Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Arena Francisc Neuman
23' Желтая карточкаМикулеску Давид
24' Желтая карточкаЛатовлевич Ясмин
21
Эрико
19
Батха
Идриз
14
Joao
Miguel
28
Ариас
Яфар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
Ход матча
23'
24'
Владение мячом
История личных встреч
УТА Арад
Арджеш
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|5
|0.29
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.24
|Антал Ливиу
|2
|0.12
|Роджер VII
|2
|0.12
|Уббинк Корнелис
|1
|0.06
|Дангубич Филип
|1
|0.06
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.18
|Виана Диогу
|2
|0.12
|Ариас Яфар
|2
|0.12
|Турда Григоре
|2
|0.12
|Сед Ахмед
|1
|0.06
|Думитру Кристиан
|1
|0.06
|Думитрашку Денис
|1
|0.06
|Палич Антун
|1
|0.06
|Райнов Мартин
|1
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.06
|Alexandru Isfan
|1
|0.06
|Joao Miguel
|0
|0
|Латовлевич Ясмин
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Шляков Евгений
|2
|0
|Бенга Александру
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Уббинк Корнелис
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Хора Иоан
|1
|0
|Балауру Драгош
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Воробьев Модест
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|5
|0
|Меца Давид
|4
|0
|Сербан Ионут II
|4
|0
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Турда Григоре
|3
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Joao Miguel
|1
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
6
40%
4
25%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
3
25%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2
Арджеш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|32
|12
|7
|13
|39 - 33
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|16
|10
|4
|2
|29 - 13
|34
|4.
|Волунтари
|16
|9
|1
|6
|19 - 17
|28
|5.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|6.
|Ботошани
|16
|7
|6
|3
|15 - 14
|27
|7.
|УТА Арад
|0:0
|17
|6
|8
|3
|15 - 10
|26
|8.
|Арджеш
|0:0
|17
|7
|4
|6
|16 - 12
|25
|9.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|16
|4
|4
|8
|10 - 22
|16
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|4
|3
|9
|12 - 19
|15
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|4
|3
|27 - 12
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|УТА Арад
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Арджеш
|0:0
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|9.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Арджеш
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|6.
|УТА Арад
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|9.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0