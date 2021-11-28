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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 45012
Леванте
0'
0:1
7' Гол
Мустафи Шкодран
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Сон
17' Желтая карточка
Везу Рубен
29' Желтая карточка
Рохер Марти
40' Желтая карточка
Виктор Руис
1:1
54' Гол
Хуанми Мигель
2:1
63' Гол
Хуанми Мигель
67' Желтая карточка
Малса Микаэль
71' Желтая карточка
Фекир Набиль
3:1
78' Гол
Хуанми Мигель
90'+7
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
34
Карденас
Дани
2
Сон
13
Мустафи
Шкодран
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
12
Малса
Микаэль
10
Барди
Энис
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
Бетис
4-2-3-1
Леванте
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Мустафи Шкодран
(Барди Энис)
17'
 
Сон
17'
 
Везу Рубен
29'
 
Рохер Марти
40'
Виктор Руис
 
54'
Хуанми Мигель
(Виллиан Жозе)
1:1
63'
 
Сольдадо Роберто
Де Фрутос Хорхе
63'
Хуанми Мигель
(Виллиан Жозе)
2:1
67'
 
Малса Микаэль
71'
Фекир Набиль
 
76'
Гонсалес Эдгар
Руибаль Айтор
 
78'
Хуанми Мигель
(Фекир Набиль)
3:1
88'
Карвалью Вилльям
Хуанми Мигель
 
90'
Лаинес Диего
Фекир Набиль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 8
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Бетис
Леванте

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:3
ЛЛ
4:2
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
0:3
П
0:2
П
4:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
0:1
С
4:0
С
1:0
ПД
0:1
ПД
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 9 0.6
Виллиан Жозе 6 (2) 0.4
Иглесиас Борха 3 (1) 0.2
Фекир Набиль 2 0.13
Каналес Серхио 1 0.07
Родри Родриго 1 0.07
Морено Алекс 1 0.07
Песселья Херман 1 0.07
Эрмосо Кике 1 0.07
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.27
Барди Энис 2 (2) 0.13
Рохер Марти 2 (1) 0.13
Мелеро Гонсало 1 0.07
Де Фрутос Хорхе 1 0.07
Мустафи Шкодран 1 0.07
Кампанья Хосе 1 0.07
Робер Пьер 1 0.07
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 5 0
Гидо Родригес 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Песселья Херман 1 1
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Тельо Кристиан 1 0
Силва Руи 1 0
Морено Алекс 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Рохер Марти 4 0
Малса Микаэль 4 0
Пепелу 4 0
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Сольдадо Роберто 2 0
Кампанья Хосе 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
2
29%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
4
25%
1
14%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
22%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
3
11%
2
15%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
3
11%
4
31%
31-45
3
11%
4
31%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
6
22%
2
15%
76-90

Пропущено

16
28
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
13%
6
21%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
4
25%
6
21%
61-75
2
13%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0
Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2
Леванте
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2
Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 15 8 6 1 19 - 10 30
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
5. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
10. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
11. Эспаньол 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 4 15
7. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
9. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
17. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бетис 89.6% (120)
X 3.7% (5)
Леванте 6.7% (9)
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Где смотреть матч Бетис 3:1 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Бетис 3:1 Леванте

Исход игры
Бетис
89.6% (120)
Ничья
3.7% (5)
Леванте
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (63)
Меньше
52.27% (69)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.8% (48)
1:0 Бетис
23.1% (31)
2:0 Бетис
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1:1 Ничья
3% (4)
1:2 Леванте
3% (4)
3:0 Бетис
2.2% (3)
0:1 Леванте
1.5% (2)
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