Аргентина: Лига професьональ 2021
36' Желтая карточкаДоминго Николас
20
Joel
Sonora
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Урси АгустинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
Ход матча
36'
История личных встреч
Сармиенто
Банфилд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|7 (1)
|0.32
|Luciano Gondou
|6
|0.27
|Gabriel Alanis
|3 (1)
|0.14
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.05
|Yair Arismendi
|1
|0.05
|Guido Mainero
|1
|0.05
|Patricio Cucchi
|1
|0.05
|Lautaro Montoya
|1
|0.05
|Braian Salvareschi
|1
|0.05
|Мартин Гарсия
|0
|0
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|7
|0.32
|Датоло Хесус
|3
|0.14
|Ramiro Enrique
|3
|0.14
|Giuliano Galoppo
|2 (1)
|0.09
|Luciano Pons
|1
|0.05
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Куэро Маурисио
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Alexis Maldonado
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|6
|1
|Julian Chicco
|6
|0
|Браво Федерико
|5
|0
|Lautaro Montoya
|4
|0
|Мартин Гарсия
|3
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Nicolas Bazzana
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Manuel Vicentini
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Coronel
|7
|0
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Lautaro Rios
|6
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|1
|Лолло Лусиано
|4
|0
|Franco Quinteros
|4
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Juan Alvarez2
|3
|0
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Куэро Маурисио
|2
|0
|Доминго Николас
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Joel Sonora
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
4
57%
76-90
Пропущено
14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
5
36%
2
25%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
7%
4
29%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
5
36%
76-90
Забито
22
18
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
1
5%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
7
32%
1
6%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
7
32%
8
44%
76-90
Пропущено
28
22
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
4%
4
18%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
8
29%
5
23%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
7
25%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0
Банфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1
Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|15
|4
|2
|44 - 13
|49
|2.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|4
|6
|33 - 25
|40
|3.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|4.
|Дефенса и Хустисия
|21
|10
|7
|4
|33 - 20
|37
|5.
|Бока Хуниорс
|21
|10
|6
|5
|26 - 16
|36
|6.
|Колон
|21
|10
|5
|6
|21 - 23
|35
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|22
|9
|8
|5
|36 - 24
|35
|8.
|Ланус
|21
|10
|5
|6
|37 - 33
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|8
|7
|6
|22 - 18
|31
|12.
|Годой Крус
|22
|7
|6
|9
|29 - 29
|27
|13.
|Альдосиви
|22
|8
|3
|11
|23 - 33
|27
|14.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|3
|10
|30 - 32
|27
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|16.
|Расинг Авельянеда
|21
|6
|8
|7
|19 - 16
|26
|17.
|Унион Санта-Фе
|21
|7
|4
|10
|25 - 30
|25
|18.
|Сармиенто
|0:0
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|22
|6
|6
|10
|21 - 29
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|21
|5
|8
|8
|24 - 27
|23
|21.
|Патронато Парана
|22
|5
|8
|9
|23 - 32
|23
|22.
|Банфилд
|0:0
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|22
|4
|9
|9
|22 - 27
|21
|24.
|Атлетико Тукуман
|21
|5
|6
|10
|21 - 35
|21
|25.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|7
|10
|11 - 27
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|3.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|8.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|9.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|10.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|5
|1
|17 - 8
|17
|13.
|Арсенал Саранди
|11
|4
|5
|2
|9 - 8
|17
|14.
|Сармиенто
|0:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|15.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|16.
|Патронато Парана
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|21.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|0:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|7.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|9.
|Банфилд
|0:0
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Велес Сарсфилд
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|12.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Альдосиви
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|15.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|17.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|11
|1
|6
|4
|8 - 10
|9
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2