Аргентина: Лига професьональ 2021
0:4
Конец матча
0:1
20' ГолMiguel Merentiel
59' Желтая карточкаGuillermo Acosta
0:2
62' ГолGabriel Hachen
67' Желтая карточкаMarcelo Ortiz
0:3
68' ПенальтиWalter Bou
0:4
76' ГолПиццини Франсиско
86' Желтая карточкаAbel Bustos
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Franco Coman
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guinazi
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
20'
59'
62'
67'
68'
0:3
76'
86'
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|6
|0.27
|Augusto Lotti
|3
|0.14
|Leonardo Heredia
|2
|0.09
|Муссис Франко
|2
|0.09
|Guillermo Acosta
|1
|0.05
|Ramiro Ruiz
|1
|0.05
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.05
|Бенитес Оскар
|1
|0.05
|Marcelo Ortiz
|1
|0.05
|Renzo Tesuri
|1
|0.05
|Cristian Menendez
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|8
|0.36
|Walter Bou
|8 (1)
|0.36
|Пиццини Франсиско
|7
|0.32
|Gabriel Hachen
|3
|0.14
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.09
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.09
|Барриос Лукас
|2
|0.09
|Rodrigo Contreras
|2
|0.09
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.05
|Raul Loaiza
|1
|0.05
|Franco Paredes
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|0
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Adonis Frias
|0
|0
|Nazareno Colombo
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|6
|1
|Эрбес Кристиан
|5
|0
|Ramiro Carrera
|5
|0
|Guillermo Acosta
|5
|0
|Marcelo Ortiz
|5
|0
|Фелипе Кампос
|4
|0
|Abel Bustos
|4
|0
|Matias Orihuela
|2
|1
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Бенитес Оскар
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Camilo Albornoz
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Tripicchio
|5
|0
|Adonis Frias
|5
|0
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|Gabriel Hachen
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Miguel Merentiel
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
27%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
36%
3
18%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
5
50%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
8
21
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
13%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
2
25%
6
29%
76-90
Пропущено
25
9
8 В 1-м тайме 1
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
3
12%
2
22%
46-60
7
28%
2
22%
61-75
7
28%
4
44%
76-90
Забито
19
38
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 13
12 Не забивали 6
2
11%
4
11%
1-15
3
16%
6
16%
16-30
1
5%
3
8%
31-45
5
26%
8
21%
46-60
2
11%
8
21%
61-75
6
32%
9
24%
76-90
Пропущено
41
19
13 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 12
3
7%
0
0%
1-15
5
12%
2
11%
16-30
5
12%
6
32%
31-45
6
15%
4
21%
46-60
10
24%
3
16%
61-75
12
29%
29%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1
Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Дефенса и Хустисия
|22
|11
|7
|4
|37 - 20
|40
|3.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Бока Хуниорс
|0:1
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|6.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|8.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|13.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|14.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|16.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|9.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|10.
|Бока Хуниорс
|0:1
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|11.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|13.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|14.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|15.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|16.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|0:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|8.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|12.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2