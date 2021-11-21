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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
21
Рочина
Рубен
4
Гоналон
Максим
14
Мончу
Рамон
10
Пуэртас
Антонио
9
Суарес
Луис
III
7
Соро
Альберто
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Гранада
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Гранада
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
1 победа 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:2
П
0:4
П
5:0
П
1:2
П
1:0
П
9:1
П
0:4
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
3:0
П
1:2
П
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 3 0.25
Санчес Герман 2 0.17
Рочина Рубен 1 0.08
Милья Луис 1 (1) 0.08
Монторо Анхель 1 0.08
Видаль Молина 1 0.08
Пуэртас Антонио 1 0.08
Дуарте Домингуш 1 0.08
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 10 (1) 0.83
Винисиус Жуниор 7 0.58
Асенсио Марко 3 0.25
Алаба Давид 1 0.08
Кроос Тони 1 0.08
Бэйл Гарет 1 0.08
Иско Аларкон 1 0.08
Начо Фернандес 1 0.08
Карвахаль Даниэль 1 0.08
Васкес Лукас 1 0.08
Камавинга Эдуардо 1 0.08
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 4 0
Санчес Герман 4 0
Монторо Анхель 3 0
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Мончу Рамон 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Абрам Луис 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Кроос Тони 1 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
5
33%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

11
28
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
3
27%
3
11%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
1
9%
2
7%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
2
18%
8
29%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1
Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
2. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис 0:3 Заявка 14 2 6 6 12 - 22 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе 3:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
3. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
4. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Хетафе 3:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис 0:3 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис 0:3 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе 3:0 Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 135
    Гранада 1.5% (2)
    X 4.4% (6)
    Реал Мадрид 94.1% (127)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.20
    4.90
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гранада - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Гранада - Реал Мадрид

    Исход игры
    Гранада
    1.4% (2)
    Ничья
    4.3% (6)
    Реал Мадрид
    94.2% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (84)
    Меньше
    34.38% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    64.06% (82)
    Нет
    35.94% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    39.6% (55)
    0:2 Реал Мадрид
    23% (32)
    1:3 Реал Мадрид
    14.4% (20)
    0:1 Реал Мадрид
    5% (7)
    0:3 Реал Мадрид
    3.6% (5)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    1:4 Реал Мадрид
    1.4% (2)
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