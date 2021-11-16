Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
Позже
22
Сулака
Ребин
15
Али
Моханад
13
Ресан
Башар
2
Ли
Ён
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Защитник
-
15 Али МоханадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ресан БашарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Базиль АхмедВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хамад ИлоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Ясин Али
-
-
17 Ahmad Fadel
-
11 Hasan Sayyid
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ли ЁнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jae-Sung LeeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Сон Бум-КёнВратарь
-
21 Чжо Хен-УВратарь
-
14 Хон ЧхольЗащитник
-
15 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
-
19 Чжон Сын-ХенЗащитник
-
18 Кан Сан-УПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ум Вон-СанНападающий
-
22 Чон У-ЁнНападающий
-
16 Ким Гон-ХиНападающий
-
17 Сон Мин-ГюНападающий
-
Главный тренер: Бенту Паулу
История личных встреч
Ирак
Южная Корея
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ирак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуссейн Аймен
|1
|0.2
|Аль-Аммари Амир
|1 (1)
|0.2
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|2
|0.4
|Квон Чхан Хун
|1
|0.2
|Ин-Бом Хван
|1
|0.2
|Хи-Чан Хван
|1 (1)
|0.2
Карточки
Ирак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрахим Ахмед II
|2
|0
|Хуссейн Аймен
|2
|0
|Аттван Амджад
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Захра Ала'а Абдул
|1
|0
|Надхим Мустафа
|1
|0
|Ресан Башар
|1
|0
|Тарик Хумам
|1
|0
|Shareef Abdulkadhim
|1
|0
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжун Ву-Юн
|1
|0
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|Сон Чжун-Хо
|1
|0
|Ли Ён
|1
|0
|Чжо Кю-Сон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ирак
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ирак - Сирия 1:1 ОАЭ - Ирак 2:2 Ирак - Ливан 0:0 Ирак - Иран 0:3
Южная Корея - Ирак 0:0 Иран - Ирак 1:0 Гонконг - Ирак 0:1 Ирак - Камбоджа 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Ирак - Кувейт 2:1 ОАЭ - Ирак 0:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Иордания - Ирак 0:0 Ирак - Бахрейн 2:2 Йемен - Ирак 0:0 ОАЭ - Ирак 0:2 Катар - Ирак 1:2 Ирак - Бахрейн 0:0 Ирак - Иран 2:1
Южная Корея
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0
Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0 КНДР - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Шри-Ланка 8:0 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Грузия - Южная Корея 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Иран
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Южная Корея
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|ОАЭ
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|4.
|Ливан
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|5.
|Ирак
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|6.
|Сирия
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Иран
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ирак
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|ОАЭ
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Сирия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|6.
|Ливан
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход в четвертый квалификационный этап
Прогнозы на матч Ирак - Южная Корея
Исход игры
Ирак
5.3% (7)
Ничья
18.3% (24)
Южная Корея
76.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
46.88% (60)
Меньше
53.13% (68)
Обе команды забьют
Да
60.94% (78)
Нет
39.06% (50)
Популярный счёт
1:2 Южная Корея
36.6% (48)
0:1 Южная Корея
30.5% (40)
1:1 Ничья
13.7% (18)
0:2 Южная Корея
4.6% (6)
2:1 Ирак
4.6% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:3 Южная Корея
1.5% (2)
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