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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8825
Кадис
0'
1:0
7' Гол
Оливера Матиас
51' Желтая карточка
Рамирес Сандро
58' Желтая карточка
Переа Альберто
2:0
60' Гол
Куэнка Хорхе
62' Желтая карточка
Алекс Фернандес
69' Желтая карточка
Ароян Вараздат
78' Желтая карточка
Кала Хуан
3:0
81' Гол
Унал Энес
4:0
90' Гол
Мата Хайме
90' Желтая карточка
Митрович Стефан
90'+6
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
12
Рамирес
Сандро
10
Унал
Энес
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
12
Аларкон
Томас
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
21
Собрино
Рубен
Хетафе
5-3-2
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Кадис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:2
С
3:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 4 0.29
Рамирес Сандро 2 0.14
Митрович Стефан 1 0.07
Мата Хайме 1 0.07
Оливера Матиас 1 0.07
Куэнка Хорхе 1 0.07
Арамбарри Мауро 0 0
Аленья Карлес 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.29
Алекс Фернандес 2 (1) 0.14
Альфонсо Луис 2 0.14
Негредо Альваро 2 (2) 0.14
Санчес Сальвадор 1 0.07
Ароян Вараздат 1 0.07
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Хименес Фали 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Дьене Даконам 3 1
Унал Энес 4 0
Оливера Матиас 4 0
Кабако Эрик 2 1
Рамирес Сандро 3 0
Мата Хайме 3 0
Максимович Неманья 3 0
Арамбарри Мауро 3 0
Чема Родригес 1 1
Сория Давид 2 0
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Ньом Аллан 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 7 0
Кала Хуан 4 1
Аларкон Томас 5 0
Альфонсо Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Лосано Энтони 2 0
Переа Альберто 2 0
Акапо Карлос 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Алекс Фернандес 1 0
Собрино Рубен 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
50%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
10%
3
25%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
26%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
6
32%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3
Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2
Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:1 Заявка 13 9 3 1 30 - 14 30
2. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
3. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
17. Гранада 1:2 Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
3. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
4. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид 2:1 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада 1:2 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:1 Заявка 8 6 1 1 17 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада 1:2 Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Хетафе 62.5% (85)
X 27.9% (38)
Кадис 9.6% (13)
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Где смотреть матч Хетафе 4:0 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 4:0 Кадис

Исход игры
Хетафе
62.5% (85)
Ничья
27.9% (38)
Кадис
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
27.94% (38)
Меньше
72.06% (98)
Обе команды забьют
Да
50.74% (69)
Нет
49.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
30.9% (42)
1:1 Ничья
23.5% (32)
2:1 Хетафе
22.8% (31)
2:0 Хетафе
7.4% (10)
0:1 Кадис
7.4% (10)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:2 Кадис
1.5% (2)
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