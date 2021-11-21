Испания: Ла Лига 2021-2022
3:0
Второй тайм: 83'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
1:0
7' ГолОливера Матиас
51' Желтая карточкаРамирес Сандро
58' Желтая карточкаПереа Альберто
2:0
60' ГолКуэнка Хорхе
62' Желтая карточкаАлекс Фернандес
69' Желтая карточкаАроян Вараздат
78' Желтая карточкаКала Хуан
3:0
81' ГолУнал Энес
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
16
Кала
Хуан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
51'
58'
60'
2:0
62'
69'
78'
81'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Хетафе
Кадис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|4
|0.29
|Рамирес Сандро
|2
|0.14
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Оливера Матиас
|1
|0.07
|Куэнка Хорхе
|1
|0.07
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.29
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.14
|Альфонсо Луис
|2
|0.14
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.14
|Санчес Сальвадор
|1
|0.07
|Ароян Вараздат
|1
|0.07
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Хименес Фали
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Дьене Даконам
|3
|1
|Унал Энес
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Рамирес Сандро
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Тимор Давид
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|7
|0
|Кала Хуан
|4
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Лосано Энтони
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Алекс Фернандес
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
50%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Забито
6
12
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
4
67%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
26%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3
Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2
Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|0:3 Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 22
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Хетафе
|3:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Хетафе
|3:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|0:3 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|0:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|3:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Кадис
Исход игры
Хетафе
62.5% (85)
Ничья
27.9% (38)
Кадис
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
30.9% (42)
1:1 Ничья
23.5% (32)
2:1 Хетафе
22.8% (31)
0:1 Кадис
7.4% (10)
2:0 Хетафе
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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