снова мяч разминается со створом ворот, пролетая рядом с правой штангой. Айдин Хрустиц стрелял издали. 
  • 32'
    Показали нам статистику ударов по воротам, она пока скромная: 2-1 всего, а в створ ещё ни одного не было, хотя активное начало от Австралии давало повод верить в то, что выстрелов будет много, а вместе с ними и опасных моментов. 
  • Судья
    31'
    Всё в порядке с Аль-Мальки, без вмешательства медиков он продолжает встречу, а пока лежал на газоне, успел повздорить с Хрустицем, который посчитал, что оппонент симулирует, и пошёл ему это высказывать повышенным тоном. Арбитр вовремя вмешался и огонь ненависти погасил. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Аль-Мальки берёт игру на себя и пробует прорваться по правому флангу - собирает двоих соперников и падает, а затем продолжает оставаться на газоне. 
  • Опасный момент
    29'
    Айдин Хрустиц выполняет передачу в штрафную площадку с левого фланга - мяч закручивается в сторону ворот и едва не попадает в них, пролетая рядом с левой штангой. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Мартин Бойл продолжает смещаться с фланга на фланг. Сейчас оказался на левом крае и нарушил правила, переусердствовав в отборе мяча. 
  • 26'
    Австралийцы теперь выполнили вбрасывание из-за боковой линии - правильно, а вот зацепиться за мяч в штрафной площадке не смогли, отбились гости. 
  • 25'
    Нассер Доссари надёжно сыграл в обороне на левом фланге, заработав аут, который сам же взялся исполнять и допустил ошибку, что не часто увидишь. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Саудовская Аравия сразу же провела позиционную атаку, через центральную зону, но обошлась без остроты, нарушив правила в верховой борьбе. 
  • Офсайд
    23'
    Айдин Хрустиц взялся за исполнение штрафного - выполнил подачу в центр штрафной площадки и партнёров нашёл, но они забрались в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Салем Аль-Доссари нарушает правила после потери мяча, роняя на газон Джегго Джеймса. 
  • Опасный момент
    21'
    Азиз Бехич прорывается по левому флангу и выполняет подачу во вратарскую, куда немного не успевает Мэттью Леки. 
  • Дождь
    19'
    Дождь продолжает сопровождать наш поединок, начавшись незадолго до стартового свистка, но пока не особо влияет на качество футбола, темп высокий, подходов до штрафных площадок достаточно. 
  • Опасный момент
    18'
    Аль-Фаридж принимает мяч на правом крае штрафной площадки, а потом наносит удар с левой - самоотверженно действует защитник сборной Австралии, блокируя удар. 
  • 17'
    Атакой на атаку попытались ответить хозяева, но лишь сумели перейти центр поля, а потом допустили ошибку в передаче. 
  • Судья
    16'
    Райан Грант упал на газон после контакта с Нассером Доссари на правом фланге, но свисток арбитра предпочёл молчать. 
  • 15'
    Гостям удалось погасить стартовый атакующий порыв Австралии, которая сейчас снова возвращает себе мяч и начинает розыгрыш позиционного наступления. 
  • 14'
    Сенйсбери успешно выполняет подкат на правом фланге, выбивая мяч за боковую линию из-под ног Аль-Биракана. 
  • 13'
    Аль-Доссари дошёл до лицевой линии по левому флангу, а потом выполнил прострел в центр штрафной, куда никто из партнёров не отправился. 
  • 12'
    Азиз Бехич выполнил высокую подачу в штрафную площадь с левого фланга, с которой без проблем справился Аль-Ями, вовремя выйдя из ворот. 
  • 11'
    Мартин Бойл прошёл по правому флангу, добрался до штрафной площадки, а потом, столкнувшись с сопротивлением, выполнил пас назад. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Джеймс Джегго грубо встретил Абдулайи около центрального круга, выполнив подкат с нарушением правил. 
  • 9'
    Гости успешно играют в отборе в центре поля, но идти в атаку не торопятся, а предпочитают отойти назад, выполнив передачу Аль-Ями, которому вступать в игру пока не приходилось. 
  • 8'
    Аль-Амри выполнил перевод мяч с центра на правый фланг и ошибся, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • Офсайд
    7'
    Мэттью Леки открылся под передачу из глубины поля, но раньше времени совершил рывок, в результате чего оказался в положении "вне игры". 
  • 6'
    Австралия продолжает оказывать давление на ворота оппонента, который находится в шоке, и не может толком зацепиться за мяч. 
  • 5'
    Саудовская Аравия перехватила мяч перед своей штрафной площадкой, а организовать стремительный выпад не смогла, зато аут заработала на правом фланге. 
  • 4'
    Хрустиц подключается к атаке правым флангом и выполняет подачу в штрафную на Бойла, Мартин мяч принимает, а потом его накрывают соперники. 
  • Опасный момент
    3'
    Очень активно австралийцы начинают поединок и уже наносят первый удар, который точным не получается - выше перекладины пролетает мяч после дальнего выстрела Райана Гранта. 
  • 2'
    Подобие волейбола изобразили команды на первых минутах, устроив перепасовку головой, но в итоге хозяева перехватывают мяч и проводят атаку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Австралия - Саудовская Аравия, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 138
Австралия 84.8% (117)
X 11.6% (16)
Саудовская Аравия 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Саудовская Аравия
1.83
3.90
5.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Австралия 0:0 Саудовская Аравия онлайн


Прогнозы на матч Австралия 0:0 Саудовская Аравия

Исход игры
Австралия
84.7% (116)
Ничья
11.7% (16)
Саудовская Аравия
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.97% (68)
Меньше
46.03% (58)
Обе команды забьют
Да
60.32% (76)
Нет
39.68% (50)
Популярный счёт
2:1 Австралия
40.9% (56)
1:0 Австралия
21.2% (29)
2:0 Австралия
11.7% (16)
1:1 Ничья
6.6% (9)
3:1 Австралия
4.4% (6)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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