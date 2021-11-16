Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
13 Xin XuПолузащитник
-
11 АланНападающий
-
14 Chenjie Zhu
- Запасные игроки
-
12 Лю ДяньцзоВратарь
-
23 Ван Да-ЛэйВратарь
-
20 Gang WangЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
17 У СинханьПолузащитник
-
19 Чи ЧжунгоПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жанг ЮнингНападающий
-
16 Ба ДуньНападающий
-
Главный тренер: Tie Li
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Дюк МитчеллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Макгри РайлиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Генро ДенисПолузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
История личных встреч
Китай
Австралия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Китай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|3
|0.6
|У Си
|1
|0.2
|Aloisio Santos
|1
|0.2
|Жанг Юнинг
|1
|0.2
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Мартин
|2
|0.4
|Дюк Митчелл
|2
|0.4
|Мабиль Авер
|2
|0.4
|Грант Райан
|1
|0.2
|Хрустиц Айдин
|1
|0.2
Карточки
Китай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шэньчао Ван
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
1
50%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Китай
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Китай - Оман 1:1 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2 Китай - Япония 0:1
Австралия - Китай 3:0 Китай - Сирия 3:1 Китай - Мальдивы 5:0 Китай - Филиппины 2:0 Гуам - Китай 0:7 Гонконг - Китай 0:2 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Япония 1:2 Сирия - Китай 2:1 Филиппины - Китай 0:0 Китай - Гуам 7:0 Мальдивы - Китай 0:5 Китай - Таджикистан 1:0 Китай - Филиппины 2:0 Китай - Узбекистан 0:1 Китай - Таиланд 0:1
Австралия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1
Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3 Австралия - Иордания 0:1 Оман - Австралия 0:5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Австралия
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Япония
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|4.
|Оман
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|Китай
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|6.
|Вьетнам
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Австралия
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Китай
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Оман
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Япония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Вьетнам
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Китай - Австралия
Исход игры
Китай
9.1% (12)
Ничья
12.9% (17)
Австралия
78% (103)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (61)
Меньше
52.34% (67)
Обе команды забьют
Да
57.81% (74)
Нет
42.19% (54)
Популярный счёт
1:2 Австралия
34.1% (45)
0:1 Австралия
18.9% (25)
0:2 Австралия
18.2% (24)
1:1 Ничья
12.1% (16)
2:1 Китай
6.1% (8)
1:3 Австралия
2.3% (3)
0:3 Австралия
2.3% (3)
1:0 Китай
1.5% (2)
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