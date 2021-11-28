Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Конец матча
17' Желтая карточкаДженсон Лукас
28' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
33' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
1:0
35' ПенальтиLeandro Diaz III
37' Желтая карточкаМанкуэльо Федерико
37' Желтая карточкаРохель Агустин
41' Желтая карточкаFranco Zapiola
56' Желтая карточкаLeandro Diaz III
77' Желтая карточкаLeonardo Godoy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
-
21 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
44 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
17'
28'
35'
1:0
37'
41'
56'
77'
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Велес Сарсфилд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|9 (3)
|0.39
|Gustavo Del Prete
|8
|0.35
|Кастро Мануэль
|7
|0.3
|Juan Apaolaza
|4
|0.17
|Leonardo Godoy
|2
|0.09
|Ногера Фабьян
|2
|0.09
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.09
|Айови Хайме
|1
|0.04
|Паскини Николас
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|8 (1)
|0.35
|Thiago Almada
|4
|0.17
|Манкуэльо Федерико
|3
|0.13
|Дженсон Лукас
|3
|0.13
|Luca Orellano
|2
|0.09
|Agustin Bouzat
|2
|0.09
|Адриан Рикардо
|2
|0.09
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0.09
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Пратто Лукас
|1
|0.04
|Хианетти Лаутаро
|1
|0.04
|Matias De los Santos II
|1
|0.04
|Касерес Сантьяго
|1
|0.04
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|7
|0
|Ногера Фабьян
|4
|0
|Leonardo Godoy
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Leandro Diaz III
|4
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Айови Хайме
|3
|0
|Рохель Агустин
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Агиррегарай Матиас
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манкуэльо Федерико
|5
|0
|Поблет Херонимо
|5
|0
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|Хианетти Лаутаро
|4
|0
|Juan Martin Lucero
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Адриан Рикардо
|2
|1
|Matias De los Santos II
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Agustin Bouzat
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Thiago Almada
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
16%
2
25%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
4
50%
61-75
6
32%
1
13%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
11%
3
13%
1-15
6
32%
3
13%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
2
11%
11
46%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
4
25%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
2
13%
4
50%
76-90
Забито
38
32
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
5
13%
5
16%
1-15
8
21%
4
13%
16-30
6
16%
2
6%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
5
13%
6
19%
61-75
8
21%
12
38%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
22%
3
17%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
8
35%
1
6%
61-75
2
9%
9
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Нуэва Чикаго - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Чакарита Хуниорс 1:0
Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|22
|16
|4
|2
|48 - 13
|52
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|22
|11
|7
|4
|37 - 20
|40
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|5.
|Велес Сарсфилд
|23
|10
|8
|5
|32 - 18
|38
|6.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|7.
|Ланус
|22
|10
|6
|6
|40 - 36
|36
|8.
|Колон
|22
|10
|5
|7
|22 - 27
|35
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|9
|7
|6
|23 - 21
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|13.
|Росарио Сентраль
|22
|9
|3
|10
|34 - 33
|30
|14.
|Унион Санта-Фе
|22
|8
|4
|10
|26 - 30
|28
|15.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|17.
|Расинг Авельянеда
|22
|6
|8
|8
|19 - 20
|26
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|22
|5
|9
|8
|27 - 30
|24
|21.
|Патронато Парана
|23
|5
|8
|10
|23 - 35
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|7
|11
|11 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|3.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|4.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|11.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|12.
|Росарио Сентраль
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|13.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|14.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|15.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|16.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|17.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|11
|4
|2
|5
|9 - 16
|14
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|11.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|15.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
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