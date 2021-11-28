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Аргентина: Лига професьональ 2021

Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 20'
Ривер Плейт
0' 20'
12
Juan
Pablo
Romero
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
27
Gino
Infantino
25
Pedro
Ojeda
10
Emiliano
Vecchio
18
Francesco
Lo
Celso
7
Alan
Marinelli
9
Рубен
Марко
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
5
Сукулини
Бруно
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
8
Палавесино
Агустин
19
Ромеро
Брайан
9
Альварес
Хулиан
Росарио Сентраль
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ривер Плейт

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
3:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
0:0
К
4:3
П
3:3
КА
0:2
П
2:0
КА
0:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
0:0
НБ
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 11 0.48
Emiliano Vecchio 5 0.22
Lucas Emanuel Gamba 4 0.17
Gaston Avilla 3 0.13
Gino Infantino 3 0.13
Damian Alberto Martinez 1 0.04
Alan Marinelli 1 0.04
Pedro Ojeda 1 0.04
Luciano Ferreyra 1 0.04
Luca Martinez Dupuy 1 0.04
Каральо Милтон 1 0.04
Facundo Almada 1 0.04
Russo Cordero 1 0.04
Lautaro Blanco 0 0
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 17 0.74
Ромеро Брайан 9 0.39
Де ла Крус Николас 4 0.17
Суарес Матиас 3 0.13
Карраскаль Хорхе 3 0.13
Палавесино Агустин 2 0.09
Перес Энцо 2 0.09
Сукулини Бруно 2 0.09
Рохас Роберт 2 0.09
Зидан Энцо 1 0.04
Диас Пауло 1 0.04
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 7 0
Pedro Ojeda 7 0
Emiliano Vecchio 4 1
Gaston Avilla 3 1
Gino Infantino 4 0
Nicolas Ferreyra 2 1
Рубен Марко 3 0
Facundo Almada 3 0
Ricardo Garay 3 0
Francesco Lo Celso 3 0
Rodrigo Villagra 1 1
Diego Zabala 2 0
Michael Covea 2 0
Fernando Torrent 2 0
Luciano Ferreyra 2 0
Julio Luques 2 0
Броун Хорхе 1 0
Leandro Desábato III 1 0
Alan Marinelli 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Ulises Ciccioli 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 6 0
Каско Милтон 5 0
Сукулини Бруно 5 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Диас Пауло 3 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Зидан Энцо 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Понцио Леонардо 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Симон Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
22%
3
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
8
44%
3
17%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
3
18%
3
11%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
2
12%
5
18%
76-90

Пропущено

22
7
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
4
18%
1
14%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
5
23%
1
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
2
29%
76-90

Забито

35
46
17 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
7
20%
6
13%
1-15
5
14%
3
7%
16-30
5
14%
12
26%
31-45
4
11%
7
15%
46-60
4
11%
10
22%
61-75
10
29%
8
17%
76-90

Пропущено

32
15
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
4
27%
16-30
8
25%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
7
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 23 16 5 2 48 - 13 53
2. Тальерес Кордоба 23 13 4 6 35 - 25 43
3. Дефенса и Хустисия 22 11 7 4 37 - 20 40
4. Эстудиантес Ла Плата 23 10 8 5 37 - 24 38
5. Велес Сарсфилд 23 10 8 5 32 - 18 38
6. Бока Хуниорс 22 10 6 6 26 - 17 36
7. Ланус 22 10 6 6 40 - 36 36
8. Колон 22 10 5 7 22 - 27 35
9. Химнасия Ла-Плата 22 9 7 6 23 - 21 34
10. Индепендьенте Авельянеда 22 9 7 6 23 - 18 34
11. Уракан 22 8 8 6 21 - 20 32
12. Росарио Сентраль 0:0 23 9 4 10 34 - 33 31
13. Годой Крус 23 8 6 9 32 - 29 30
14. Унион Санта-Фе 22 8 4 10 26 - 30 28
15. Альдосиви 23 8 3 12 23 - 35 27
16. Аргентинос Хуниорс 22 6 8 8 19 - 22 26
17. Расинг Авельянеда 22 6 8 8 19 - 20 26
18. Ньюэллс Олд Бойз 22 7 5 10 22 - 29 26
19. Сармиенто 22 6 6 10 22 - 28 24
20. Атлетико Платенсе 22 5 9 8 27 - 30 24
21. Патронато Парана 23 5 8 10 23 - 35 23
22. Банфилд 22 4 10 8 16 - 24 22
23. Атлетико Тукуман 22 5 6 11 21 - 39 21
24. Сан-Лоренсо 22 5 5 12 18 - 30 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 22 4 8 10 22 - 28 20
26. Арсенал Саранди 22 4 7 11 11 - 28 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 12 9 2 1 29 - 6 29
2. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
3. Велес Сарсфилд 12 7 4 1 24 - 8 25
4. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 14 - 7 22
6. Колон 11 6 3 2 13 - 11 21
7. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
8. Химнасия Ла-Плата 12 5 5 2 14 - 9 20
9. Ньюэллс Олд Бойз 12 6 2 4 15 - 14 20
10. Росарио Сентраль 0:0 11 6 1 4 17 - 11 19
11. Уракан 12 5 4 3 11 - 10 19
12. Бока Хуниорс 10 5 3 2 11 - 7 18
13. Ланус 12 4 6 2 22 - 19 18
14. Арсенал Саранди 12 4 5 3 9 - 9 17
15. Сармиенто 12 5 2 5 15 - 14 17
16. Годой Крус 12 4 4 4 17 - 16 16
17. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
18. Аргентинос Хуниорс 10 4 3 3 11 - 8 15
19. Альдосиви 12 5 0 7 14 - 20 15
20. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 16 - 13 14
21. Сан-Лоренсо 10 4 2 4 11 - 10 14
22. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
23. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 3 5 14 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 10 2 5 3 10 - 10 11
25. Расинг Авельянеда 10 2 4 4 7 - 8 10
26. Банфилд 10 2 2 6 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 11 7 3 1 19 - 7 24
2. Эстудиантес Ла Плата 12 5 3 4 19 - 16 18
3. Бока Хуниорс 12 5 3 4 15 - 10 18
4. Ланус 10 6 0 4 18 - 17 18
5. Дефенса и Хустисия 12 4 5 3 16 - 11 17
6. Тальерес Кордоба 12 5 2 5 17 - 20 17
7. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 12 16
8. Колон 11 4 2 5 9 - 16 14
9. Банфилд 12 2 8 2 7 - 8 14
10. Химнасия Ла-Плата 10 4 2 4 9 - 12 14
11. Унион Санта-Фе 11 4 2 5 10 - 17 14
12. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
13. Велес Сарсфилд 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Уракан 10 3 4 3 10 - 10 13
15. Атлетико Платенсе 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
17. Индепендьенте Авельянеда 10 3 3 4 9 - 11 12
18. Росарио Сентраль 0:0 12 3 3 6 17 - 22 12
19. Аргентинос Хуниорс 12 2 5 5 8 - 14 11
20. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
21. Патронато Парана 12 1 4 7 9 - 22 7
22. Сармиенто 10 1 4 5 7 - 14 7
23. Атлетико Тукуман 11 2 1 8 9 - 24 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 10 1 3 6 7 - 15 6
25. Сан-Лоренсо 12 1 3 8 7 - 20 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Ривер Плейт
3.45
4.15
2.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт онлайн


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