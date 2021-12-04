Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
0:1
21' ГолОмрани Билель
48' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
54' Желтая карточкаСербан Марьян
56' Желтая карточкаКостаче Ионуц
56' Желтая карточкаПопа Даньел
61' Желтая карточкаНегуц Кристиан
86' Желтая карточкаМайк Сестор
88' Желтая карточкаДулка Марко
88' Желтая карточкаДебелюх Габриэл
23
Коцич
Милан
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
-
39 Стоян АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
24 Rares Balan
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
0:1
48'
54'
56'
56'
61'
86'
88'
88'
Владение мячом
История личных встреч
Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.22
|Попадюк Дору
|3
|0.17
|Флоря Даниэль
|2
|0.11
|Негуц Кристиан
|2
|0.11
|Керкез Кристиан
|1
|0.06
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|5
|0.28
|Омрани Билель
|5
|0.28
|Петрила Клаудиу
|4
|0.22
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.17
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.11
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.11
|Костаче Ионуц
|1
|0.06
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.06
|Кулио Хуан
|1
|0.06
|Кипчу Александру
|1
|0.06
|Буэнна Рашид
|1
|0.06
|Бурка Андрей
|1
|0.06
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|5
|0
|Дулка Марко
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Кэпушэ Тибериу
|3
|1
|Корбу Лауренциу
|3
|1
|Якоб Паул
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попадюк Дору
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Daniel Celea
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 9
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
50%
5
29%
29%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
1
6%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
28
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 15
10 Не забивали 2
1
8%
4
14%
1-15
2
17%
8
29%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
4
33%
6
21%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
3
25%
4
14%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1
УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|16
|0
|2
|28 - 8
|48
|2.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|17
|7
|5
|5
|19 - 10
|26
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|15.
|Академика Клинчени
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0