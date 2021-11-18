Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Reale Seguros Stadium
История личных встреч
Реал Сосьедад
Валенсия
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.46
|Ариц Элустондо
|3
|0.23
|Исак Александр
|3 (1)
|0.23
|Мерино Микель
|2
|0.15
|Лобете Хулен
|2
|0.15
|Барренечеа Андер
|1
|0.08
|Сорлот Александр
|1
|0.08
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.08
|Сильва Давид
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Субименди Мартин
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|4 (3)
|0.31
|Дуро Уго
|4
|0.31
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.23
|Гайя Хосе
|2
|0.15
|Васс Даниэль
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Макси Гомес
|1
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.08
|Альдерете Омар
|1
|0.08
|Гильямон Уго
|1
|0.08
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Айхен
|3
|1
|Мерино Микель
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Янузай Аднан
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|7
|0
|Гильямон Уго
|5
|1
|Макси Гомес
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Фулкье Димитри
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Муса Юнус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
1
13
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
5
38%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
100%
1
8%
76-90
Забито
14
13
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
6
43%
6
46%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
19
20
2 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
5%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
8
42%
7
35%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
5
24%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
4
19%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2
Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|5.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 12
|15
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|15.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 19
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Валенсия
Исход игры
Реал Сосьедад
62% (31)
Ничья
22% (11)
Валенсия
16% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
69.39% (34)
Нет
30.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
30% (15)
1:0 Реал Сосьедад
20% (10)
1:1 Ничья
20% (10)
1:2 Валенсия
12% (6)
2:0 Реал Сосьедад
6% (3)
0:1 Валенсия
4% (2)
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