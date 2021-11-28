Деморализованными выглядят мадридцы в эти минуты, и "Севилья" продолжает смело проводить одну атаку за другой на ворота лидера чемпионата.

Огрызнулся "королевский клуб" дальним ударом в исполнении Алабы. Плотно получилось у австрийца, но мяч полетел правее створа ворот.

После одного из стыков возник небольшой конфликт, но закончилось всё тихо-мирно, и арбитру не пришлось никого успокаивать "горчичниками".

Мешают гости мадридцам спокойно начинать свои атаки встречая столичных футболистов достаточно высоко, заставляя забрасывать мячи далеко в борьбу.

Не очень громко сейчас на заполненном "Сантьяго Бернабеу". Посвистывают только отдельные группы болельщиков, таким образом выражая своё недовольство.

16' "Реал" совсем плох в первую треть тайма. Команда Карло Анчелотти, судя по всему, недостаточно настроилась на этот сложный поединок.

15' ОПАСНО! Передача прошла на левый край штрафной площади на Мира, который пробил под бросившимся навстречу Куртуа, но на "ленточке" оказался Милитао, который спас свою команду от второго пропущенного гола.

14' 8 раз в нынешнем сезоне "Севилья" открывала счёт в матче, и во всех восьми одерживала победы. Очень неприятная статистика для "Реала".

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Рафа Мир!!!

Два угловых подряд с левого фланга подали гости. После второй подачи на дальний край штрафной площади, Мир шикарно пробил головой даже без прыжка, попав точно под дальнюю штангу.

11' Севильцы теперь решили покатать мяч поперёк поля в центральной зоне, и мадридцы теперь неохотно работают в командном прессинге. Темп игры остаётся посредственным.

10' Карвахаль с правого фланга теперь низом прострелил на линию штрафной площади, откуда Винисиус Жуниор с ходу палил по воротам, но мяч полетел мимо цели.

9' Возобновилась игра. "Реал" снова принялся катать мяч поперёк поля. "Севилья" несколько робко идёт в прессинг.

7' У линейного арбитра возникли проблемы с аппаратурой, из-за чего в матче пришлось делать вынужденную паузу.

6' Контратаку правым краем разогнали гости, откуда также следовала подача в центр. Мяч был отбил защитниками, после чего Ракитич с подбора мощно пробивал по воротам с левой ноги, но снаряд улетел высоко на трибуны.

5' Карвахаль впервые подключился в атаке по своему правому флангу, откуда выполнял подачу в центр, но Диего Карлос далеко выбил мяч головой.

4' Обосновалась "Севилья" всем составом на своей половине поля. Большая часть матча сегодня будет развиваться именно в подобном ключе.

3' Впервые попытались левым флангом обострить игру "сливочные", но до логического завершения эта атака не дошла.

2' С разведки начинают команды стартовые секунды встречи. Нет сомнений, что в дебюте никто не будет рисковать и идти вперёд большими силами.