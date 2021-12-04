Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Центральный (Овидиу)
36' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
1:0
42' ГолГицэ Вирджил
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
80
Питу
Алекси
13
Petre
Goge
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Petre GogeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Стахл АлбертНападающий
-
10 Rares Ilie
-
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
Ход матча
42'
1:0
Владение мячом
История личных встреч
Вииторул Констанца
Рапид Бухарест
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|10 (3)
|0.56
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.28
|Дюссо Дамьен
|1
|0.06
|Чобану Андрей
|1
|0.06
|Гицэ Вирджил
|1
|0.06
|Ганя Джордже
|1
|0.06
|Enes Sali
|1
|0.06
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.33
|Албу Кристиан
|4
|0.22
|Бну-Марзук Юнес
|2
|0.11
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.11
|Rares Ilie
|1
|0.06
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Petre Goge
|1
|0.06
|Григоре Драгош
|1
|0.06
|Дандя Александру
|1
|0.06
|Catalin Hlistei
|1
|0.06
|Stefan Panoiu
|1
|0.06
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Сэпунару Кристиан
|0
|0
|Ионице Александру
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|8
|1
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|6
|0
|Албу Кристиан
|5
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Дандя Александру
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Catalin Hlistei
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Ионице Александру
|1
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
20%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
5
33%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
5
33%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Забито
20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
15%
5
24%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
25%
7
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
45%
5
24%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1
Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|16
|0
|2
|28 - 8
|48
|2.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Вииторул Констанца
|1:0
|18
|8
|5
|5
|20 - 10
|29
|6.
|Рапид Бухарест
|0:1
|18
|7
|7
|4
|22 - 16
|28
|7.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|8.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|15.
|Академика Клинчени
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Вииторул Констанца
|1:0
|9
|7
|1
|1
|15 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|0:1
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|0:1
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|1:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0