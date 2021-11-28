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Аргентина: Лига професьональ 2021

Эстудиантес Ла Плата
1:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
17' Желтая карточка
Дженсон Лукас
28' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
33' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
1:0
35' Пенальти
Leandro Diaz III
37' Желтая карточка
Манкуэльо Федерико
37' Желтая карточка
Рохель Агустин
41' Желтая карточка
Franco Zapiola
56' Желтая карточка
Leandro Diaz III
77' Желтая карточка
Leonardo Godoy
90'+5
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
7
Пеллегрини
Матиас
8
Сукуи
Фернандо
14
Санчес-Миньо
Хуан
28
Franco
Zapiola
10
Gustavo
Del
Prete
9
Leandro
Diaz
III
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
15
Agustin
Mulet
30
Манкуэльо
Федерико
23
Agustin
Bouzat
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Велес Сарсфилд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

КДМЭП
2:3
С
0:1
С
1:2
С
3:3
ТМК
2:0
П
3:2
П
0:1
П
3:2
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:4
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 9 (3) 0.39
Gustavo Del Prete 8 0.35
Кастро Мануэль 7 0.3
Juan Apaolaza 4 0.17
Leonardo Godoy 2 0.09
Ногера Фабьян 2 0.09
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.09
Айови Хайме 1 0.04
Паскини Николас 1 0.04
Сукуи Фернандо 0 0
Franco Zapiola 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Рохель Агустин 0 0
Nicolas Palavecino 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 8 (1) 0.35
Thiago Almada 4 0.17
Манкуэльо Федерико 3 0.13
Дженсон Лукас 3 0.13
Luca Orellano 2 0.09
Agustin Bouzat 2 0.09
Адриан Рикардо 2 0.09
Cristian Alberto Tarragona 2 0.09
Ортега Франсиско 1 0.04
Пратто Лукас 1 0.04
Хианетти Лаутаро 1 0.04
Matias De los Santos II 1 0.04
Касерес Сантьяго 1 0.04
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Поблет Херонимо 0 0
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 7 0
Ногера Фабьян 4 0
Leonardo Godoy 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Leandro Diaz III 4 0
Juan Apaolaza 4 0
Пеллегрини Матиас 4 0
Тобио Фернандо 3 0
Айови Хайме 3 0
Рохель Агустин 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Агиррегарай Матиас 1 0
Gustavo Del Prete 1 0
David Ayala 1 0
Franco Zapiola 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манкуэльо Федерико 5 0
Поблет Херонимо 5 0
Касерес Сантьяго 5 0
Хианетти Лаутаро 4 0
Juan Martin Lucero 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Адриан Рикардо 2 1
Matias De los Santos II 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Damian Fernandez 1 1
Lucas Hoyos 2 0
Agustin Bouzat 2 0
Хара Леонардо 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Thiago Almada 1 0
Luca Orellano 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Agustin Mulet 1 0
Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
16%
2
25%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
4
50%
61-75
6
32%
1
13%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

19
24
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
11%
3
13%
1-15
6
32%
3
13%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
2
11%
11
46%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
4
25%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
2
13%
4
50%
76-90

Забито

38
32
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
5
13%
5
16%
1-15
8
21%
4
13%
16-30
6
16%
2
6%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
5
13%
6
19%
61-75
8
21%
12
38%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
22%
3
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
8
35%
1
6%
61-75
2
9%
9
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Нуэва Чикаго - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Чакарита Хуниорс 1:0
Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 22 16 4 2 48 - 13 52
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 22 11 7 4 37 - 20 40
4. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
5. Велес Сарсфилд 23 10 8 5 32 - 18 38
6. Бока Хуниорс 22 10 6 6 26 - 17 36
7. Ланус 22 10 6 6 40 - 36 36
8. Колон 22 10 5 7 22 - 27 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Индепендьенте Авельянеда 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
12. Годой Крус 23 8 6 9 32 - 29 30
13. Росарио Сентраль 22 9 3 10 34 - 33 30
14. Унион Санта-Фе 22 8 4 10 26 - 30 28
15. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
16. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
17. Расинг Авельянеда 22 6 8 8 19 - 20 26
18. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
19. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
20. Атлетико Платенсе 22 5 9 8 27 - 30 24
21. Патронато Парана 23 5 8 10 23 - 35 23
22. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Атлетико Тукуман 22 5 6 11 21 - 39 21
24. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 22 4 8 10 22 - 28 20
26. Арсенал Саранди 22 4 7 11 11 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
3. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
4. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 11 6 3 2 13 - 11 21
7. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
8. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
11. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
12. Росарио Сентраль 10 6 0 4 17 - 11 18
13. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
14. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
15. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
16. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
17. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 19 - 7 23
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
9. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
12. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
13. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
15. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
18. Росарио Сентраль 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 1:0 Велес Сарсфилд онлайн


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