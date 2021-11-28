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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
21
Собрино
Рубен
9
Лосано
Энтони
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
8
Гризманн
Антуан
Кадис
4-4-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Кадис
Атлетико М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
4:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.29
Алекс Фернандес 2 (1) 0.14
Альфонсо Луис 2 0.14
Негредо Альваро 2 (2) 0.14
Санчес Сальвадор 1 0.07
Ароян Вараздат 1 0.07
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Хименес Фали 0 0
Аларкон Томас 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 7 (1) 0.54
Корреа Анхель 3 0.23
Карраско Янник 2 0.15
Лемар Тома 2 0.15
Гризманн Антуан 2 0.15
Врсалько Шиме 1 0.08
Фелипе Аугусто IV 1 0.08
Фелиш Жоау 1 0.08
Кунья Матеус 1 0.08
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 7 0
Кала Хуан 4 1
Аларкон Томас 5 0
Альфонсо Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Лосано Энтони 2 0
Переа Альберто 2 0
Акапо Карлос 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Алекс Фернандес 1 0
Собрино Рубен 1 0
Бастида Альваро 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Кунья Матеус 2 0
Врсалько Шиме 1 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Мартин Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
5
42%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
38%
76-90

Забито

8
9
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
3
25%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
8
38%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
13%
2
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
9
39%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3
Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4
Атлетико М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
5. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
10. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
11. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
6. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
7. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
9. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
17. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 10 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Кадис 3% (4)
    X 3% (4)
    Атлетико М 94% (125)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Атлетико М
    8.40
    4.60
    1.48
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кадис - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Кадис - Атлетико М

    Исход игры
    Кадис
    3.1% (4)
    Ничья
    3.1% (4)
    Атлетико М
    93.8% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.4% (46)
    Меньше
    62.6% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    37.4% (46)
    Нет
    62.6% (77)
    Популярный счёт
    0:1 Атлетико М
    33.6% (43)
    1:2 Атлетико М
    25.8% (33)
    0:2 Атлетико М
    23.4% (30)
    1:3 Атлетико М
    5.5% (7)
    0:3 Атлетико М
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:1 Кадис
    1.6% (2)
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