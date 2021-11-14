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  3. Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Китай
FIFA #75
 
Позже
Австралия
FIFA #34

История личных встреч

Китай
Австралия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

КМКА3ЙР
3:0
АЧК
0:2
ММ
3:4
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 3 0.6
У Си 1 0.2
Aloisio Santos 1 0.2
Жанг Юнинг 1 0.2
Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 2 0.4
Дюк Митчелл 2 0.4
Мабиль Авер 2 0.4
Грант Райан 1 0.2
Хрустиц Айдин 1 0.2

Карточки

Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шэньчао Ван 1 0
У Си 1 0
Хунбо Инь 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Aloisio Santos 1 0
Gang Wang 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 1 0
Бехич Азиз 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Суттар Гарри 1 0
Хрустиц Айдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
1
50%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Китай
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Китай - Оман 1:1 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2 Китай - Япония 0:1
Австралия - Китай 3:0 Китай - Сирия 3:1 Китай - Мальдивы 5:0 Китай - Филиппины 2:0 Гуам - Китай 0:7 Гонконг - Китай 0:2 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Япония 1:2 Сирия - Китай 2:1 Филиппины - Китай 0:0 Китай - Гуам 7:0 Мальдивы - Китай 0:5 Китай - Таджикистан 1:0 Китай - Филиппины 2:0 Китай - Узбекистан 0:1 Китай - Таиланд 0:1
Австралия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1
Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3 Австралия - Иордания 0:1 Оман - Австралия 0:5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Австралия 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Япония 5 3 0 2 4 - 3 9
4. Оман 5 2 1 2 6 - 6 7
5. Китай 5 1 1 3 6 - 10 4
6. Вьетнам 5 0 0 5 4 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Австралия 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Китай 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Оман 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Япония 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Вьетнам 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Саудовская Аравия 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Оман 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Австралия 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Китай 2 0 0 2 2 - 6 0
6. Вьетнам 3 0 0 3 4 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Австралия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 11 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Китай 18.9% (7)
    X 13.5% (5)
    Австралия 67.6% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Китай
    Ничья
    Австралия
    8.70
    4.29
    1.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Китай - Австралия онлайн


    Прогнозы на матч Китай - Австралия

    Исход игры
    Китай
    18.9% (7)
    Ничья
    13.5% (5)
    Австралия
    67.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (25)
    Нет
    30.56% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Австралия
    37.8% (14)
    2:1 Китай
    16.2% (6)
    0:2 Австралия
    13.5% (5)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    0:1 Австралия
    10.8% (4)
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