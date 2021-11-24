Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Второй тайм: 88'
36' Желтая карточкаХара Леонардо
38' Желтая карточкаАвалос Габриэль
43' Желтая карточкаLuciano Gomez
65' Желтая карточкаPablo Minissale
70' Желтая карточкаGabriel Carabajal
80' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
80' Красная карточкаMiguel Angel Torren
1:0
81' ГолХианетти Лаутаро
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Полузащитник
-
21 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
44 Lenny Lobato
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
36'
38'
43'
65'
81'
1:0
86'
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Аргентинос Хуниорс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (1)
|0.36
|Thiago Almada
|4
|0.18
|Дженсон Лукас
|3
|0.14
|Манкуэльо Федерико
|3
|0.14
|Luca Orellano
|2
|0.09
|Agustin Bouzat
|2
|0.09
|Адриан Рикардо
|2
|0.09
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0.09
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Matias De los Santos II
|1
|0.05
|Касерес Сантьяго
|1
|0.05
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|5
|0.23
|Gabriel Carabajal
|3 (1)
|0.14
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0.14
|Cesar Florentin
|2 (1)
|0.09
|Kevin Mac Allister
|2
|0.09
|Lucas Villalba
|1
|0.05
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|Кабрера Хавьер
|1
|0.05
|Matias Romero1
|1
|0.05
|Luciano Gomez
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|Манкуэльо Федерико
|4
|0
|Поблет Херонимо
|4
|0
|Juan Martin Lucero
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Адриан Рикардо
|2
|1
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Matias De los Santos II
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Agustin Bouzat
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Thiago Almada
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|8
|0
|Lucas Villalba
|5
|0
|Cesar Florentin
|5
|0
|Кабрера Хавьер
|3
|1
|Luciano Gomez
|4
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Gabriel Carabajal
|3
|0
|Nicolas Reniero
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Matias Romero1
|2
|0
|Lautro Ovando
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Diego Sosa III
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
14%
2
22%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
9
41%
3
33%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
5
45%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
56%
1
13%
76-90
Забито
30
20
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 8
5
17%
4
20%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
10
33%
8
40%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
18%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
9
53%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|3.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|22
|10
|8
|4
|31 - 17
|38
|4.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|5.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|6.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|3:1
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|8.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|12.
|Годой Крус
|1:3
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|13.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|14.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|22
|6
|8
|8
|19 - 21
|26
|16.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|17.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|18.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|21 - 29
|23
|20.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|4
|8
|9
|22 - 27
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|12
|7
|4
|1
|23 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|8.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|10.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|3:1
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|13.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|14.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|15.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|16.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|17.
|Годой Крус
|1:3
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|3:1
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|1:3
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|12
|2
|5
|5
|8 - 13
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2