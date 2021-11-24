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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 35'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
22' Желтая карточка
Cristian Vega
35'
12
Ramiro
Macagno
55
Tomas
Jacob
15
Diego
Calcaterra
6
Jose
Maria
Canale
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
20
Julian
Fernandez
II
24
Juan
Fernando
Garro
8
Перес
Пабло
II
36
Nicolas
Castro
32
Игнасио
Скокко
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
6
Franco
Sbutoni
3
Nahuel
Banegas
16
Мелано
Лукас
5
Cristian
Vega
18
Jesus
Soraire
22
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
45
Milton
Gimenez
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

Ход матча

18'
Facundo Mansilla Zahir
Jose Maria Canale
 
22'
 
Cristian Vega

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба Росарио

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КДМЭП
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.23
Игнасио Скокко 5 0.23
Juan Fernando Garro 2 0.09
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.09
Justo Giani 1 0.05
Maximiliano Comba 1 0.05
Gabriel Compagnucci 1 0.05
Перес Пабло II 1 0.05
Manuel Capasso 1 0.05
Facundo Mansilla Zahir 1 0.05
Roman Bravo 1 0.05
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 8 (2) 0.36
Мартинес Алекс 3 0.14
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.09
Мелано Лукас 2 0.09
Рибас Себастьян 2 0.09
Pablo Arganaraz 1 0.05
Cristian Vega 1 0.05
Риано Клаудио 1 0.05
Agustin Gallo 1 0.05
Lucas Brochero 0 0
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jesus Soraire 0 0
Jonathan Bay 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Jeronimo Cacciabue 3 0
Mateo Maccari 3 0
Marco Campagnaro 1 1
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Facundo Mansilla Zahir 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Francisco Gonzalez2 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Milton Gimenez 6 0
Oscar Salomon 5 0
Cristian Vega 4 0
Jesus Soraire 4 0
Federico Andueza 4 0
Gonzalo Bettini 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Franco Sbutoni 2 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Lucas Brochero 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
1
7%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
5
36%
4
24%
76-90

Забито

22
22
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
5
23%
6
27%
76-90

Пропущено

28
27
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
6
21%
5
19%
61-75
8
29%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3
Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Тальерес Кордоба 22 12 4 6 33 - 25 40
3. Велес Сарсфилд 22 10 8 4 32 - 17 38
4. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
5. Бока Хуниорс 21 10 6 5 26 - 16 36
6. Колон 21 10 5 6 21 - 23 35
7. Эстудиантес Ла Плата 22 9 8 5 36 - 24 35
8. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
11. Индепендьенте Авельянеда 21 8 7 6 22 - 18 31
12. Годой Крус 22 7 6 9 29 - 29 27
13. Альдосиви 22 8 3 11 23 - 33 27
14. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
15. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
16. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
17. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
18. Сармиенто 0:0 22 6 6 10 22 - 28 24
19. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 22 6 6 10 21 - 29 24
20. Атлетико Платенсе 21 5 8 8 24 - 27 23
21. Патронато Парана 22 5 8 9 23 - 32 23
22. Банфилд 0:0 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 22 4 9 9 22 - 27 21
24. Атлетико Тукуман 21 5 6 10 21 - 35 21
25. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
26. Арсенал Саранди 21 4 7 10 11 - 27 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
3. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
4. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
7. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
8. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
9. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
10. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
11. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
12. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
13. Арсенал Саранди 11 4 5 2 9 - 8 17
14. Сармиенто 0:0 12 5 2 5 15 - 14 17
15. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
16. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
17. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
21. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
22. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 0:0 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
4. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
6. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
8. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
9. Банфилд 0:0 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
12. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
15. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
16. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
17. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
18. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 1 6 4 8 - 10 9
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 0:0 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
2.70
3.32
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн


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