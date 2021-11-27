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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
45' Желтая карточка
Флоря Даниэль
48' Желтая карточка
Чунчуков Цветелин
54'
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
6
Паун
Николае
14
Гонсалес
Эдер
11
Штефэнеску
Мариус
15
Асковски
Стефан
23
Чунчуков
Цветелин
10
Ахабар
Анасс
33
Кабуз
Каталин
2
Мартак
Мариус
5
Daniel
Celea
6
Якоб
Паул
20
Румбуллаку
Симон
97
Alexandru
Daniel
Jipa
8
Дулка
Марко
23
Коцич
Милан
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
Сепси
Киндия Тырговиште

Ход матча

45'
 
Флоря Даниэль
48'
Чунчуков Цветелин
 

Владение мячом

История личных встреч

Сепси
Киндия Тырговиште

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
ТМК
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ЛI
1:1
ЛI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 3 0.18
Лукассен Кевин 3 (1) 0.18
Митря Богдан 2 0.12
Фофана Бубакар II 2 0.12
Боич Петар 1 0.06
Аганович Аднан 1 0.06
Реп Райко 1 0.06
Асковски Стефан 1 0.06
Чунчуков Цветелин 1 0.06
Думитреску Андрес 1 0.06
Паун Николае 1 0.06
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 4 0.24
Попадюк Дору 3 0.18
Флоря Даниэль 2 0.12
Негуц Кристиан 2 0.12
Керкез Кристиан 1 0.06
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 0
Ниняй Бранислав 4 0
Митря Богдан 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Аганович Аднан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Димитров Радослав 1 0
Боич Петар 1 0
Чунчуков Цветелин 1 0
Никзули Роланд 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 5 0
Кэпушэ Тибериу 3 1
Корбу Лауренциу 3 1
Дулка Марко 4 0
Негуц Кристиан 4 0
Попадюк Дору 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Якоб Паул 3 0
Daniel Celea 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Коцич Милан 1 1
Попа Даньел 2 0
Сербан Марьян 2 0
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
6
35%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
1
6%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0
Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 32 12 7 13 39 - 33 43
2. ЧФР Клуж 16 14 0 2 25 - 8 42
3. ФКСБ 16 10 4 2 29 - 13 34
4. Волунтари 16 9 1 6 19 - 17 28
5. Рапид Бухарест 16 7 6 3 21 - 14 27
6. Ботошани 16 7 6 3 15 - 14 27
7. Вииторул Констанца 16 7 4 5 18 - 9 25
8. УТА Арад 16 6 7 3 15 - 10 25
9. Арджеш 16 7 3 6 16 - 12 24
10. Киндия Тырговиште 0:0 17 4 7 6 12 - 12 19
11. Сепси 0:0 17 3 9 5 17 - 17 18
12. Миовени 16 4 4 8 10 - 22 16
13. Газ-Метан Медиаш 16 4 3 9 12 - 19 15
14. Динамо Бухарест 17 2 3 12 13 - 38 9
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 4 3 27 - 12 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
9. Сепси 0:0 9 2 4 3 11 - 10 10
10. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
11. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
12. Киндия Тырговиште 0:0 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
5. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
6. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
7. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
8. Киндия Тырговиште 0:0 9 2 4 3 4 - 4 10
9. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
10. Сепси 0:0 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 8 0 0 8 3 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Киндия Тырговиште
1.73
3.32
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сепси 0:0 Киндия Тырговиште онлайн


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