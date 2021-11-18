Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Нуэво Лос Карменес
История личных встреч
Гранада
Реал Мадрид
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
400%
1 победа 4 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
1 победа 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
6.3%
25%
68.7%
1 победа 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|3
|0.25
|Санчес Герман
|2
|0.17
|Рочина Рубен
|1
|0.08
|Милья Луис
|1 (1)
|0.08
|Монторо Анхель
|1
|0.08
|Видаль Молина
|1
|0.08
|Пуэртас Антонио
|1
|0.08
|Дуарте Домингуш
|1
|0.08
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|10 (1)
|0.83
|Винисиус Жуниор
|7
|0.58
|Асенсио Марко
|3
|0.25
|Алаба Давид
|1
|0.08
|Кроос Тони
|1
|0.08
|Бэйл Гарет
|1
|0.08
|Иско Аларкон
|1
|0.08
|Начо Фернандес
|1
|0.08
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.08
|Васкес Лукас
|1
|0.08
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.08
|Модрич Лука
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|4
|0
|Санчес Герман
|4
|0
|Монторо Анхель
|3
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Кроос Тони
|1
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
5
33%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
11
28
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
3
27%
3
11%
1-15
2
18%
4
14%
16-30
1
9%
2
7%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
2
18%
8
29%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспаньол - Гранада 2:0 Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1
Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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Прогнозы на матч Гранада - Реал Мадрид
Исход игры
Гранада
1.9% (1)
Ничья
1.9% (1)
Реал Мадрид
96.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
78.43% (40)
Меньше
21.57% (11)
Обе команды забьют
Да
72.55% (37)
Нет
27.45% (14)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
52.8% (28)
0:2 Реал Мадрид
17% (9)
1:3 Реал Мадрид
13.2% (7)
0:3 Реал Мадрид
7.5% (4)
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