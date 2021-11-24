Аргентина: Лига професьональ 2021
2:0
Конец матча
36' Желтая карточкаХара Леонардо
38' Желтая карточкаАвалос Габриэль
43' Желтая карточкаLuciano Gomez
65' Желтая карточкаPablo Minissale
70' Желтая карточкаGabriel Carabajal
78' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
78' Красная карточкаMiguel Angel Torren
1:0
80' ГолХианетти Лаутаро
82' Желтая карточкаПоблет Херонимо
2:0
90' ГолПратто Лукас
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Полузащитник
-
21 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
44 Lenny Lobato
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
36'
38'
43'
65'
80'
82'
90'
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Аргентинос Хуниорс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (1)
|0.36
|Thiago Almada
|4
|0.18
|Манкуэльо Федерико
|3
|0.14
|Дженсон Лукас
|3
|0.14
|Luca Orellano
|2
|0.09
|Agustin Bouzat
|2
|0.09
|Адриан Рикардо
|2
|0.09
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0.09
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Пратто Лукас
|1
|0.05
|Хианетти Лаутаро
|1
|0.05
|Matias De los Santos II
|1
|0.05
|Касерес Сантьяго
|1
|0.05
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|5
|0.23
|Gabriel Carabajal
|3 (1)
|0.14
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0.14
|Cesar Florentin
|2 (1)
|0.09
|Kevin Mac Allister
|2
|0.09
|Lucas Villalba
|1
|0.05
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|Кабрера Хавьер
|1
|0.05
|Matias Romero1
|1
|0.05
|Luciano Gomez
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поблет Херонимо
|5
|0
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|Манкуэльо Федерико
|4
|0
|Juan Martin Lucero
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Адриан Рикардо
|2
|1
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Matias De los Santos II
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Agustin Bouzat
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Thiago Almada
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|8
|0
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Lucas Villalba
|5
|0
|Cesar Florentin
|5
|0
|Кабрера Хавьер
|3
|1
|Luciano Gomez
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Gabriel Carabajal
|3
|0
|Nicolas Reniero
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Matias Romero1
|2
|0
|Lautro Ovando
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Diego Sosa III
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
9
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
11
46%
3
33%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
4
50%
4
31%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
50%
2
18%
61-75
1
13%
5
45%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
56%
1
13%
76-90
Забито
32
20
11 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
5
16%
4
20%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
3
9%
2
10%
46-60
6
19%
4
20%
61-75
12
38%
8
40%
76-90
Пропущено
17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
18%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
9
53%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|3.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|4.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|5.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|6.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|8.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|12.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|13.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|14.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|16.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|17.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|18.
|Сармиенто
|21
|6
|5
|10
|22 - 28
|23
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|21 - 29
|23
|20.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|21
|4
|9
|8
|16 - 24
|21
|23.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|21
|4
|8
|9
|22 - 27
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|8.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|10.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|13.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|14.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|15.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|16.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2