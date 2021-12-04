Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Майк Сестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

93' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

91' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

90' Матч возобновлен

90' Омрани Билель получил травму и заменен. Florin Stefan выходит на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Alexandru Daniel Jipa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

88' Матч возобновлен

88' Габриэл Дебелюх получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Дулка Марко получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Майк Сестор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Голкипер мог бы сыграть и получше

82' Дулка Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Отличные скиллы показывает Паун-Александру Константин , обводя своих соперников

80' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Дулка Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Дулка Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Игрок из команды Киндия Тырговиште совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

79' Отличные скиллы показывает Флоря Даниэль , обводя своих соперников

78' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

77' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Отличные скиллы показывает Омрани Билель , обводя своих соперников

77' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж в офсайде

75' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Otto Hindrich держит все под контролем

72' Отличные скиллы показывает Румбуллаку Симон , обводя своих соперников

71' Габриэл Дебелюх делает длинную передачу вперед

70' Хиндрих Отто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

69' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

67' Выглядело как неплохой момент. Омрани Билель из команды ЧФР Клуж закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

65' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Дяк Чиприан получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште получает желтую после опасной игры.

61' Назначен штрафной. Пострадал Сигурьонссон Рунар , его свалил Cristian Negut.

60' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Флоря Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

56' Рефери не любит споров - именно за это Попа Даньел сейчас получил желтую

56' Костаче Ионуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Безумный фол. Костаче Ионуц грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Negut

56' Cristian Negut выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Сербан Марьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сигурьонссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

50' Костаче Ионуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Хороший удар издали нанес Попадюк Дору , но отличный сейв сделал Otto Hindrich. Угловой.

49' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Коцич Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара