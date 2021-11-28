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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Севилья
0'
0:1
12' Гол
Мир Рафа
23'
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
12
Мир
Рафа
24
Гомес
Алехандро
Реал Мадрид
4-3-3
Севилья
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Мир Рафа
(Акунья Маркос)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

История личных встреч

Реал Мадрид
Севилья

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

34 матча

67.6%
5.9%
26.5%
23 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
22 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 10 (1) 0.71
Винисиус Жуниор 8 0.57
Асенсио Марко 4 0.29
Начо Фернандес 2 0.14
Алаба Давид 1 0.07
Кроос Тони 1 0.07
Бэйл Гарет 1 0.07
Иско Аларкон 1 0.07
Карвахаль Даниэль 1 0.07
Васкес Лукас 1 0.07
Менди Ферлан 1 0.07
Камавинга Эдуардо 1 0.07
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 5 0.36
Ламела Эрик 4 0.29
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.21
Окампос Лукас 2 0.14
Карлос Диего Сантос 2 0.14
Акунья Маркос 1 0.07
Ракитич Иван 1 0.07
Фернандо Режес 1 0.07
Торрес Оливер 1 0.07
Монтьель Гонсало 1 0.07
Гомес Алехандро 1 0.07
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Навас Хесус 0 0
Делани Томас 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Кроос Тони 1 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 4 0
Фернандо Режес 4 0
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Карлос Диего Сантос 2 1
Хордан Хоан 3 0
Навас Хесус 2 0
Окампос Лукас 2 0
Акунья Маркос 2 0
Мир Рафа 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Гудель Неманья 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
6
32%
3
18%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

32
22
11 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
9%
4
18%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
9
28%
4
18%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1
Севилья
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2
Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 1:0 Заявка 14 9 4 1 24 - 9 31
2. Реал Мадрид 0:1 Заявка 14 9 3 2 32 - 15 30
3. Реал Сосьедад Заявка 15 8 5 2 19 - 11 29
4. Атлетико М Заявка 14 8 5 1 26 - 14 29
5. Бетис Заявка 15 8 3 4 25 - 18 27
6. Райо Вальекано Заявка 15 7 3 5 23 - 16 24
7. Барселона Заявка 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Атлетик Б Заявка 14 4 8 2 13 - 10 20
9. Эспаньол Заявка 15 5 5 5 15 - 14 20
10. Валенсия Заявка 15 4 7 4 22 - 21 19
11. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
12. Вильярреал Заявка 14 3 7 4 16 - 16 16
13. Сельта Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
14. Мальорка Заявка 15 3 7 5 14 - 22 16
15. Алавес Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
16. Гранада Заявка 14 2 6 6 14 - 22 12
17. Кадис Заявка 15 2 6 7 13 - 27 12
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 15 2 4 9 10 - 19 10
20. Леванте Заявка 15 0 7 8 13 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Эспаньол Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4. Севилья 1:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
5. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
6. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
7. Бетис Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Валенсия Заявка 8 3 4 1 14 - 9 13
9. Реал Мадрид 0:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
10. Атлетик Б Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
11. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Мальорка Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Алавес Заявка 8 3 0 5 6 - 11 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:1 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Севилья 1:0 Заявка 8 4 3 1 7 - 3 15
3. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Сельта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
9. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
10. Гранада Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
11. Барселона Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
13. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
14. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Райо Вальекано Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
18. Хетафе Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
19. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20. Леванте Заявка 8 0 2 6 7 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 21'
    Не очень громко сейчас на заполненном "Сантьяго Бернабеу". Посвистывают только отдельные группы болельщиков, таким образом выражая своё недовольство.
  • 20'
    Мешают гости мадридцам спокойно начинать свои атаки встречая столичных футболистов достаточно высоко, заставляя забрасывать мячи далеко в борьбу.
  • Судья
    19'
    После одного из стыков возник небольшой конфликт, но закончилось всё тихо-мирно, и арбитру не пришлось никого успокаивать "горчичниками".
  • Опасный момент
    18'
    Огрызнулся "королевский клуб" дальним ударом в исполнении Алабы. Плотно получилось у австрийца, но мяч полетел правее створа ворот.
  • 17'
    Деморализованными выглядят мадридцы в эти минуты, и "Севилья" продолжает смело проводить одну атаку за другой на ворота лидера чемпионата.
  • 16'
    "Реал" совсем плох в первую треть тайма. Команда Карло Анчелотти, судя по всему, недостаточно настроилась на этот сложный поединок.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Передача прошла на левый край штрафной площади на Мира, который пробил под бросившимся навстречу Куртуа, но на "ленточке" оказался Милитао, который спас свою команду от второго пропущенного гола.
  • 14'
    8 раз в нынешнем сезоне "Севилья" открывала счёт в матче, и во всех восьми одерживала победы. Очень неприятная статистика для "Реала".
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Рафа Мир!!!
    Два угловых подряд с левого фланга подали гости. После второй подачи на дальний край штрафной площади, Мир шикарно пробил головой даже без прыжка, попав точно под дальнюю штангу.
  • 11'
    Севильцы теперь решили покатать мяч поперёк поля в центральной зоне, и мадридцы теперь неохотно работают в командном прессинге. Темп игры остаётся посредственным.
  • Опасный момент
    10'
    Карвахаль с правого фланга теперь низом прострелил на линию штрафной площади, откуда Винисиус Жуниор с ходу палил по воротам, но мяч полетел мимо цели.
  • 9'
    Возобновилась игра. "Реал" снова принялся катать мяч поперёк поля. "Севилья" несколько робко идёт в прессинг.
  • Судья
    7'
    У линейного арбитра возникли проблемы с аппаратурой, из-за чего в матче пришлось делать вынужденную паузу.
  • 6'
    Контратаку правым краем разогнали гости, откуда также следовала подача в центр. Мяч был отбил защитниками, после чего Ракитич с подбора мощно пробивал по воротам с левой ноги, но снаряд улетел высоко на трибуны.
  • 5'
    Карвахаль впервые подключился в атаке по своему правому флангу, откуда выполнял подачу в центр, но Диего Карлос далеко выбил мяч головой.
  • 4'
    Обосновалась "Севилья" всем составом на своей половине поля. Большая часть матча сегодня будет развиваться именно в подобном ключе.
  • 3'
    Впервые попытались левым флангом обострить игру "сливочные", но до логического завершения эта атака не дошла.
  • 2'
    С разведки начинают команды стартовые секунды встречи. Нет сомнений, что в дебюте никто не будет рисковать и идти вперёд большими силами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Мадрид 0:1 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:1 Севилья

Исход игры
Реал Мадрид
88.4% (130)
Ничья
9.5% (14)
Севилья
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.7% (92)
Меньше
30.3% (40)
Обе команды забьют
Да
74.24% (98)
Нет
25.76% (34)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
46.9% (69)
2:0 Реал Мадрид
12.9% (19)
1:0 Реал Мадрид
9.5% (14)
3:1 Реал Мадрид
6.1% (9)
3:2 Реал Мадрид
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
1:2 Севилья
1.4% (2)
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