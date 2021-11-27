Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Sepsi
45' Желтая карточкаФлоря Даниэль
48' Желтая карточкаЧунчуков Цветелин
59' Желтая карточкаНиняй Бранислав
62' Желтая карточкаЯкоб Паул
72' Желтая карточкаКоцич Милан
85' Желтая карточкаАсковски Стефан
88' Желтая карточкаМитря Богдан
27
Rares
Ispas
10
Ахабар
Анасс
23
Коцич
Милан
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Стоян АдрианПолузащитник
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
59'
62'
72'
85'
88'
Владение мячом
История личных встреч
Сепси
Киндия Тырговиште
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.18
|Лукассен Кевин
|3 (1)
|0.18
|Митря Богдан
|2
|0.12
|Фофана Бубакар II
|2
|0.12
|Боич Петар
|1
|0.06
|Аганович Аднан
|1
|0.06
|Реп Райко
|1
|0.06
|Асковски Стефан
|1
|0.06
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.06
|Думитреску Андрес
|1
|0.06
|Паун Николае
|1
|0.06
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.24
|Попадюк Дору
|3
|0.18
|Флоря Даниэль
|2
|0.12
|Негуц Кристиан
|2
|0.12
|Керкез Кристиан
|1
|0.06
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Митря Богдан
|5
|0
|Паун Николае
|5
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|5
|0
|Кэпушэ Тибериу
|3
|1
|Корбу Лауренциу
|3
|1
|Дулка Марко
|4
|0
|Якоб Паул
|4
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попадюк Дору
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Daniel Celea
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Попа Даньел
|2
|0
|Сербан Марьян
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
4
33%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
6
35%
4
33%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
1
6%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0
Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|32
|12
|7
|13
|39 - 33
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|16
|10
|4
|2
|29 - 13
|34
|4.
|Волунтари
|16
|9
|1
|6
|19 - 17
|28
|5.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|6.
|Ботошани
|16
|7
|6
|3
|15 - 14
|27
|7.
|УТА Арад
|0:0
|17
|6
|8
|3
|15 - 10
|26
|8.
|Арджеш
|0:0
|17
|7
|4
|6
|16 - 12
|25
|9.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|16
|4
|4
|8
|10 - 22
|16
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|4
|3
|9
|12 - 19
|15
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|4
|3
|27 - 12
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|УТА Арад
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Арджеш
|0:0
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|9.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Арджеш
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|6.
|УТА Арад
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|9.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0