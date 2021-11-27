Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Stadionul Sepsi
45' Желтая карточкаФлоря Даниэль
48' Желтая карточкаЧунчуков Цветелин
27
Rares
Ispas
10
Ахабар
Анасс
23
Коцич
Милан
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Стоян АдрианПолузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
Владение мячом
История личных встреч
Сепси
Киндия Тырговиште
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.18
|Лукассен Кевин
|3 (1)
|0.18
|Митря Богдан
|2
|0.12
|Фофана Бубакар II
|2
|0.12
|Боич Петар
|1
|0.06
|Аганович Аднан
|1
|0.06
|Реп Райко
|1
|0.06
|Асковски Стефан
|1
|0.06
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.06
|Думитреску Андрес
|1
|0.06
|Паун Николае
|1
|0.06
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.24
|Попадюк Дору
|3
|0.18
|Флоря Даниэль
|2
|0.12
|Негуц Кристиан
|2
|0.12
|Керкез Кристиан
|1
|0.06
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|0
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Чунчуков Цветелин
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|5
|0
|Кэпушэ Тибериу
|3
|1
|Корбу Лауренциу
|3
|1
|Дулка Марко
|4
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Попадюк Дору
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Daniel Celea
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Коцич Милан
|1
|1
|Попа Даньел
|2
|0
|Сербан Марьян
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
6
35%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
1
6%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0
Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|32
|12
|7
|13
|39 - 33
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|16
|10
|4
|2
|29 - 13
|34
|4.
|Волунтари
|16
|9
|1
|6
|19 - 17
|28
|5.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|6.
|Ботошани
|16
|7
|6
|3
|15 - 14
|27
|7.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|8.
|УТА Арад
|16
|6
|7
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Арджеш
|16
|7
|3
|6
|16 - 12
|24
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|0:0
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|16
|4
|4
|8
|10 - 22
|16
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|4
|3
|9
|12 - 19
|15
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|4
|3
|27 - 12
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|9.
|Сепси
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|5.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|9.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Сепси
|0:0
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0