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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Севилья

История личных встреч

Реал Мадрид
Севилья

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

34 матча

67.6%
5.9%
26.5%
23 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
22 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 10 (1) 0.77
Винисиус Жуниор 8 0.62
Асенсио Марко 4 0.31
Начо Фернандес 2 0.15
Алаба Давид 1 0.08
Кроос Тони 1 0.08
Бэйл Гарет 1 0.08
Иско Аларкон 1 0.08
Карвахаль Даниэль 1 0.08
Васкес Лукас 1 0.08
Менди Ферлан 1 0.08
Камавинга Эдуардо 1 0.08
Модрич Лука 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Азар Эден 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 4 0.31
Мир Рафа 4 0.31
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.23
Окампос Лукас 2 0.15
Карлос Диего Сантос 2 0.15
Ракитич Иван 1 0.08
Фернандо Режес 1 0.08
Акунья Маркос 1 0.08
Торрес Оливер 1 0.08
Монтьель Гонсало 1 0.08
Гомес Алехандро 1 0.08
Мунир Эль-Хаддади 1 0.08
Навас Хесус 0 0
Делани Томас 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Кроос Тони 1 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Иско Аларкон 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 4 0
Фернандо Режес 4 0
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Карлос Диего Сантос 2 1
Хордан Хоан 3 0
Навас Хесус 2 0
Окампос Лукас 2 0
Акунья Маркос 2 0
Мир Рафа 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Гудель Неманья 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
6
32%
3
18%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

32
22
11 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
3
9%
4
18%
1-15
6
19%
3
14%
16-30
2
6%
4
18%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
9
28%
4
18%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1
Севилья
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2
Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 9 3 1 32 - 14 30
2. Реал Сосьедад Заявка 14 8 5 1 19 - 10 29
3. Севилья Заявка 13 8 4 1 23 - 9 28
4. Атлетико М Заявка 13 7 5 1 22 - 13 26
5. Бетис Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
6. Райо Вальекано Заявка 14 7 2 5 22 - 15 23
7. Барселона Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 13 4 7 2 11 - 8 19
9. Осасуна Заявка 14 5 4 5 14 - 18 19
10. Валенсия Заявка 14 4 6 4 21 - 20 18
11. Эспаньол Заявка 14 4 5 5 14 - 14 17
12. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 15 - 13 16
13. Мальорка Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
14. Алавес Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
15. Сельта Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Кадис Заявка 14 2 6 6 12 - 23 12
17. Гранада Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Эльче Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
19. Хетафе Заявка 14 2 3 9 10 - 19 9
20. Леванте Заявка 14 0 7 7 12 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Севилья Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Реал Сосьедад Заявка 7 4 3 0 5 - 1 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
7. Валенсия Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
9. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Бетис Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
11. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Мальорка Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
13. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
14. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Осасуна Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
17. Сельта Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
18. Гранада Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
19. Леванте Заявка 7 0 5 2 6 - 11 5
20. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
3. Бетис Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Осасуна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Севилья Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
6. Атлетико М Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Атлетик Б Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
8. Кадис Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Мальорка Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
13. Алавес Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Райо Вальекано Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Эльче Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18. Эспаньол Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19. Хетафе Заявка 7 0 2 5 2 - 10 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Реал Мадрид 90% (36)
    X 7.5% (3)
    Севилья 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Севилья
    1.74
    4.25
    5.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья

    Исход игры
    Реал Мадрид
    90% (36)
    Ничья
    7.5% (3)
    Севилья
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    47.5% (19)
    2:0 Реал Мадрид
    20% (8)
    3:1 Реал Мадрид
    7.5% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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