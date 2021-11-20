Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Центральный (Овидиу)
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
80
Питу
Алекси
21
Эрико
19
Батха
Идриз
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Enes Sali
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
Владение мячом
История личных встреч
Вииторул Констанца
УТА Арад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|9 (2)
|0.56
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.31
|Дюссо Дамьен
|1
|0.06
|Чобану Андрей
|1
|0.06
|Ганя Джордже
|1
|0.06
|Enes Sali
|1
|0.06
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|5
|0.31
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.25
|Антал Ливиу
|2
|0.13
|Роджер VII
|2
|0.13
|Уббинк Корнелис
|1
|0.06
|Дангубич Филип
|1
|0.06
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Роджер VII
|3
|0
|Шляков Евгений
|2
|0
|Бенга Александру
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Уббинк Корнелис
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Эрико
|2
|0
|Хора Иоан
|1
|0
|Балауру Драгош
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Воробьев Модест
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
33%
3
38%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
8
42%
6
40%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2
УТА Арад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|12
|6
|11
|37 - 28
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|0
|2
|23 - 8
|39
|3.
|ФКСБ
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|5.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|6.
|Волунтари
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|7.
|Вииторул Констанца
|0:0
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|8.
|УТА Арад
|0:0
|16
|6
|7
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|16
|4
|6
|6
|12 - 12
|18
|11.
|Сепси
|16
|3
|8
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|4
|2
|27 - 10
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|0:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|5.
|Волунтари
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|12.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|4.
|Университатя Крайова
|15
|4
|2
|9
|10 - 20
|14
|5.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|УТА Арад
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0