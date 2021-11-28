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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19935
Реал Сосьедад
0'
43' Желтая карточка
Сорлот Александр
47' Желтая карточка
Видаль Алеш
1:0
77' Гол
Эррера Янгель
90'+6
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
20
Баре
Кейди
25
Эррера
Янгель
9
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
7
Порту
Кристиан
3
Субименди
Мартин
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
23
Сорлот
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Эспаньол
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

43'
 
Сорлот Александр
47'
Видаль Алеш
 
58'
Рибаудо Нико
Эмбарба Адриан
 
58'
Ману Морланес
Баре Кейди
 
60'
 
Барренечеа Андер
Порту Кристиан
60'
 
Исак Александр
Сорлот Александр
77'
Эррера Янгель
1:0
78'
Льямбрич Мигель
Видаль Алеш
 
78'
Лэй У
Пуадо Хавьер
 
82'
 
Наварро Роберто
Гевара Андер
90'
Морон Лоренцо
Рауль де Томас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Эспаньол
Реал Сосьедад

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
КК
2:0
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:1
П
1:2
П
1:1
П
0:5
П
2:3
П
1:0
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
2:2
П
0:1
П
2:2
П
0:0
П
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 7 (2) 0.47
Видаль Алеш 2 0.13
Педроса Адриа 1 0.07
Кабрера Леандро 1 0.07
Серхи Гомес 1 0.07
Эррера Янгель 1 0.07
Ману Морланес 1 0.07
Рибаудо Нико 1 0.07
Дардер Серхи 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.4
Ариц Элустондо 3 0.2
Исак Александр 3 (1) 0.2
Мерино Микель 2 0.13
Лобете Хулен 2 0.13
Барренечеа Андер 1 0.07
Сорлот Александр 1 0.07
Янузай Аднан 1 (1) 0.07
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Порту Кристиан 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 2 1
Кабрера Леандро 3 0
Баре Кейди 3 0
Педроса Адриа 3 0
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Видаль Алеш 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эррера Янгель 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Ариц Элустондо 2 1
Горосабел Андони 3 0
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Янузай Аднан 2 0
Рико Диего 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сорлот Александр 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
1
7%
8
42%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1
Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
5. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
10. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
11. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
6. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
7. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
9. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
17. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Эспаньол 12.7% (17)
X 35.8% (48)
Реал Сосьедад 51.5% (69)
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Где смотреть матч Эспаньол 1:0 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Эспаньол
12.7% (17)
Ничья
35.8% (48)
Реал Сосьедад
51.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
46.92% (61)
Меньше
53.08% (69)
Обе команды забьют
Да
79.23% (103)
Нет
20.77% (27)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
38.8% (52)
1:1 Ничья
32.1% (43)
0:1 Реал Сосьедад
9% (12)
1:0 Эспаньол
5.2% (7)
2:1 Эспаньол
3.7% (5)
2:0 Эспаньол
3% (4)
0:2 Реал Сосьедад
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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