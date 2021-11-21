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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Валенсия
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
11
Янузай
Аднан
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
22
Барренечеа
Андер
19
Исак
Александр
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
12
Дьякаби
Муктар
15
Альдерете
Омар
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
18
Васс
Даниэль
8
Рачич
Урош
11
Кошта
Элдер
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
Реал Сосьедад
4-4-2
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Валенсия

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.46
Ариц Элустондо 3 0.23
Исак Александр 3 (1) 0.23
Мерино Микель 2 0.15
Лобете Хулен 2 0.15
Барренечеа Андер 1 0.08
Сорлот Александр 1 0.08
Янузай Аднан 1 (1) 0.08
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 4 (3) 0.31
Дуро Уго 4 0.31
Гуэдеш Гонсалу 3 0.23
Гайя Хосе 2 0.15
Васс Даниэль 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Андре Маркос 1 0.08
Альдерете Омар 1 0.08
Гильямон Уго 1 0.08
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Янузай Аднан 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ариц Элустондо 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Рико Диего 1 0
Гевара Андер 1 0
Пачеко Хон 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 7 0
Гильямон Уго 5 1
Макси Гомес 4 1
Дьякаби Муктар 4 0
Фулкье Димитри 3 0
Вальехо Ману 3 0
Васс Даниэль 2 0
Гайя Хосе 2 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Муса Юнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

1
13
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
5
38%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
100%
1
8%
76-90

Забито

14
13
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
6
43%
6
46%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

19
20
2 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
5%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
8
42%
7
35%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
5
24%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
4
19%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
3. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
17. Гранада Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
3. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
4. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Реал Сосьедад" - "Валенсия", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 8 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 136
Реал Сосьедад 74.3% (101)
X 15.4% (21)
Валенсия 10.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Валенсия
1.68
4.26
5.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Реал Сосьедад - Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия

Исход игры
Реал Сосьедад
73.7% (98)
Ничья
15.8% (21)
Валенсия
10.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.36% (74)
Меньше
42.64% (55)
Обе команды забьют
Да
69.77% (90)
Нет
30.23% (39)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.8% (53)
1:0 Реал Сосьедад
19.5% (26)
1:1 Ничья
12% (16)
1:2 Валенсия
7.5% (10)
2:0 Реал Сосьедад
6.8% (9)
3:1 Реал Сосьедад
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Валенсия
2.3% (3)
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