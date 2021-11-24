Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Первый тайм: 35'
22' Желтая карточкаCristian Vega
55
Tomas
Jacob
16
Мелано
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Tomas JacobЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
-
Главный тренер: Adrian Blas Taffarel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.23
|Игнасио Скокко
|5
|0.23
|Juan Fernando Garro
|2
|0.09
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.09
|Justo Giani
|1
|0.05
|Maximiliano Comba
|1
|0.05
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.05
|Перес Пабло II
|1
|0.05
|Manuel Capasso
|1
|0.05
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.05
|Roman Bravo
|1
|0.05
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|8 (2)
|0.36
|Мартинес Алекс
|3
|0.14
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.09
|Мелано Лукас
|2
|0.09
|Рибас Себастьян
|2
|0.09
|Pablo Arganaraz
|1
|0.05
|Cristian Vega
|1
|0.05
|Риано Клаудио
|1
|0.05
|Agustin Gallo
|1
|0.05
|Lucas Brochero
|0
|0
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jesus Soraire
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Jeronimo Cacciabue
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Marco Campagnaro
|1
|1
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Francisco Gonzalez2
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Milton Gimenez
|6
|0
|Oscar Salomon
|5
|0
|Cristian Vega
|4
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
1
7%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
5
36%
4
24%
76-90
Забито
22
22
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
9%
3
14%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
5
23%
6
27%
76-90
Пропущено
28
27
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
7%
4
15%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
6
21%
5
19%
61-75
8
29%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3
Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|3.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|4.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|5.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|6.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|8.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|12.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|13.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|14.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|16.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|17.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|18.
|Сармиенто
|0:0
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|22
|6
|6
|10
|21 - 29
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|0:0
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|22
|4
|9
|9
|22 - 27
|21
|24.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|25.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|8.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|10.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|13.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|14.
|Сармиенто
|0:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|15.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|16.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|0:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Банфилд
|0:0
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|12.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|1
|6
|4
|8 - 10
|9
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2