Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
История личных встреч
Реал Мадрид
Севилья
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
34 матча
67.6%
5.9%
26.5%
23 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
22 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|10 (1)
|0.77
|Винисиус Жуниор
|8
|0.62
|Асенсио Марко
|4
|0.31
|Начо Фернандес
|2
|0.15
|Алаба Давид
|1
|0.08
|Кроос Тони
|1
|0.08
|Бэйл Гарет
|1
|0.08
|Иско Аларкон
|1
|0.08
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.08
|Васкес Лукас
|1
|0.08
|Менди Ферлан
|1
|0.08
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.08
|Модрич Лука
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|4
|0.31
|Мир Рафа
|4
|0.31
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.23
|Окампос Лукас
|2
|0.15
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.15
|Ракитич Иван
|1
|0.08
|Фернандо Режес
|1
|0.08
|Акунья Маркос
|1
|0.08
|Торрес Оливер
|1
|0.08
|Монтьель Гонсало
|1
|0.08
|Гомес Алехандро
|1
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.08
|Навас Хесус
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Кроос Тони
|1
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|4
|0
|Фернандо Режес
|4
|0
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Хордан Хоан
|3
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Окампос Лукас
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Мир Рафа
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
6
32%
3
18%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
32
22
11 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
9%
4
18%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
9
28%
4
18%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1
Севилья
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2
Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 14
|30
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|19 - 10
|29
|3.
|Севилья
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 13
|26
|5.
|Бетис
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 15
|23
|7.
|Барселона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|11 - 8
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 18
|19
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 13
|16
|13.
|Мальорка
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 17
|14
|15.
|Сельта
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|19.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|20.
|Леванте
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|12 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|5 - 1
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|20.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|Бетис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Севилья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|8.
|Кадис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья
Исход игры
Реал Мадрид
90% (36)
Ничья
7.5% (3)
Севилья
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (27)
Меньше
30.77% (12)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
47.5% (19)
2:0 Реал Мадрид
20% (8)
3:1 Реал Мадрид
7.5% (3)
1:0 Реал Мадрид
5% (2)
1:1 Ничья
5% (2)
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