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  3. Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Ирак
FIFA #72
 
Позже
Южная Корея
FIFA #35
1
Талиб
Фахад
2
Ибрахим
Ахмед
II
3
Путрос
Франс
Диа
22
Сулака
Ребин
23
Джазе
Моханад
15
Али
Моханад
19
Касим
Мохаммед
14
Аттван
Амджад
13
Ресан
Башар
16
Ali
Al-Hamadi
8
Байеш
Ибрагим
1
Ким
Сон-Кю
2
Ли
Ён
5
Чжун
Ву-Юн
4
Ким
Мин-Чжэ
3
Ким
Чжин-Су
11
Хи-Чан
Хван
6
Ин-Бом
Хван
20
Квон
Кьюн-Вон
10
Ли
Чхэ-Сон
II
7
Сон
Хынмин
9
Чжо
Кю-Сон
Ирак
4-2-1-3
Южная Корея
4-4-2

История личных встреч

Ирак
Южная Корея

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

КМКА3ЙР
0:0
ТМС
0:0
АЧК
2:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 1 0.2
Аль-Аммари Амир 1 (1) 0.2
Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 2 0.4
Квон Чхан Хун 1 0.2
Ин-Бом Хван 1 0.2
Хи-Чан Хван 1 (1) 0.2

Карточки

Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Ахмед II 2 0
Хуссейн Аймен 2 0
Аттван Амджад 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Захра Ала'а Абдул 1 0
Надхим Мустафа 1 0
Ресан Башар 1 0
Тарик Хумам 1 0
Shareef Abdulkadhim 1 0
Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжун Ву-Юн 1 0
Квон Чхан Хун 1 0
Сон Чжун-Хо 1 0
Ли Ён 1 0
Чжо Кю-Сон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ирак
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ирак - Сирия 1:1 ОАЭ - Ирак 2:2 Ирак - Ливан 0:0 Ирак - Иран 0:3
Южная Корея - Ирак 0:0 Иран - Ирак 1:0 Гонконг - Ирак 0:1 Ирак - Камбоджа 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Ирак - Кувейт 2:1 ОАЭ - Ирак 0:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Иордания - Ирак 0:0 Ирак - Бахрейн 2:2 Йемен - Ирак 0:0 ОАЭ - Ирак 0:2 Катар - Ирак 1:2 Ирак - Бахрейн 0:0 Ирак - Иран 2:1
Южная Корея
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0
Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0 КНДР - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Шри-Ланка 8:0 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Грузия - Южная Корея 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Южная Корея 5 3 2 0 5 - 2 11
3. ОАЭ 6 1 3 2 4 - 5 6
4. Ливан 6 1 2 3 4 - 6 5
5. Ирак 5 0 4 1 3 - 6 4
6. Сирия 5 0 2 3 5 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Иран 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ирак 3 0 2 1 1 - 4 2
4. ОАЭ 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Сирия 2 0 1 1 3 - 4 1
6. Ливан 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Иран 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Ливан 4 1 2 1 3 - 3 5
3. ОАЭ 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Ирак 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Южная Корея 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сирия 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ирак - Южная Корея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 131
    Ирак 5.3% (7)
    X 18.3% (24)
    Южная Корея 76.3% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ирак
    Ничья
    Южная Корея
    7.20
    3.72
    1.64
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ирак - Южная Корея онлайн


    Прогнозы на матч Ирак - Южная Корея

    Исход игры
    Ирак
    5.3% (7)
    Ничья
    18.3% (24)
    Южная Корея
    76.3% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.88% (60)
    Меньше
    53.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    60.94% (78)
    Нет
    39.06% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Южная Корея
    36.6% (48)
    0:1 Южная Корея
    30.5% (40)
    1:1 Ничья
    13.7% (18)
    0:2 Южная Корея
    4.6% (6)
    2:1 Ирак
    4.6% (6)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    1:3 Южная Корея
    1.5% (2)
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