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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
1:2
Конец матча
Колон
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Леонардо Буриан
1:1
22' Гол
Cristian Ferreira2
1:1
39' Не забитый пенальти
Лисандро Лопес
41' Желтая карточка
Лертора Федерико
1:2
53' Гол
Lucas Beltrain
75' Желтая карточка
Сигали Леонардо
81' Желтая карточка
Гарре Бенжамин
90'+6
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
12
Fernando
Prado
19
Leonel
Ariel
Miranda
26
Carlos
Alcaraz
28
Чанкалай
Томас
15
Лисандро
Лопес
III
27
Javier
Correa
9
Enzo
Copetti
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
2
Bruno
Felix
Bianchi
3
Gonzalo
Piovi
24
Nahuel
Gallardo
11
Кастро
Алексис
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
16
Cristian
Ferreira2
9
Lucas
Beltrain
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Колон
4-4-1-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Колон

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:3
П
1:0
П
4:1
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:1
ММ(
1:2
ММ(
3:1
П
1:1
ПА
0:2
ПА
0:4
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 4 (1) 0.19
Чанкалай Томас 2 0.1
Javier Correa 2 0.1
Лисандро Лопес III 2 (1) 0.1
Цвитанич Дарио 1 0.05
Matias Rojas II 1 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Пиатти Игнасио 1 0.05
Nery Dominguez 1 0.05
Гарре Бенжамин 1 0.05
Fabricio Dominguez 1 0.05
Мена Эухенио 0 0
Leonel Ariel Miranda 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Meza 4 0.19
Rodrigo Aliendro 4 0.19
Facundo Farias 3 (3) 0.14
Cristian Ferreira2 3 0.14
Cristian Bernardi 1 0.05
Lucas Beltrain 1 0.05
Wilson Morelo 1 0.05
Лертора Федерико 1 0.05
Гольц Паоло 1 0.05
Кастро Алексис 1 0.05
Yeiler Goez 1 0.05
Gonzalo Piovi 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 5 0
Matias Rojas II 5 0
Carlos Alcaraz 5 0
Мартинес Маурисио 4 0
Juan Caceres 4 0
Морено Анибал 3 0
Javier Correa 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Fernando Prado 2 0
Enzo Copetti 0 1
Пиатти Игнасио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 2
Facundo Farias 6 0
Лертора Федерико 5 0
Кастро Алексис 4 0
Facundo Garces 4 0
Rafael Delgado 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Формика Мауро 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Eric Meza 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

12
13
1 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

17
23
2 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
12%
7
30%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Пропущено

18
21
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
6
33%
2
10%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0
Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1
Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Тальерес Кордоба 21 12 4 5 31 - 20 40
3. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
4. Бока Хуниорс 21 10 6 5 26 - 16 36
5. Колон 21 10 5 6 21 - 23 35
6. Велес Сарсфилд 21 9 8 4 30 - 17 35
7. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
8. Эстудиантес Ла Плата 21 8 8 5 33 - 23 32
9. Химнасия Ла-Плата 21 8 7 6 18 - 19 31
10. Индепендьенте Авельянеда 21 8 7 6 22 - 18 31
11. Уракан 21 7 8 6 20 - 20 29
12. Годой Крус 21 7 6 8 28 - 26 27
13. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
14. Аргентинос Хуниорс 21 6 8 7 19 - 20 26
15. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
16. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
17. Альдосиви 21 7 3 11 21 - 33 24
18. Сармиенто 21 6 5 10 22 - 28 23
19. Ньюэллс Олд Бойз 21 6 5 10 21 - 29 23
20. Атлетико Платенсе 0:1 21 5 8 8 24 - 27 23
21. Патронато Парана 21 5 8 8 23 - 31 23
22. Банфилд 21 4 9 8 16 - 24 21
23. Атлетико Тукуман 21 5 6 10 21 - 35 21
24. Сан-Лоренсо 21 5 5 11 18 - 28 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 21 4 8 9 22 - 27 20
26. Арсенал Саранди 21 4 7 10 11 - 27 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
8. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
9. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
10. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
11. Арсенал Саранди 11 4 5 2 9 - 8 17
12. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
13. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
14. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
15. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
16. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
17. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Альдосиви 11 4 0 7 12 - 20 12
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 0:1 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
3. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
8. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
9. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
11. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
15. Атлетико Платенсе 0:1 11 3 3 5 14 - 17 12
16. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
17. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
18. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Лисандро Лопес III пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Кристиан Феррейра бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Леонардо Буриан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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