Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Эмбарба Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Эмбарба Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Матч возобновлен

43' Сорлот Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль де Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Рауль де Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' ШТАНГА! Так было близко к голу - Пуадо Хавьер нанес удар в каркас ворот!

39' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Отличные скиллы показывает Пуадо Хавьер , обводя своих соперников

37' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

33' Алекс Ремиро не дал случится голу! Пуадо Хавьер должен был забивать, но Алекс Ремиро сделал отличный сейв

33' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Педроса Адриа не смог попасть в створ ударом издали

27' Субельдия Игор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эмбарба Адриан из команды Эспаньол пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

23' Гевара Андер из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

19' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Пуадо Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Плохо сыграл Эмбарба Адриан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эспаньол выполняет удар от ворот.

13' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эспаньол выполняет удар от ворот.

12' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола