Второй тайм

81' Головой пробил Куэнка Хорхе , но голкипер отбил его в поле!

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Кала Хуан получил желтую карточку от судьи

78' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

75' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Хетафе

74' Негредо Альваро нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

73' Удар от ворот произведет Хетафе

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хименес Фали не смог попасть в створ ударом издали

72' Хименес Фали пробил со штрафного прямо в стенку

72' Назначен штрафной. Пострадал Иван Чапела, его свалил Дьене Даконам

71' Куэнка Хорхе нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

70' Матч возобновлен

70' Аленья Карлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи

68' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Кадис

66' Дамиан Суарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Алекс Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Максимович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

62' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Алекс Фернандес получил желтую карточку от судьи

60' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Переа Альберто получил желтую карточку от судьи

57' Кадис выполняет удар от ворот.

56' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

55' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Дьене Даконам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

47' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Санчес Сальвадор уходит с поля и его заменяет Иван Чапела