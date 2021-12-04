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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
 
Позже

Стадион:
ЧФР Клуж
33
Кабуз
Каталин
7
Корбу
Лауренциу
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
20
Румбуллаку
Симон
10
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
23
Коцич
Милан
59
Попадюк
Дору
17
Сербан
Марьян
19
Попа
Даньел
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
6
Граовац
Даниэль
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
8
Сигурьонссон
Рунар
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаче
Ионуц
Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж

История личных встреч

Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 4 0.24
Попадюк Дору 3 0.18
Флоря Даниэль 2 0.12
Негуц Кристиан 2 0.12
Керкез Кристиан 1 0.06
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 5 0.29
Омрани Билель 4 0.24
Петрила Клаудиу 4 0.24
Сигурьонссон Рунар 3 0.18
Алибек Денис 2 (1) 0.12
Дебелюх Габриэл 2 0.12
Латовлевич Ясмин 1 0.06
Костаче Ионуц 1 0.06
Тахири Анас 1 0.06
Кулио Хуан 1 0.06
Кипчу Александру 1 0.06
Буэнна Рашид 1 0.06
Бурка Андрей 1 0.06
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 5 0
Кэпушэ Тибериу 3 1
Корбу Лауренциу 3 1
Дулка Марко 4 0
Якоб Паул 4 0
Негуц Кристиан 4 0
Коцич Милан 2 1
Попадюк Дору 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Daniel Celea 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Попа Даньел 2 0
Сербан Марьян 2 0
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 4 0
Кулио Хуан 3 0
Омрани Билель 3 0
Бордеяну Михай 1 1
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Бурка Андрей 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Костаче Ионуц 1 0
Кипчу Александру 1 0
Майк Сестор 1 0
Сако Хади 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Дан Петреску 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 8
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
50%
5
29%
29%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
1
6%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
27
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 14
9 Не забивали 2
1
8%
4
15%
1-15
2
17%
7
26%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
4
33%
6
22%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
25%
4
15%
76-90

Пропущено

12
8
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1
УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 17 15 0 2 27 - 8 45
2. Университатя Крайова 33 12 7 14 41 - 36 43
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 17 9 2 6 20 - 18 29
5. Рапид Бухарест 17 7 7 3 22 - 15 28
6. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
7. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
8. Вииторул Констанца 17 7 5 5 19 - 10 26
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Киндия Тырговиште 17 4 7 6 12 - 12 19
11. Сепси 17 3 9 5 17 - 17 18
12. Миовени 17 4 5 8 11 - 23 17
13. Газ-Метан Медиаш 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Динамо Бухарест 18 2 3 13 13 - 39 9
15. Академика Клинчени 18 1 4 13 13 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 9 4 4 29 - 15 31
2. ЧФР Клуж 9 9 0 0 17 - 4 27
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Волунтари 8 3 1 4 8 - 12 10
9. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
10. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
11. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
12. Вииторул Констанца 9 1 4 4 5 - 8 7
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 9 0 2 7 6 - 24 2
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Buzau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
ЧФР Клуж
7.90
3.60
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж онлайн


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