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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
УТА Арад
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Арджеш
0'
23' Желтая карточка
Микулеску Давид
24' Желтая карточка
Латовлевич Ясмин
31'
33
Балауру
Драгош
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
3
Меджиморец
Винко
55
Шляков
Евгений
5
Воробьев
Модест
19
Батха
Идриз
20
Уббинк
Корнелис
10
Микулеску
Давид
7
Роджер
VII
9
Дангубич
Филип
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
11
Alexandru
Isfan
8
Сербан
Ионут
II
29
Думитрашку
Денис
28
Ариас
Яфар
УТА Арад
Арджеш

Ход матча

23'
Микулеску Давид
 
24'
 
Латовлевич Ясмин

Владение мячом

История личных встреч

УТА Арад
Арджеш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
Л1ГБ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ЛIГЛ
1:1
ЛI
0:0
ЛI
2:1
ЛI
1:2
ЛI
1:0
ЛI
0:1

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 5 0.29
Хора Иоан 4 (1) 0.24
Антал Ливиу 2 0.12
Роджер VII 2 0.12
Уббинк Корнелис 1 0.06
Дангубич Филип 1 0.06
Пассалья Хуан Пабло 0 0
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.18
Виана Диогу 2 0.12
Ариас Яфар 2 0.12
Турда Григоре 2 0.12
Сед Ахмед 1 0.06
Думитру Кристиан 1 0.06
Думитрашку Денис 1 0.06
Палич Антун 1 0.06
Райнов Мартин 1 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.06
Alexandru Isfan 1 0.06
Joao Miguel 0 0
Латовлевич Ясмин 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 5 1
Роджер VII 3 0
Эрико 3 0
Шляков Евгений 2 0
Бенга Александру 2 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Баравикас Роландас 2 0
Уббинк Корнелис 2 0
Дангубич Филип 2 0
Микулеску Давид 2 0
Хора Иоан 1 0
Балауру Драгош 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Воробьев Модест 1 0
Меджиморец Винко 1 0
Исак Дамьян 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райнов Мартин 5 0
Меца Давид 4 0
Сербан Ионут II 4 0
Тэнасе Кристиан 3 0
Турда Григоре 3 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Хонциу Георгиан 2 0
Тофан Костинел 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Joao Miguel 1 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Греаб Александру 1 0
Телес Руан 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
6
40%
4
25%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
3
25%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2
Арджеш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 32 12 7 13 39 - 33 43
2. ЧФР Клуж 16 14 0 2 25 - 8 42
3. ФКСБ 16 10 4 2 29 - 13 34
4. Волунтари 16 9 1 6 19 - 17 28
5. Рапид Бухарест 16 7 6 3 21 - 14 27
6. Ботошани 16 7 6 3 15 - 14 27
7. УТА Арад 0:0 17 6 8 3 15 - 10 26
8. Арджеш 0:0 17 7 4 6 16 - 12 25
9. Вииторул Констанца 16 7 4 5 18 - 9 25
10. Киндия Тырговиште 17 4 7 6 12 - 12 19
11. Сепси 17 3 9 5 17 - 17 18
12. Миовени 16 4 4 8 10 - 22 16
13. Газ-Метан Медиаш 16 4 3 9 12 - 19 15
14. Динамо Бухарест 17 2 3 12 13 - 38 9
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 4 3 27 - 12 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
6. УТА Арад 0:0 9 3 4 2 7 - 6 13
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Арджеш 0:0 8 3 1 4 6 - 7 10
9. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
10. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
11. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Арджеш 0:0 9 4 3 2 10 - 5 15
5. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
6. УТА Арад 0:0 8 3 4 1 8 - 4 13
7. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
8. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
9. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
10. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
11. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 8 0 0 8 3 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
Арджеш
2.11
3.04
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч УТА Арад 0:0 Арджеш онлайн


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