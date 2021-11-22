Аргентина: Лига професьональ 2021
1:2
Конец матча
1:0
2' Гол в свои воротаЛеонардо Буриан
1:1
22' ГолCristian Ferreira2
1:1
39' Не забитый пенальтиЛисандро Лопес
41' Желтая карточкаЛертора Федерико
1:2
53' ГолLucas Beltrain
75' Желтая карточкаСигали Леонардо
81' Желтая карточкаГарре Бенжамин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Elias Fugas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
2'
1:0
22'
39'
1:1
41'
53'
1:2
75'
81'
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Колон
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
60.9%
13%
6 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4 (1)
|0.19
|Чанкалай Томас
|2
|0.1
|Javier Correa
|2
|0.1
|Лисандро Лопес III
|2 (1)
|0.1
|Цвитанич Дарио
|1
|0.05
|Matias Rojas II
|1
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Пиатти Игнасио
|1
|0.05
|Nery Dominguez
|1
|0.05
|Гарре Бенжамин
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Мена Эухенио
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eric Meza
|4
|0.19
|Rodrigo Aliendro
|4
|0.19
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.14
|Cristian Ferreira2
|3
|0.14
|Cristian Bernardi
|1
|0.05
|Lucas Beltrain
|1
|0.05
|Wilson Morelo
|1
|0.05
|Лертора Федерико
|1
|0.05
|Гольц Паоло
|1
|0.05
|Кастро Алексис
|1
|0.05
|Yeiler Goez
|1
|0.05
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Matias Rojas II
|5
|0
|Carlos Alcaraz
|5
|0
|Мартинес Маурисио
|4
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Fernando Prado
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|Facundo Farias
|6
|0
|Лертора Федерико
|5
|0
|Кастро Алексис
|4
|0
|Facundo Garces
|4
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Формика Мауро
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
4
40%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
12
13
1 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
17
23
2 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
12%
7
30%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Пропущено
18
21
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
0
0%
7
33%
31-45
6
33%
2
10%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0
Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1
Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|4
|5
|31 - 20
|40
|3.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|4.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|6.
|Велес Сарсфилд
|21
|9
|8
|4
|30 - 17
|35
|7.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|8
|8
|5
|33 - 23
|32
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|8
|7
|6
|18 - 19
|31
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|11.
|Уракан
|21
|7
|8
|6
|20 - 20
|29
|12.
|Годой Крус
|21
|7
|6
|8
|28 - 26
|27
|13.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|6
|8
|7
|19 - 20
|26
|15.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|16.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|17.
|Альдосиви
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|18.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|21 - 29
|23
|20.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|21
|5
|8
|8
|23 - 31
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|5
|11
|18 - 28
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|4
|8
|9
|22 - 27
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|8.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|11.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|13.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|14.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|16.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2