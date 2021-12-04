Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Albert Stahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Артян Андрей не смог попасть в створ ударом издали

45' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Дандя Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

39' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Albert Stahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи

36' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

35' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест отправил кросс в штрафную...

34' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Albert Stahl из команды Рапид Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

29' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Плохо сыграл Сэпунару Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Црепуля Любян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Должен был быть гол! Бетанкор Хефте имел отличный шанс, но Horatiu Moldovan не дал голу состоятся!

25' Удар, который нанес Питу Алекси , срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Horatiu Moldovan парировал мяч в поле.

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

23' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

19' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ионице Александру получил травму и заменен. Albert Stahl выходит на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Дандя Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Црепуля Любян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Эли Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Mihai Aioani отбил мяч на угловой после удара Мораис Жуниор II из штрафной площади.

9' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

6' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Григоре Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Григоре Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Григоре Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.