Аргентина: Лига професьональ 2021
2:2
Конец матча
24' Желтая карточкаPedro Ojeda
1:0
28' ГолРубен Марко
42' Желтая карточкаРубен Марко
2:0
58' ГолРубен Марко
2:1
68' ГолПалавесино Агустин
2:2
75' ГолПалавесино Агустин
77' Желтая карточкаMichael Covea
79' Вторая желтая карточкаPedro Ojeda
90' Желтая карточкаСукулини Бруно
25
Pedro
Ojeda
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
Ход матча
24'
28'
1:0
42'
58'
2:0
68'
75'
77'
79'
90'
История личных встреч
Росарио Сентраль
Ривер Плейт
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|13
|0.57
|Emiliano Vecchio
|5
|0.22
|Lucas Emanuel Gamba
|4
|0.17
|Gaston Avilla
|3
|0.13
|Gino Infantino
|3
|0.13
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.04
|Alan Marinelli
|1
|0.04
|Pedro Ojeda
|1
|0.04
|Luciano Ferreyra
|1
|0.04
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.04
|Каральо Милтон
|1
|0.04
|Facundo Almada
|1
|0.04
|Russo Cordero
|1
|0.04
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|17
|0.74
|Ромеро Брайан
|9
|0.39
|Палавесино Агустин
|4
|0.17
|Де ла Крус Николас
|4
|0.17
|Суарес Матиас
|3
|0.13
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.13
|Перес Энцо
|2
|0.09
|Сукулини Бруно
|2
|0.09
|Рохас Роберт
|2
|0.09
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Диас Пауло
|1
|0.04
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pedro Ojeda
|8
|1
|Damian Alberto Martinez
|7
|0
|Emiliano Vecchio
|4
|1
|Gaston Avilla
|3
|1
|Рубен Марко
|4
|0
|Gino Infantino
|4
|0
|Nicolas Ferreyra
|2
|1
|Michael Covea
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Ricardo Garay
|3
|0
|Francesco Lo Celso
|3
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|Diego Zabala
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Luciano Ferreyra
|2
|0
|Julio Luques
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Leandro Desábato III
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Ulises Ciccioli
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|6
|0
|Сукулини Бруно
|6
|0
|Каско Милтон
|5
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Понцио Леонардо
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
20%
3
15%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
1
5%
6
30%
61-75
8
40%
3
15%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
18%
3
11%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
2
12%
5
18%
76-90
Пропущено
22
7
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
4
18%
1
14%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
5
23%
1
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
2
29%
76-90
Забито
37
48
18 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
7
19%
6
13%
1-15
6
16%
3
6%
16-30
5
14%
12
25%
31-45
5
14%
7
15%
46-60
4
11%
12
25%
61-75
10
27%
8
17%
76-90
Пропущено
34
17
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 14
4
12%
3
18%
1-15
4
12%
5
29%
29%
16-30
8
24%
2
12%
31-45
6
18%
3
18%
46-60
5
15%
2
12%
61-75
7
21%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|23
|11
|8
|4
|37 - 20
|41
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|5.
|Велес Сарсфилд
|23
|10
|8
|5
|32 - 18
|38
|6.
|Бока Хуниорс
|22
|10
|6
|6
|26 - 17
|36
|7.
|Ланус
|22
|10
|6
|6
|40 - 36
|36
|8.
|Колон
|0:0
|23
|10
|6
|7
|22 - 27
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|0:2
|23
|9
|7
|7
|23 - 23
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|22
|9
|7
|6
|23 - 18
|34
|11.
|Уракан
|22
|8
|8
|6
|21 - 20
|32
|12.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|13.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|23
|7
|8
|8
|21 - 22
|29
|15.
|Унион Санта-Фе
|22
|8
|4
|10
|26 - 30
|28
|16.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|17.
|Расинг Авельянеда
|22
|6
|8
|8
|19 - 20
|26
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|7
|5
|10
|22 - 29
|26
|19.
|Сармиенто
|22
|6
|6
|10
|22 - 28
|24
|20.
|Атлетико Платенсе
|22
|5
|9
|8
|27 - 30
|24
|21.
|Патронато Парана
|23
|5
|8
|10
|23 - 35
|23
|22.
|Банфилд
|22
|4
|10
|8
|16 - 24
|22
|23.
|Атлетико Тукуман
|22
|5
|6
|11
|21 - 39
|21
|24.
|Сан-Лоренсо
|22
|5
|5
|12
|18 - 30
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|22
|4
|8
|10
|22 - 28
|20
|26.
|Арсенал Саранди
|22
|4
|7
|11
|11 - 28
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|3.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|4.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|0:2
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|11.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|12.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|14.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|16.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|17.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|18.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|19.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|20.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|16 - 13
|14
|21.
|Сан-Лоренсо
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|22.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|25.
|Расинг Авельянеда
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|26.
|Банфилд
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|10
|6
|0
|4
|18 - 17
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|0:0
|12
|4
|3
|5
|9 - 16
|15
|9.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|10.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|11.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|0:2
|11
|4
|2
|5
|9 - 14
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Уракан
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|15.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|22.
|Сармиенто
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2