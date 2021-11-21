Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Первый тайм: 45+'
7' Желтая карточкаMilton Gimenez
11' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
12
Jonathan
Bay
16
Мелано
Лукас
11
Gaston
Togni
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 David Sayago
-
-
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
28 Mauro Zurita
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Ход матча
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Индепендьенте Авельянеда
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|8 (2)
|0.38
|Мартинес Алекс
|3
|0.14
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.1
|Мелано Лукас
|2
|0.1
|Рибас Себастьян
|2
|0.1
|Pablo Arganaraz
|1
|0.05
|Риано Клаудио
|1
|0.05
|Agustin Gallo
|1
|0.05
|Lucas Brochero
|0
|0
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jesus Soraire
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|8
|0.38
|Alan Sonora
|4
|0.19
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.14
|Alan Velasco
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.05
|Ayrton Costa
|1
|0.05
|Rodrigo Marquez
|1
|0.05
|Braian Martinez
|1
|0.05
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Milton Gimenez
|6
|0
|Oscar Salomon
|5
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|2
|Инсаурральде Хуан
|7
|0
|Sergio Barreto
|5
|1
|Alan Velasco
|6
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
18%
2
20%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
4
24%
6
60%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
21
23
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
8
35%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
4
15%
2
13%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
2
7%
3
19%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
6
22%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1
Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|4
|5
|31 - 20
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|6.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|21
|8
|8
|5
|22 - 17
|32
|8.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|8
|7
|6
|18 - 19
|31
|11.
|Уракан
|21
|7
|8
|6
|20 - 20
|29
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|16.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|17.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|18.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|19.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|6
|5
|9
|20 - 26
|23
|21.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|21
|3
|9
|9
|21 - 27
|18
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|8.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|12.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|13.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|15.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|16.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|18.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|20.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|21.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|16.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|18.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2