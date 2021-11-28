Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Леванте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Леванте

46' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бетис выполняет удар от ворот.

45' ПЕРЕКЛАДИНА! Моралес Луис упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

45' Барди Энис разрезает оборону соперника отличным пасом

45' Удар от ворот произведет Леванте

44' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фекир Набиль из команды Бетис делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

44' Леванте выполняет удар от ворот.

43' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Леванте

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Малса Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Малса Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Как он промахнулся? Каналес Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

40' Каналес Серхио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

40' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Рефери не любит споров - именно за это Виктор Руис сейчас получил желтую

39' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

39' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гидо Родригес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

35' Мустафи Шкодран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Бетис выполняет удар от ворот.

31' Сон из команды Леванте делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

31' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Леванте

30' Руибаль Айтор из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Рохер Марти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Кампанья Хосе из команды Леванте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

29' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Хуанми Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Силва Руи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом

24' Леванте выполняет удар от ворот.

24' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Де Фрутос Хорхе . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Сон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

20' Везу Рубен из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Руибаль Айтор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Сон из команды Леванте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

19' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Везу Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' После проверки VAR рефери поменял решение - Бетис не будет бить пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

14' Леванте выполняет удар от ворот.

14' Бартра Марк из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Выглядело как неплохой момент. Морено Алекс из команды Бетис закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

13' Бетис выполняет удар от ворот.

13' Рохер Марти из команды Леванте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Каналес Серхио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

11' Виллиан Жозе пробует нанести удар издали, но Дэниел Карденас держит все под контролем

11' Удар от ворот произведет Леванте

10' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Команда Леванте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля