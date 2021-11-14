Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Китай
Австралия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Китай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|3
|0.6
|У Си
|1
|0.2
|Aloisio Santos
|1
|0.2
|Жанг Юнинг
|1
|0.2
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Мартин
|2
|0.4
|Дюк Митчелл
|2
|0.4
|Мабиль Авер
|2
|0.4
|Грант Райан
|1
|0.2
|Хрустиц Айдин
|1
|0.2
Карточки
Китай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шэньчао Ван
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
1
50%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Китай
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Китай - Оман 1:1 Саудовская Аравия - Китай 3:2 Китай - Вьетнам 3:2 Китай - Япония 0:1
Австралия - Китай 3:0 Китай - Сирия 3:1 Китай - Мальдивы 5:0 Китай - Филиппины 2:0 Гуам - Китай 0:7 Гонконг - Китай 0:2 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Япония 1:2 Сирия - Китай 2:1 Филиппины - Китай 0:0 Китай - Гуам 7:0 Мальдивы - Китай 0:5 Китай - Таджикистан 1:0 Китай - Филиппины 2:0 Китай - Узбекистан 0:1 Китай - Таиланд 0:1
Австралия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1
Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3 Австралия - Иордания 0:1 Оман - Австралия 0:5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Австралия
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Япония
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|4.
|Оман
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|Китай
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|6.
|Вьетнам
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Австралия
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Китай
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Оман
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Япония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Вьетнам
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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Прогнозы на матч Китай - Австралия
Исход игры
Китай
18.9% (7)
Ничья
13.5% (5)
Австралия
67.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
69.44% (25)
Нет
30.56% (11)
Популярный счёт
1:2 Австралия
37.8% (14)
2:1 Китай
16.2% (6)
0:2 Австралия
13.5% (5)
1:1 Ничья
10.8% (4)
0:1 Австралия
10.8% (4)
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