Румыния: Первая лига 2021-2022
Позже
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
23
Коцич
Милан
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
-
39 Стоян АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
24 Rares Balan
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.24
|Попадюк Дору
|3
|0.18
|Флоря Даниэль
|2
|0.12
|Негуц Кристиан
|2
|0.12
|Керкез Кристиан
|1
|0.06
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|5
|0.29
|Омрани Билель
|4
|0.24
|Петрила Клаудиу
|4
|0.24
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.18
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.12
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.12
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|1
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.06
|Кулио Хуан
|1
|0.06
|Кипчу Александру
|1
|0.06
|Буэнна Рашид
|1
|0.06
|Бурка Андрей
|1
|0.06
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|5
|0
|Кэпушэ Тибериу
|3
|1
|Корбу Лауренциу
|3
|1
|Дулка Марко
|4
|0
|Якоб Паул
|4
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попадюк Дору
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Daniel Celea
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Попа Даньел
|2
|0
|Сербан Марьян
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 8
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
50%
5
29%
29%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
1
6%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
27
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 14
9 Не забивали 2
1
8%
4
15%
1-15
2
17%
7
26%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
4
33%
6
22%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
25%
4
15%
76-90
Пропущено
12
8
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1
УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|17
|15
|0
|2
|27 - 8
|45
|2.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|17
|7
|5
|5
|19 - 10
|26
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|15.
|Академика Клинчени
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0