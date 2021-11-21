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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
0:0
Первый тайм: 45+'
Индепендьенте Авельянеда
0'
7' Желтая карточка
Milton Gimenez
11' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
45'+1
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
16
Мелано
Лукас
5
Cristian
Vega
18
Jesus
Soraire
22
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
45
Milton
Gimenez
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
11
Gaston
Togni
14
Lucas
Gonzalez
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
10
Alan
Velasco
7
Роа
Андрес
Фелипе
18
Ромеро
Сильвио
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

Ход матча

7'
Milton Gimenez
 
11'
 
Инсаурральде Хуан

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Индепендьенте Авельянеда

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КДМЗ2
0:0
КДМЗ2
0:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 8 (2) 0.38
Мартинес Алекс 3 0.14
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.1
Мелано Лукас 2 0.1
Рибас Себастьян 2 0.1
Pablo Arganaraz 1 0.05
Риано Клаудио 1 0.05
Agustin Gallo 1 0.05
Lucas Brochero 0 0
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jesus Soraire 0 0
Jonathan Bay 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 8 0.38
Alan Sonora 4 0.19
Роа Андрес Фелипе 3 0.14
Alan Velasco 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Инсаурральде Хуан 1 0.05
Lucas Daniel Romero 1 0.05
Ayrton Costa 1 0.05
Rodrigo Marquez 1 0.05
Braian Martinez 1 0.05
Паласиос Себастьян 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Gaston Togni 0 0
Thomas Ortega 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Milton Gimenez 6 0
Oscar Salomon 5 0
Federico Andueza 4 0
Cristian Vega 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Jesus Soraire 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Franco Sbutoni 2 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Lucas Brochero 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 5 2
Инсаурральде Хуан 7 0
Sergio Barreto 5 1
Alan Velasco 6 0
Lucas Daniel Romero 4 0
Соса Себастьян 3 0
Thomas Ortega 3 0
Ayrton Costa 3 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Ромеро Сильвио 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Joaquin Laso 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Javier Ostachuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
18%
2
20%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
4
24%
6
60%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
8
35%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
4
15%
2
13%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
7%
3
19%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
6
22%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 21 12 4 5 31 - 20 40
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Бока Хуниорс 21 10 6 5 26 - 16 36
5. Велес Сарсфилд 21 9 8 4 30 - 17 35
6. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
7. Индепендьенте Авельянеда 0:0 21 8 8 5 22 - 17 32
8. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
9. Эстудиантес Ла Плата 21 8 8 5 33 - 23 32
10. Химнасия Ла-Плата 21 8 7 6 18 - 19 31
11. Уракан 21 7 8 6 20 - 20 29
12. Годой Крус 21 7 6 8 28 - 26 27
13. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
14. Аргентинос Хуниорс 21 6 8 7 19 - 20 26
15. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
16. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
17. Альдосиви 21 7 3 11 21 - 33 24
18. Патронато Парана 21 5 8 8 23 - 31 23
19. Сармиенто 21 6 5 10 22 - 28 23
20. Ньюэллс Олд Бойз 20 6 5 9 20 - 26 23
21. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
22. Банфилд 21 4 9 8 16 - 24 21
23. Атлетико Тукуман 21 5 6 10 21 - 35 21
24. Сан-Лоренсо 21 5 5 11 18 - 28 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 21 3 9 9 21 - 27 18
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
8. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
9. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
10. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
12. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
13. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
14. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
15. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
16. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
17. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
18. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
19. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
20. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
21. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 2 4 5 13 - 17 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
9. Индепендьенте Авельянеда 0:0 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
11. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
15. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
16. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
18. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Инсаурральде Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Милтон Хименес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.30
2.98
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Индепендьенте Авельянеда онлайн


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