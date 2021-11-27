Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Флоря Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Игрок Marius Stefanescu из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

41' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

41' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Димитров Радослав из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

38' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

36' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Сепси

36' Якоб Паул решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Roland Niczuly ошибается в защите.

34' Сепси выполняет удар от ворот.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Плохо сыграл Rares Ispas - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ахабар Анасс пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

29' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сепси выполняет удар от ворот.

26' Marius Stefanescu из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Daniel Celea заработал фол

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Якоб Паул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Почти гол! Паун Николае пробил головой по воротам, но Catalin Cabuz спас!

23' Якоб Паул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ахабар Анасс из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Попадюк Дору выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Alexandru Daniel Jipa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Асковски Стефан из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Попа Даньел бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля