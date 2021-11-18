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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

История личных встреч

Гранада
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
1 победа 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:2
П
0:4
П
5:0
П
1:2
П
1:0
П
9:1
П
0:4
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
3:0
П
1:2
П
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 3 0.25
Санчес Герман 2 0.17
Рочина Рубен 1 0.08
Милья Луис 1 (1) 0.08
Монторо Анхель 1 0.08
Видаль Молина 1 0.08
Пуэртас Антонио 1 0.08
Дуарте Домингуш 1 0.08
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 10 (1) 0.83
Винисиус Жуниор 7 0.58
Асенсио Марко 3 0.25
Алаба Давид 1 0.08
Кроос Тони 1 0.08
Бэйл Гарет 1 0.08
Иско Аларкон 1 0.08
Начо Фернандес 1 0.08
Карвахаль Даниэль 1 0.08
Васкес Лукас 1 0.08
Камавинга Эдуардо 1 0.08
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 4 0
Санчес Герман 4 0
Монторо Анхель 3 0
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Суарес Луис III 3 0
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Мончу Рамон 2 0
Эскудеро Серхио 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Виктор Диаз 1 0
Абрам Луис 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Кроос Тони 1 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
5
33%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

11
28
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
3
27%
3
11%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
1
9%
2
7%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
2
18%
8
29%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1
Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Гранада 1.9% (1)
    X 1.9% (1)
    Реал Мадрид 96.2% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.00
    4.80
    1.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гранада - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Гранада - Реал Мадрид

    Исход игры
    Гранада
    1.9% (1)
    Ничья
    1.9% (1)
    Реал Мадрид
    96.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    72.55% (37)
    Нет
    27.45% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    52.8% (28)
    0:2 Реал Мадрид
    17% (9)
    1:3 Реал Мадрид
    13.2% (7)
    0:3 Реал Мадрид
    7.5% (4)
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    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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