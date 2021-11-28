Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Бенито Вильямарин
0:1
7' ГолМустафи Шкодран
17' Undefined phrase: football_event_Сон
17' Желтая карточкаВезу Рубен
29' Желтая карточкаРохер Марти
40' Желтая карточкаВиктор Руис
1:1
55' ГолХуанми Мигель
13
Силва
Руи
15
Морено
Алекс
12
Виллиан
Жозе
2
Сон
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
17'
17'
29'
40'
55'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Бетис
Леванте
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|6
|0.4
|Виллиан Жозе
|6 (2)
|0.4
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.2
|Фекир Набиль
|2
|0.13
|Каналес Серхио
|1
|0.07
|Родри Родриго
|1
|0.07
|Морено Алекс
|1
|0.07
|Песселья Херман
|1
|0.07
|Эрмосо Кике
|1
|0.07
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|4
|0.27
|Барди Энис
|2 (2)
|0.13
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.13
|Мелеро Гонсало
|1
|0.07
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.07
|Мустафи Шкодран
|1
|0.07
|Кампанья Хосе
|1
|0.07
|Робер Пьер
|1
|0.07
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Гидо Родригес
|3
|1
|Фекир Набиль
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|4
|0
|Рохер Марти
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Малса Микаэль
|3
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
15%
1
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Забито
24
12
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
3
13%
1
8%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
3
13%
4
33%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
21%
2
17%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
7%
6
24%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
4
27%
4
16%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
4
27%
5
20%
61-75
2
13%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0
Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2
Леванте
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2
Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|1:1 Заявка
|15
|0
|8
|7
|13 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|8.
|Бетис
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|1:1 Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|1:1 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Леванте
Исход игры
Бетис
89.6% (120)
Ничья
3.7% (5)
Леванте
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (63)
Меньше
52.27% (69)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.8% (48)
1:0 Бетис
23.1% (31)
2:0 Бетис
22.4% (30)
3:1 Бетис
4.5% (6)
1:2 Леванте
3% (4)
1:1 Ничья
3% (4)
3:0 Бетис
2.2% (3)
0:1 Леванте
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!