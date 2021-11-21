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Аргентина: Лига професьональ 2021

Арсенал Саранди
1:1
Второй тайм: 68'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
32' Гол
Alejo Antilef
1:1
54' Гол
Игнасио Скокко
68'
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
16
Ignacio
Gariglio
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
27
Facundo
Kruspzky
21
Leonel
Picco
5
Emiliano
Mendez
24
Alejo
Antilef
17
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Lucas
Albertengo
12
Ramiro
Macagno
55
Tomas
Jacob
15
Diego
Calcaterra
6
Jose
Maria
Canale
28
Биттоло
Мариано
44
Francisco
Gonzalez2
31
Jeronimo
Cacciabue
8
Перес
Пабло
II
33
Maximiliano
Comba
24
Juan
Fernando
Garro
32
Игнасио
Скокко
Арсенал Саранди
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2

Ход матча

32'
Alejo Antilef
1:0
54'
1:1
Игнасио Скокко

История личных встреч

Арсенал Саранди
Ньюэллс Олд Бойз

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
2:1
П
0:1
П
3:0
П
2:4
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 3 0.14
Alejo Antilef 2 0.1
Руис Алан 1 0.05
Brian Farioli 1 (1) 0.05
Mateo Carabajal 1 0.05
Leonel Picco 1 0.05
Массола Николас 0 0
Lucas Albertengo 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.24
Игнасио Скокко 4 0.19
Juan Fernando Garro 2 0.1
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.1
Justo Giani 1 0.05
Maximiliano Comba 1 0.05
Gabriel Compagnucci 1 0.05
Перес Пабло II 1 0.05
Manuel Capasso 1 0.05
Facundo Mansilla Zahir 1 0.05
Roman Bravo 1 0.05
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 7 0
Julian Navas 5 0
Эмилиано Папа 3 0
Gaston Suso 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Jorge Ortiz IV 1 1
Mateo Carabajal 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Руис Алан 2 0
Lucas Albertengo 2 0
Brian Farioli 2 0
Массола Николас 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Andrada 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Leonel Picco 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Jeronimo Cacciabue 3 0
Mateo Maccari 3 0
Marco Campagnaro 1 1
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Facundo Mansilla Zahir 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Francisco Gonzalez2 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

3
14
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
67%
5
36%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
22%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 6
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
3
33%
5
24%
61-75
2
22%
5
24%
76-90

Пропущено

25
25
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
16%
2
8%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
5
20%
5
20%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
5
20%
6
24%
61-75
4
16%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 21 12 4 5 31 - 20 40
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Бока Хуниорс 21 10 6 5 26 - 16 36
5. Велес Сарсфилд 21 9 8 4 30 - 17 35
6. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
7. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
8. Эстудиантес Ла Плата 21 8 8 5 33 - 23 32
9. Химнасия Ла-Плата 21 8 7 6 18 - 19 31
10. Индепендьенте Авельянеда 21 8 7 6 22 - 18 31
11. Уракан 21 7 8 6 20 - 20 29
12. Годой Крус 21 7 6 8 28 - 26 27
13. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
14. Аргентинос Хуниорс 21 6 8 7 19 - 20 26
15. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
16. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
17. Альдосиви 21 7 3 11 21 - 33 24
18. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 21 6 6 9 21 - 27 24
19. Патронато Парана 21 5 8 8 23 - 31 23
20. Сармиенто 21 6 5 10 22 - 28 23
21. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
22. Банфилд 21 4 9 8 16 - 24 21
23. Атлетико Тукуман 21 5 6 10 21 - 35 21
24. Сан-Лоренсо 21 5 5 11 18 - 28 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 21 4 8 9 22 - 27 20
26. Арсенал Саранди 1:1 21 3 8 10 9 - 27 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
8. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
9. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
10. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
11. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 11 5 2 4 14 - 14 17
12. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
13. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
14. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
15. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
16. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
17. Арсенал Саранди 1:1 11 3 6 2 7 - 8 15
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
20. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
21. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
25. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
9. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
10. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
11. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
12. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
13. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
15. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
16. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
18. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 10 1 4 5 7 - 13 7
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 1:1 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Алехо Антилеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
3.10
3.71
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн


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