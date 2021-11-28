Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
16
Кала
Хуан
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Атлетико М
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.29
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.14
|Альфонсо Луис
|2
|0.14
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.14
|Санчес Сальвадор
|1
|0.07
|Ароян Вараздат
|1
|0.07
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Хименес Фали
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|7 (1)
|0.54
|Корреа Анхель
|3
|0.23
|Карраско Янник
|2
|0.15
|Лемар Тома
|2
|0.15
|Гризманн Антуан
|2
|0.15
|Врсалько Шиме
|1
|0.08
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.08
|Фелиш Жоау
|1
|0.08
|Кунья Матеус
|1
|0.08
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|7
|0
|Кала Хуан
|4
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Лосано Энтони
|2
|0
|Переа Альберто
|2
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Алекс Фернандес
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
5
42%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Забито
8
9
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Забито
12
21
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
3
25%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
8
38%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
13%
2
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
9
39%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3
Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4
Атлетико М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис - Атлетико М
Исход игры
Кадис
3.1% (4)
Ничья
3.1% (4)
Атлетико М
93.8% (120)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (46)
Меньше
62.6% (77)
Обе команды забьют
Да
37.4% (46)
Нет
62.6% (77)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
33.6% (43)
1:2 Атлетико М
25.8% (33)
0:2 Атлетико М
23.4% (30)
1:3 Атлетико М
5.5% (7)
0:3 Атлетико М
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:1 Кадис
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!