Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 23'
Стадион: Сантьяго Бернабеу
0:1
12' ГолМир Рафа
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
17 Васкес ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Делани ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Реал Мадрид
Севилья
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
34 матча
67.6%
5.9%
26.5%
23 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
22 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|10 (1)
|0.71
|Винисиус Жуниор
|8
|0.57
|Асенсио Марко
|4
|0.29
|Начо Фернандес
|2
|0.14
|Алаба Давид
|1
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.07
|Бэйл Гарет
|1
|0.07
|Иско Аларкон
|1
|0.07
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.07
|Васкес Лукас
|1
|0.07
|Менди Ферлан
|1
|0.07
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.07
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|5
|0.36
|Ламела Эрик
|4
|0.29
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.21
|Окампос Лукас
|2
|0.14
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.14
|Акунья Маркос
|1
|0.07
|Ракитич Иван
|1
|0.07
|Фернандо Режес
|1
|0.07
|Торрес Оливер
|1
|0.07
|Монтьель Гонсало
|1
|0.07
|Гомес Алехандро
|1
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.07
|Навас Хесус
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Кроос Тони
|1
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|4
|0
|Фернандо Режес
|4
|0
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Хордан Хоан
|3
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Окампос Лукас
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Мир Рафа
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
6
32%
3
18%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
32
22
11 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
9%
4
18%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
9
28%
4
18%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1
Севилья
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2
Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 15
|30
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|19 - 11
|29
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|5.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 16
|24
|7.
|Барселона
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|13 - 10
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 14
|20
|10.
|Валенсия
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 21
|19
|11.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 16
|16
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|14.
|Мальорка
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 22
|16
|15.
|Алавес
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|16.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|17.
|Кадис
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 27
|12
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 19
|10
|20.
|Леванте
|Заявка
|15
|0
|7
|8
|13 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|9.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Севилья
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 3
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|9.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|13.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|18.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:1 Севилья
Исход игры
Реал Мадрид
88.4% (130)
Ничья
9.5% (14)
Севилья
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.7% (92)
Меньше
30.3% (40)
Обе команды забьют
Да
74.24% (98)
Нет
25.76% (34)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
46.9% (69)
2:0 Реал Мадрид
12.9% (19)
1:0 Реал Мадрид
9.5% (14)
3:1 Реал Мадрид
6.1% (9)
3:2 Реал Мадрид
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:2 Севилья
1.4% (2)
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