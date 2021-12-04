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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
1:0
Перерыв

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
36' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
1:0
42' Гол
Гицэ Вирджил
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
11
Чобану
Андрей
18
Артян
Андрей
30
Пурече
Флориан
27
Эли
Лопес
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
31
Молдован
Хорациу
13
Petre
Goge
27
Григоре
Драгош
22
Сэпунару
Кристиан
11
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
80
Ионице
Александру
17
Stefan
Panoiu
94
Catalin
Hlistei
9
Бэлан
Адриан
Вииторул Констанца
Рапид Бухарест

История личных встреч

Вииторул Констанца
Рапид Бухарест

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 10 (3) 0.56
Петре Адриан 5 (2) 0.28
Дюссо Дамьен 1 0.06
Чобану Андрей 1 0.06
Гицэ Вирджил 1 0.06
Ганя Джордже 1 0.06
Enes Sali 1 0.06
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.33
Албу Кристиан 4 0.22
Бну-Марзук Юнес 2 0.11
Saifeddine Alami Bazza 2 0.11
Rares Ilie 1 0.06
Кырнац Николае 1 0.06
Petre Goge 1 0.06
Григоре Драгош 1 0.06
Дандя Александру 1 0.06
Catalin Hlistei 1 0.06
Stefan Panoiu 1 0.06
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Сэпунару Кристиан 0 0
Ионице Александру 0 0
Црепуля Любян 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Нойер Брадлей 4 0
Младен Себастьян 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Пирес Ромарио 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Георге Хаджи 2 0
Пурече Флориан 1 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 8 1
Мораис Жуниор II 7 0
Сэпунару Кристиан 6 0
Албу Кристиан 5 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 3 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Кырнац Николае 3 0
Молдован Хорациу 2 0
Antonio Sefer 0 1
Ионице Александру 1 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Rares Ilie 1 0
Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
20%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
5
33%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
5
33%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
15%
5
24%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
25%
7
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
45%
5
24%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1
Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 18 16 0 2 28 - 8 48
2. Университатя Крайова 33 12 7 14 41 - 36 43
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 17 9 2 6 20 - 18 29
5. Вииторул Констанца 1:0 18 8 5 5 20 - 10 29
6. Рапид Бухарест 0:1 18 7 7 4 22 - 16 28
7. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
8. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Киндия Тырговиште 18 4 7 7 12 - 13 19
11. Сепси 17 3 9 5 17 - 17 18
12. Миовени 17 4 5 8 11 - 23 17
13. Газ-Метан Медиаш 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Динамо Бухарест 18 2 3 13 13 - 39 9
15. Академика Клинчени 18 1 4 13 13 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 9 4 4 29 - 15 31
2. ЧФР Клуж 9 9 0 0 17 - 4 27
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Вииторул Констанца 1:0 9 7 1 1 15 - 2 22
5. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
6. Рапид Бухарест 0:1 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 0:1 9 4 4 1 15 - 10 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Волунтари 8 3 1 4 8 - 12 10
9. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
10. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
11. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
12. Вииторул Констанца 1:0 9 1 4 4 5 - 8 7
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 9 0 2 7 6 - 24 2
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
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Где смотреть матч Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест онлайн


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