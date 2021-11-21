Испания: Ла Лига 2021-2022
0:3
Первый тайм: 40'
Стадион: Мартинес Валеро
0:1
12' ГолХуанми Мигель
18' Желтая карточкаХуанми Мигель
0:2
24' ПенальтиВиллиан Жозе
0:3
27' ГолФекир Набиль
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
12
Лукас
Перес
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
18'
24'
0:2
27'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Эльче
Бетис
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|4
|0.29
|Бенедетто Дарио
|2
|0.14
|Лукас Перес
|2
|0.14
|Мохика Хоан
|1
|0.07
|Милья Пере
|1
|0.07
|Роко Энсо
|1
|0.07
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|6
|0.43
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.43
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.21
|Фекир Набиль
|2
|0.14
|Каналес Серхио
|1
|0.07
|Родри Родриго
|1
|0.07
|Морено Алекс
|1
|0.07
|Песселья Херман
|1
|0.07
|Эрмосо Кике
|1
|0.07
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Гидо Родригес
|3
|1
|Фекир Набиль
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
60%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2
Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0
Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 10
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|3:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 19
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Эльче
|0:3 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|3:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|0:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|3:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|0:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 0:3 Бетис
Исход игры
Эльче
14% (19)
Ничья
31.6% (43)
Бетис
54.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
40% (54)
Меньше
60% (81)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
1:2 Бетис
33.1% (45)
1:1 Ничья
26.5% (36)
0:1 Бетис
18.4% (25)
1:0 Эльче
8.8% (12)
2:1 Эльче
4.4% (6)
0:2 Бетис
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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