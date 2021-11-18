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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Валенсия

История личных встреч

Реал Сосьедад
Валенсия

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.46
Ариц Элустондо 3 0.23
Исак Александр 3 (1) 0.23
Мерино Микель 2 0.15
Лобете Хулен 2 0.15
Барренечеа Андер 1 0.08
Сорлот Александр 1 0.08
Янузай Аднан 1 (1) 0.08
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 4 (3) 0.31
Дуро Уго 4 0.31
Гуэдеш Гонсалу 3 0.23
Гайя Хосе 2 0.15
Васс Даниэль 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Андре Маркос 1 0.08
Альдерете Омар 1 0.08
Гильямон Уго 1 0.08
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Янузай Аднан 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ариц Элустондо 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Рико Диего 1 0
Гевара Андер 1 0
Пачеко Хон 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 7 0
Гильямон Уго 5 1
Макси Гомес 4 1
Дьякаби Муктар 4 0
Фулкье Димитри 3 0
Вальехо Ману 3 0
Васс Даниэль 2 0
Гайя Хосе 2 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Муса Юнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

1
13
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
5
38%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
100%
1
8%
76-90

Забито

14
13
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
6
43%
6
46%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

19
20
2 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
5%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
8
42%
7
35%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
5
24%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
4
19%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
2. Реал Мадрид Заявка 12 8 3 1 28 - 13 27
3. Севилья Заявка 12 8 3 1 21 - 7 27
4. Атлетико М Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
5. Бетис Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Осасуна Заявка 13 5 4 4 14 - 17 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
12. Вильярреал Заявка 12 3 6 3 14 - 12 15
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
15. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
19. Хетафе Заявка 13 1 3 9 6 - 19 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
5. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Реал Сосьедад 62% (31)
    X 22% (11)
    Валенсия 16% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Валенсия
    1.81
    4.15
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    62% (31)
    Ничья
    22% (11)
    Валенсия
    16% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    30% (15)
    1:0 Реал Сосьедад
    20% (10)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    1:2 Валенсия
    12% (6)
    2:0 Реал Сосьедад
    6% (3)
    0:1 Валенсия
    4% (2)
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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