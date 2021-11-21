Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Второй тайм: 68'
1:0
32' ГолAlejo Antilef
1:1
54' ГолИгнасио Скокко
18
Julian
Navas
21
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
40 E. Viveros
-
-
-
32 Bruno Baez
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Tomas JacobЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
56 Roman Bravo
-
-
Главный тренер: Adrian Blas Taffarel
Ход матча
32'
1:0
54'
1:1
История личных встреч
Арсенал Саранди
Ньюэллс Олд Бойз
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.14
|Alejo Antilef
|2
|0.1
|Руис Алан
|1
|0.05
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.05
|Mateo Carabajal
|1
|0.05
|Leonel Picco
|1
|0.05
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.24
|Игнасио Скокко
|4
|0.19
|Juan Fernando Garro
|2
|0.1
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.1
|Justo Giani
|1
|0.05
|Maximiliano Comba
|1
|0.05
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.05
|Перес Пабло II
|1
|0.05
|Manuel Capasso
|1
|0.05
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.05
|Roman Bravo
|1
|0.05
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|7
|0
|Julian Navas
|5
|0
|Эмилиано Папа
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Руис Алан
|2
|0
|Lucas Albertengo
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Jeronimo Cacciabue
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Marco Campagnaro
|1
|1
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Francisco Gonzalez2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
67%
5
36%
76-90
Пропущено
18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
22%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 6
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
3
33%
5
24%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Пропущено
25
25
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
16%
2
8%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
5
20%
5
20%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
5
20%
6
24%
61-75
4
16%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|4
|5
|31 - 20
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|6.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|7.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|8
|7
|6
|18 - 19
|31
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|11.
|Уракан
|21
|7
|8
|6
|20 - 20
|29
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|16.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|17.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|21
|6
|6
|9
|21 - 27
|24
|19.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|20.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|21.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|4
|8
|9
|22 - 27
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|1:1
|21
|3
|8
|10
|9 - 27
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|8.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|12.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|13.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|14.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|15.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|16.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|17.
|Арсенал Саранди
|1:1
|11
|3
|6
|2
|7 - 8
|15
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|20.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|9.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|11.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|12.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|16.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|18.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 13
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|1:1
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2