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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
0:3
Первый тайм: 40'

Стадион:
Бетис
0'
0:1
12' Гол
Хуанми Мигель
18' Желтая карточка
Хуанми Мигель
0:2
24' Пенальти
Виллиан Жозе
0:3
27' Гол
Фекир Набиль
40'
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
21
Маскарель
Омар
2
Гумбау
Херард
15
Пасторе
Хавьер
12
Лукас
Перес
9
Бое
Лукас
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
10
Каналес
Серхио
27
Гонсалес
Роберто
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Эльче
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Хуанми Мигель
(Морено Алекс)
18'
 
Хуанми Мигель
24'
0:2
Виллиан Жозе
27'
0:3
Фекир Набиль

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Эльче
Бетис

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
ТМС
2:1
П
0:0
П
1:2
С
1:4
С
0:2
С
0:3
С
3:0
КК
3:0
КК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 4 0.29
Бенедетто Дарио 2 0.14
Лукас Перес 2 0.14
Мохика Хоан 1 0.07
Милья Пере 1 0.07
Роко Энсо 1 0.07
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 6 0.43
Виллиан Жозе 6 (2) 0.43
Иглесиас Борха 3 (1) 0.21
Фекир Набиль 2 0.14
Каналес Серхио 1 0.07
Родри Родриго 1 0.07
Морено Алекс 1 0.07
Песселья Херман 1 0.07
Эрмосо Кике 1 0.07
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Касилья Кико 3 0
Маскарель Омар 3 0
Барраган Антонио 2 0
Фидель Чавес 2 0
Бигас Педро 2 0
Роко Энсо 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Мохика Хоан 1 0
Гумбау Херард 1 0
Бое Лукас 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Гидо Родригес 3 1
Фекир Набиль 4 0
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
60%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
3. Реал Сосьедад Заявка 13 8 4 1 19 - 10 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис 3:0 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 13 4 5 4 21 - 20 17
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 13 3 6 4 13 - 19 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
17. Гранада Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Эльче 0:3 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
3. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
4. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис 3:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче 0:3 Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис 3:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче 0:3 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Эльче 14% (19)
X 31.6% (43)
Бетис 54.4% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Бетис
67.00
3.27
2.42
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эльче 0:3 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Эльче 0:3 Бетис

Исход игры
Эльче
14% (19)
Ничья
31.6% (43)
Бетис
54.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
40% (54)
Меньше
60% (81)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
1:2 Бетис
33.1% (45)
1:1 Ничья
26.5% (36)
0:1 Бетис
18.4% (25)
1:0 Эльче
8.8% (12)
2:1 Эльче
4.4% (6)
0:2 Бетис
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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