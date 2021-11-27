Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Какой промах! Ахабар Анасс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Коцич Милан из команды Киндия Тырговиште направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Хорошую попытку сделал Бэрбуц Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Митря Богдан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Асковски Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Головфка Кэтэлин не смог попасть в створ ударом издали

84' Сучиу Сергиу бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

84' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Асковски Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Асковски Стефан не смог попасть в створ ударом издали

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Отличный пас сделал Паун Николае из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

78' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Ахабар Анасс не смог попасть в створ ударом издали

66' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Гонсалес Эдер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

66' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Паун Николае решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Якоб Паул - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Головфка Кэтэлин

59' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Ниняй Бранислав - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Сепси

53' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хорошую попытку сделал Асковски Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Удар от ворот произведет Сепси

49' Alexandru Daniel Jipa не смог попасть в створ ударом издали

48' Матч возобновлен

48' Чунчуков Цветелин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота