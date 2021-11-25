  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
0:4
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
20' Гол
Miguel Merentiel
59' Желтая карточка
Guillermo Acosta
0:2
62' Гол
Gabriel Hachen
67' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
0:3
68' Пенальти
Walter Bou
0:4
76' Гол
Пиццини Франсиско
86' Желтая карточка
Abel Bustos
90'+2
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
2
Marcelo
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
39
Matias
Orihuela
5
Abel
Bustos
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
23
Ramiro
Carrera
18
Ramiro
Ruiz
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
3
Marcelo
Benitez
II
29
Пиццини
Франсиско
31
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
7
Walter
Bou
9
Miguel
Merentiel
Атлетико Тукуман
4-1-4-1
Дефенса и Хустисия
4-4-1-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
5:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
П
3:0
П
3:1
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
1:2
ПБ
2:5
ПБ
0:1
НБ
0:1
НБ
1:0
НБ
1:1
НБ
1:1
НБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 6 0.27
Augusto Lotti 3 0.14
Leonardo Heredia 2 0.09
Муссис Франко 2 0.09
Guillermo Acosta 1 0.05
Ramiro Ruiz 1 0.05
Joaquin Pereyra1 1 0.05
Бенитес Оскар 1 0.05
Marcelo Ortiz 1 0.05
Renzo Tesuri 1 0.05
Cristian Menendez 0 0
Gabriel Risso 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 8 0.36
Walter Bou 8 (1) 0.36
Пиццини Франсиско 7 0.32
Gabriel Hachen 3 0.14
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.09
Nicolas Tripicchio 2 0.09
Барриос Лукас 2 0.09
Rodrigo Contreras 2 0.09
Hugo Ezequiel Silva 1 0.05
Raul Loaiza 1 0.05
Franco Paredes 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Marcelo Benitez II 0 0
Matías Rodríguez I 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Adonis Frias 0 0
Nazareno Colombo 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 6 1
Эрбес Кристиан 5 0
Ramiro Carrera 5 0
Guillermo Acosta 5 0
Marcelo Ortiz 5 0
Фелипе Кампос 4 0
Abel Bustos 4 0
Matias Orihuela 2 1
Nicolas Lamendola 2 1
Jonathan Cabral 3 0
Marcos Valor 1 1
Бенитес Оскар 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Augusto Lotti 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Mauro Osores 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Camilo Albornoz 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Tripicchio 5 0
Adonis Frias 5 0
Matías Rodríguez I 3 0
Gabriel Hachen 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Кардона Томас 2 0
Hugo Ezequiel Silva 2 0
Сото Алексис 2 0
Miguel Merentiel 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Braian Rivero 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
36%
3
18%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
5
50%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

8
21
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
2
25%
6
29%
76-90

Пропущено

25
9
8 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
7
28%
2
22%
61-75
7
28%
4
44%
76-90

Забито

19
38
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
2
11%
4
11%
1-15
3
16%
6
16%
16-30
1
5%
3
8%
31-45
5
26%
8
21%
46-60
2
11%
8
21%
61-75
6
32%
9
24%
76-90

Пропущено

41
19
13 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 12
3
7%
0
0%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
5
12%
6
32%
31-45
6
15%
4
21%
46-60
10
24%
3
16%
61-75
12
29%
29%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1
Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Дефенса и Хустисия 22 11 7 4 37 - 20 40
3. Тальерес Кордоба 22 12 4 6 33 - 25 40
4. Велес Сарсфилд 22 10 8 4 32 - 17 38
5. Бока Хуниорс 0:1 22 10 6 6 26 - 17 36
6. Колон 21 10 5 6 21 - 23 35
7. Эстудиантес Ла Плата 22 9 8 5 36 - 24 35
8. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Индепендьенте Авельянеда 1:0 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
12. Годой Крус 22 7 6 9 29 - 29 27
13. Альдосиви 22 8 3 11 23 - 33 27
14. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
15. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
16. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
17. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
18. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
19. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
20. Атлетико Платенсе 21 5 8 8 24 - 27 23
21. Патронато Парана 22 5 8 9 23 - 32 23
22. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Атлетико Тукуман 22 5 6 11 21 - 39 21
24. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 22 4 8 10 22 - 28 20
26. Арсенал Саранди 21 4 7 10 11 - 27 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
3. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
4. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
5. Индепендьенте Авельянеда 1:0 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
8. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
9. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
10. Бока Хуниорс 0:1 10 5 3 2 11 - 7 18
11. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
12. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
13. Арсенал Саранди 11 4 5 2 9 - 8 17
14. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
15. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
16. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
17. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 0:1 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
8. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
9. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
12. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Индепендьенте Авельянеда 1:0 10 3 3 4 9 - 11 12
15. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
16. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
17. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
18. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мигель Мерентиэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 0:4 Дефенса и Хустисия онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 