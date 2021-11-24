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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
0:0
Первый тайм: 37'
Банфилд
0'
36' Желтая карточка
Доминго Николас
37'
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
23
Nicolas
Bazzana
18
Braian
Salvareschi
17
Gabriel
Alanis
22
Браво
Федерико
11
Нуньес
Хервасио
10
Sergio
Quiroga
39
Federico
Paradela
9
Jonathan
Torres
19
Luciano
Gondou
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
8
Giuliano
Galoppo
27
Доминго
Николас
20
Joel
Sonora
22
Juan
Alvarez2
18
Ramiro
Enrique
11
Урси
Агустин
Сармиенто
4-4-2
Банфилд
4-3-3

Ход матча

36'
 
Доминго Николас

История личных встреч

Сармиенто
Банфилд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

П
2:0
П
0:0
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:0
ПБ
2:0
ПБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 7 (1) 0.32
Luciano Gondou 6 0.27
Gabriel Alanis 3 (1) 0.14
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.05
Yair Arismendi 1 0.05
Guido Mainero 1 0.05
Patricio Cucchi 1 0.05
Lautaro Montoya 1 0.05
Braian Salvareschi 1 0.05
Мартин Гарсия 0 0
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 7 0.32
Датоло Хесус 3 0.14
Ramiro Enrique 3 0.14
Giuliano Galoppo 2 (1) 0.09
Luciano Pons 1 0.05
Emanuel Coronel 0 0
Куэро Маурисио 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Урси Агустин 0 0
Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 6 1
Julian Chicco 6 0
Браво Федерико 5 0
Lautaro Montoya 4 0
Мартин Гарсия 3 0
Нуньес Хервасио 3 0
Nicolas Bazzana 3 0
Yair Arismendi 3 0
Jonathan Torres 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Manuel Vicentini 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Coronel 7 0
Alexis Maldonado 5 1
Lautaro Rios 6 0
Giuliano Galoppo 3 1
Лолло Лусиано 4 0
Franco Quinteros 4 0
Урси Агустин 3 0
Juan Alvarez2 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Куэро Маурисио 2 0
Доминго Николас 2 0
Nicolas Linares 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Joel Sonora 1 0
Valentin Barbero 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
4
57%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
5
36%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
4
29%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
5
36%
76-90

Забито

22
18
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
7
32%
1
6%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
7
32%
8
44%
76-90

Пропущено

28
22
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
4%
4
18%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
8
29%
5
23%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
7
25%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0
Банфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1
Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 15 4 2 44 - 13 49
2. Тальерес Кордоба 22 12 4 6 33 - 25 40
3. Велес Сарсфилд 22 10 8 4 32 - 17 38
4. Дефенса и Хустисия 21 10 7 4 33 - 20 37
5. Бока Хуниорс 21 10 6 5 26 - 16 36
6. Колон 21 10 5 6 21 - 23 35
7. Эстудиантес Ла Плата 22 9 8 5 36 - 24 35
8. Ланус 21 10 5 6 37 - 33 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
11. Индепендьенте Авельянеда 21 8 7 6 22 - 18 31
12. Годой Крус 22 7 6 9 29 - 29 27
13. Альдосиви 22 8 3 11 23 - 33 27
14. Росарио Сентраль 21 8 3 10 30 - 32 27
15. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
16. Расинг Авельянеда 21 6 8 7 19 - 16 26
17. Унион Санта-Фе 21 7 4 10 25 - 30 25
18. Сармиенто 0:0 22 6 6 10 22 - 28 24
19. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 22 6 6 10 21 - 29 24
20. Атлетико Платенсе 21 5 8 8 24 - 27 23
21. Патронато Парана 22 5 8 9 23 - 32 23
22. Банфилд 0:0 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 22 4 9 9 22 - 27 21
24. Атлетико Тукуман 21 5 6 10 21 - 35 21
25. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
26. Арсенал Саранди 21 4 7 10 11 - 27 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
3. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
4. Тальерес Кордоба 10 7 2 1 16 - 5 23
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
7. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
8. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
9. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
10. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
11. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 12 5 3 4 14 - 14 18
12. Эстудиантес Ла Плата 10 4 5 1 17 - 8 17
13. Арсенал Саранди 11 4 5 2 9 - 8 17
14. Сармиенто 0:0 12 5 2 5 15 - 14 17
15. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
16. Патронато Парана 10 4 4 2 14 - 10 16
17. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
21. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
22. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 0:0 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 11 5 3 3 15 - 9 18
4. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
6. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
7. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
8. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 12 - 11 14
9. Банфилд 0:0 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Велес Сарсфилд 10 3 4 3 8 - 9 13
12. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Альдосиви 10 3 3 4 9 - 13 12
14. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
15. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
16. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
17. Годой Крус 10 3 2 5 12 - 13 11
18. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 11 1 6 4 8 - 10 9
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 0:0 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармиенто
Ничья
Банфилд
3.40
3.22
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сармиенто 0:0 Банфилд онлайн


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