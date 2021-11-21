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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
3:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Кадис
0'
1:0
7' Гол
Оливера Матиас
51' Желтая карточка
Рамирес Сандро
58' Желтая карточка
Переа Альберто
2:0
60' Гол
Куэнка Хорхе
62' Желтая карточка
Алекс Фернандес
69' Желтая карточка
Ароян Вараздат
78' Желтая карточка
Кала Хуан
3:0
81' Гол
Унал Энес
83'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
12
Рамирес
Сандро
10
Унал
Энес
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
12
Аларкон
Томас
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
21
Собрино
Рубен
Хетафе
5-3-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

7'
Оливера Матиас
(Дамиан Суарес)
1:0
46'
 
Хименес Фали
Карселен Исаак
46'
 
Чапела Иван
Санчес Сальвадор
51'
Рамирес Сандро
 
56'
 
Хименес Альваро
Аларкон Томас
58'
 
Переа Альберто
60'
Куэнка Хорхе
(Арамбарри Мауро)
2:0
61'
Мата Хайме
Рамирес Сандро
 
62'
 
Алекс Фернандес
64'
 
Лосано Энтони
Переа Альберто
64'
 
Бастида Альваро
Собрино Рубен
65'
Флорентину
Максимович Неманья
 
69'
 
Ароян Вараздат
78'
 
Кала Хуан
81'
Унал Энес
(Арамбарри Мауро)
3:0
82'
Кабако Эрик
Митрович Стефан
 
82'
Поведа Дарио
Аленья Карлес
 
82'
Витоло Виктор
Унал Энес
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Хетафе
Кадис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
С
3:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.29
Рамирес Сандро 2 0.14
Митрович Стефан 1 0.07
Оливера Матиас 1 0.07
Куэнка Хорхе 1 0.07
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.29
Алекс Фернандес 2 (1) 0.14
Альфонсо Луис 2 0.14
Негредо Альваро 2 (2) 0.14
Санчес Сальвадор 1 0.07
Ароян Вараздат 1 0.07
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Хименес Фали 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Дьене Даконам 3 1
Унал Энес 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Рамирес Сандро 3 0
Мата Хайме 3 0
Максимович Неманья 3 0
Арамбарри Мауро 3 0
Чема Родригес 1 1
Сория Давид 2 0
Тимор Давид 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Ньом Аллан 1 0
Митрович Стефан 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 7 0
Кала Хуан 4 1
Аларкон Томас 5 0
Альфонсо Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Лосано Энтони 2 0
Переа Альберто 2 0
Акапо Карлос 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Алекс Фернандес 1 0
Собрино Рубен 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
3
38%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
50%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
4
67%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
26%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3
Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2
Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
2. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис 0:3 Заявка 14 2 6 6 12 - 22 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе 3:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
3. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
4. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Хетафе 3:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис 0:3 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис 0:3 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе 3:0 Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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Прогнозы 136
Хетафе 62.5% (85)
X 27.9% (38)
Кадис 9.6% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Кадис
2.11
32.00
67.00
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Где смотреть матч Хетафе 3:0 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Кадис

Исход игры
Хетафе
62.5% (85)
Ничья
27.9% (38)
Кадис
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
30.9% (42)
1:1 Ничья
23.5% (32)
2:1 Хетафе
22.8% (31)
0:1 Кадис
7.4% (10)
2:0 Хетафе
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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